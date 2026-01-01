Con ironía, Juana Repetto contó por qué no fue al casamiento de su hermano: “Entendí todo”

Juana Repetto contó por qué no asistió al casamiento de su hermano Bautista Lena

La actriz e influencer Juana Repetto sorprendió al contar por qué no asistió al casamiento civil de su hermano Bautista Lena con Delfina Villagra, celebrado recientemente, ya que no fue invitada. Con ironía, explicó que ni ella ni sus hijos estuvieron presentes porque nunca recibieron una invitación. Su declaración, compartida en redes sociales, multiplicó las reacciones de seguidores, muchos de los cuales debatieron sobre las implicancias familiares de su ausencia y la tensión latente en la familia Reech.

En un video que publicó en sus historias de Instagram, Repetto, que en el 2025 regresó a YouTube con “Más minas que mamá” junto a Vicky Gils, primero escribió “Ya entendí todo, me mandaron el posteoooo... Ni idea, era un trámite al parecer, NA QUE VER. Pero no, no fuimos invitados ni mis hijos ni yo”. Allí dejó en claro que le habrían dicho que sería una ceremonia sólo administrativa, y al ver el arroz y el vestido de la novia, ella entendió que no fue así. Y en el video, lo puso en palabras: “Ya entendí por qué está toooodo el país preguntándome. ¡Si hubo un posteo diviiiiino de vestido blanco hasta el piso! Un casamiento que era ‘un trámite’. No me invitaron, no fuimos mis hijos y yo porque no me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”.

El civil de Bautista Lena y Delfina Villagra, al que no asistió Juana Repetto

La celebración por civil de Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena, fue compartida por el propio Bautista a través de fotografías con su esposa. En sus publicaciones, destacó la importancia de los vínculos: “Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”. La frase generó discusión en redes, donde varios usuarios no tardaron en señalar la contradicción de resaltar la familia en la ceremonia, considerando la supuesta exclusión de Juana y sus hijos.

En los comentarios a las imágenes del casamiento, la ausencia de Repetto y sus hijos fue tema recurrente. Algunos seguidores consideraron innecesarias las preguntas sobre el tema, mientras que otros remarcaron la tensión entre el mensaje de unidad familiar y la lista de invitados.

Las diferencias en la relación fraterna no son nuevas. Cuando Juana se casó con Juan Graviotto en noviembre de 2020, Bautista participó del evento y posó junto a la pareja y su madre, lo que refleja una historia de encuentros y distancias familiares.

Bauti Lena junto a Juana en su casamiento con Sebastián Graviotto en 2020. Con ellos tres, la mamá de Juana y Bauti, Reina Reech

Más allá de este conflicto familiar, Juana Repetto atravesó este año desafíos personales profundos, entre ellos la construcción de su vivienda, uno de sus mayores anhelos. Compartió en sus redes que el proceso estuvo marcado por dificultades económicas y momentos de incertidumbre: “He subido posteos resumiendo más o menos lo que fue para mí y todo lo que vivimos este año nosotros tres/cuatro. Y describiendo todo el proceso de la obra de la casa, que fue de lo más duro, porque de verdad, te juro que en un momento pensamos en hacer solo mi cuarto y planta baja y dejar para una segunda etapa la parte de los chicos porque no llegaba con la plata. Pedí un préstamo, decidimos seguir con esa parte, hicimos apenas el ladrillo y ya se me había acabado esa plata que supuestamente alcanzaba para terminarlo. Otra vez me quedé en cero”, detalló, destacando la presión de afrontar la maternidad sin compañía.

La influencer contó que quiere tener parto natural, pero debido a las complicaciones de su tercer embarazo no será posible

En la recta final de su tercer embarazo, la actriz también expresó públicamente el temor que le genera la posibilidad de una cesárea, reconociendo que las probabilidades de un parto natural son escasas. “Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, mal, una cesárea. No me pone nerviosa activamente aún, pero estoy haciendo un trabajo muy groso de como cada vez que me viene el pensamiento dejarlo pasar”, confesó. Aunque sostiene una esperanza mínima de evitar la intervención, la inquietud se centra en el proceso de recuperación y el cuidado de tres hijos tras la cirugía: “La cesárea y todo lo que trae después, ¿no? Una cirugía y ocuparse de dos pibes y un bebé recién nacido con una cirugía. Ay, no, no, eso sí me da, me aterra, más que darme nervios”.

Frente al cúmulo de emociones y desafíos, Juana Repetto procura enfocarse en el presente, avanzando día a día sin dejar que el temor la sobrepase.