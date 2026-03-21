Teleshow

El curioso homenaje de la ciudad de Jaén a Ricardo Darín al enterarse que la eligió como lugar de “nacimiento”

El actor escogió la urbe andaluza como su tierra natal al recibir la ciudadanía española. Ahora, vecinos, comerciantes y autoridades compiten en ocurrencias para definir el sitio donde honrar esa decisión con un video

Guardar

La ciudad de Jaén decidió un curioso homenaje a Ricardo Darín al enterarse que la eligió como lugar de "nacimiento" cuando le otorgaron la ciudadanía española

La ciudad de Jaén reaccionó con ingenio y un marcado sentimiento colectivo al conocer que Ricardo Darín la eligió simbólicamente como su ciudad natal al obtener la ciudadanía española, un gesto que desencadenó una respuesta original por parte de los habitantes de la urbe andaluza: autoridades y vecinos impulsaron la idea de colocar una placa de nacimiento en un punto icónicos de la ciudad, acompañada de relatos inventados y risueños que apropiaban, con humor, el lazo entre el actor y la localidad.

Sucedió el año pasado, durante el programa Otro día perdido, cuando Mario Pergolini abordó la cuestión con Darín: “¿Sos ciudadano español también?”, inquirió. Ricardo Darín respondió de manera enfática: “Sí, sí. Yo nací en Jaén. Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, eh, te dan a elegir una ciudad y yo elegí Jaén”.

La declaración tomó por sorpresa a Jaén y, en un video difundido por @vivaandalucía, el presentador recogió el ánimo local: “Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén. Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa. Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro”.

En las imágenes, se observa la fabricación de la placa, adornada con el texto “aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino”, junto al escudo oficial de Jaén. Rápidamente, comerciantes de la ciudad iniciaron una discusión jocosa respecto al sitio ideal para este tributo.

La placa de Jaén a
La placa de Jaén a Darín

El homenaje de Jaén a Ricardo Darín

El comerciante Jesús Espinosa de Tejidos El Carmen defendió su local: “La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio. Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa. O sea que yo creo que nuestro mérito también es parte de su éxito. Está claro que tiene que estar aquí”.

Desde la Floristería Aguilera, María Luisa sumó su versión: “Pues qué mejor sitio que aquí en la Floristería Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonico el muchacho. Es que me han dicho que es argentino, pero si tiene un acento de Jaén ni pollas, auténtico”.

Otra propuesta llegó de Rosa María, responsable de la confitería Barranco: “La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí, en la puerta de la confitería. Claro, se pasaba aquí todo el día, no había quien lo sacara de aquí. Le gustaban mucho las milhojas y esos bollos. El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín, Ricardín”.

Finalmente, el presentador del video invitó a Darín a elegir el lugar: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”. El llamamiento se extendió a la comunidad de Jaén con el hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca, animando a los vecinos a contribuir con anécdotas y sugerencias para la ubicación definitiva del homenaje.

Ricardo Darín
Ricardo Darín

La intimidad familiar de Darín ante el nacimiento de su nieto

Lo más importante en los últimos meses de la vida de Ricardo Darín, sin embargo, no fue su lugar de nacimiento, sino el nacimiento de su primer nieto, Dante, en Barcelona. El actor viajó junto a su esposa, Florencia Bas, para acompañar al Chino Darín y a la actriz española Úrsula Corberó en la maternidad.

Sobre ese instante, Darín relató: “Lo más fuerte que sentí fue verlo al Chino padre. Después vino lo demás”. La escena más conmovedora para él fue ver a su hijo al frente de la familia en el hospital. En sus palabras: “Chinito, padre, Dios mío, a lo que hemos llegado”.

En los días siguientes, el actor observó la nueva faceta del Chino Darín y destacó: “Está fantástico. Está feliz”. La llegada de Dante fue para Darín la ocasión de reconocer la madurez de su hijo, adoptando una actitud de distancia respetuosa y acompañamiento familiar, sin intervenir ni brindar fórmulas.

Para el actor, cada generación es libre de recorrer su propio camino y crecer a su modo, celebrando los vínculos sin ataduras ni imposiciones. La respuesta de Jaén a la elección simbólica de Ricardo Darín como hijo adoptivo desplegó humor, creatividad y sentido de comunidad, con una placa homenaje que busca su sitio definitivo y el respaldo entusiasta de los vecinos en cada propuesta.

Temas Relacionados

Ricardo DarínJaénCiudadanía Española

Últimas Noticias

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al ver la pancita de su hermana: “Todavía no te conozco y ya te amo”

La modelo compartió un video llorando al ver a su hermana Inés cursando su primer embarazo

La emoción de Sofía Jujuy

El encuentro de Angus Young con sus fanáticos en Buenos Aires: firmas, gestos de amor y locura por AC/DC

El guitarrista de icónica banda de rock dejó la comodidad de su hotel para vivir un reencuentro con sus fans y agradecer su apoyo previo a sus tres shows en River Plate

El encuentro de Angus Young

Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

El cantante viajó a Miami y mostró su complicidad con las otras figuras que participaron del videoclip “Dos amantes”

Cacho Deicas publicó el back

La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

Anna contó cómo sigue la salud de su mamá luego de su salida de la casa de Gran Hermano

La hija de Andrea del

La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

Entre risas y recuerdos, la influencer relató cómo fue descubrir su bisexualidad, sus primeras citas y la fiesta improvisada que vivió tras la final del certamen culinario más popular

La llamativa confesión de Sofía
DEPORTES
La insólita situación con una

La insólita situación con una alcanzapelotas en el partido del argentino Thiago Tirante en el Masters de Miami

Sebastián Báez sufrió una dura eliminación en el debut y estiró su maleficio en el Miami Open

Argentina confirmó un nuevo amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026: el rival elegido

El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana: la distancia que deberá recorrer el equipo de Coudet

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

TELESHOW
La emoción de Sofía Jujuy

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al ver la pancita de su hermana: “Todavía no te conozco y ya te amo”

El encuentro de Angus Young con sus fanáticos en Buenos Aires: firmas, gestos de amor y locura por AC/DC

Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales revelan el alcance

Imágenes satelitales revelan el alcance de la crisis en Cuba tras un nuevo apagón total en la isla

Verano e invierno: el impacto poco conocido del cambio de horario en el corazón y el sueño

El Salvador: La batalla por el segundo lugar del Clausura enfrentará a Firpo y Alianza FC en Usulután

Fricción sin contacto, el fenómeno que fascina a la ciencia moderna y podría convertirse en el futuro de la energía

Una innovación química convierte gases contaminantes en recursos y podría cambiar el futuro de combustibles y plásticos