El curioso homenaje de la ciudad de Jaén a Ricardo Darín al enterarse que la eligió como lugar de “nacimiento”

La ciudad de Jaén decidió un curioso homenaje a Ricardo Darín al enterarse que la eligió como lugar de "nacimiento" cuando le otorgaron la ciudadanía española

La ciudad de Jaén reaccionó con ingenio y un marcado sentimiento colectivo al conocer que Ricardo Darín la eligió simbólicamente como su ciudad natal al obtener la ciudadanía española, un gesto que desencadenó una respuesta original por parte de los habitantes de la urbe andaluza: autoridades y vecinos impulsaron la idea de colocar una placa de nacimiento en un punto icónicos de la ciudad, acompañada de relatos inventados y risueños que apropiaban, con humor, el lazo entre el actor y la localidad.

Sucedió el año pasado, durante el programa Otro día perdido, cuando Mario Pergolini abordó la cuestión con Darín: “¿Sos ciudadano español también?”, inquirió. Ricardo Darín respondió de manera enfática: “Sí, sí. Yo nací en Jaén. Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, eh, te dan a elegir una ciudad y yo elegí Jaén”.

La declaración tomó por sorpresa a Jaén y, en un video difundido por @vivaandalucía, el presentador recogió el ánimo local: “Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén. Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa. Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro”.

En las imágenes, se observa la fabricación de la placa, adornada con el texto “aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino”, junto al escudo oficial de Jaén. Rápidamente, comerciantes de la ciudad iniciaron una discusión jocosa respecto al sitio ideal para este tributo.

La placa de Jaén a Darín

El homenaje de Jaén a Ricardo Darín

El comerciante Jesús Espinosa de Tejidos El Carmen defendió su local: “La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio. Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa. O sea que yo creo que nuestro mérito también es parte de su éxito. Está claro que tiene que estar aquí”.

Desde la Floristería Aguilera, María Luisa sumó su versión: “Pues qué mejor sitio que aquí en la Floristería Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonico el muchacho. Es que me han dicho que es argentino, pero si tiene un acento de Jaén ni pollas, auténtico”.

Otra propuesta llegó de Rosa María, responsable de la confitería Barranco: “La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí, en la puerta de la confitería. Claro, se pasaba aquí todo el día, no había quien lo sacara de aquí. Le gustaban mucho las milhojas y esos bollos. El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín, Ricardín”.

Finalmente, el presentador del video invitó a Darín a elegir el lugar: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”. El llamamiento se extendió a la comunidad de Jaén con el hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca, animando a los vecinos a contribuir con anécdotas y sugerencias para la ubicación definitiva del homenaje.

Ricardo Darín

La intimidad familiar de Darín ante el nacimiento de su nieto

Lo más importante en los últimos meses de la vida de Ricardo Darín, sin embargo, no fue su lugar de nacimiento, sino el nacimiento de su primer nieto, Dante, en Barcelona. El actor viajó junto a su esposa, Florencia Bas, para acompañar al Chino Darín y a la actriz española Úrsula Corberó en la maternidad.

Sobre ese instante, Darín relató: “Lo más fuerte que sentí fue verlo al Chino padre. Después vino lo demás”. La escena más conmovedora para él fue ver a su hijo al frente de la familia en el hospital. En sus palabras: “Chinito, padre, Dios mío, a lo que hemos llegado”.

En los días siguientes, el actor observó la nueva faceta del Chino Darín y destacó: “Está fantástico. Está feliz”. La llegada de Dante fue para Darín la ocasión de reconocer la madurez de su hijo, adoptando una actitud de distancia respetuosa y acompañamiento familiar, sin intervenir ni brindar fórmulas.

Para el actor, cada generación es libre de recorrer su propio camino y crecer a su modo, celebrando los vínculos sin ataduras ni imposiciones. La respuesta de Jaén a la elección simbólica de Ricardo Darín como hijo adoptivo desplegó humor, creatividad y sentido de comunidad, con una placa homenaje que busca su sitio definitivo y el respaldo entusiasta de los vecinos en cada propuesta.