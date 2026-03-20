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Cuál fue el rating de la final de MasterChef Celebrity que consagró a Ian Lucas

El reality culinario lideró la noche, superó ampliamente a sus competidores y obligó a atrasar la emisión de Gran Hermano para capitalizar el fenómeno de audiencia

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El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El jueves por la noche, la final de MasterChef Celebrity marcó un hito en la televisión argentina. El reality culinario logró reunir cifras de audiencia poco habituales para esta era de la pantalla abierta local, dando a Telefe un dominio inapelable del prime time y reconfigurando la competencia entre los canales.

La expectativa construida en torno al desenlace del certamen, que tenía como protagonistas a Ian Lucas y a Sofia Gonet, se tradujo en una curva ascendente de rating que acompañó cada instancia del programa. Desde el arranque, la transmisión mostró una tendencia al alza: el noticiero de Telefe dejó un piso de 12,3 puntos, que fue creciendo a medida que avanzaba la noche y las pruebas tomaban forma.

El desafío propuesto para la final consistió en la elaboración de un menú de tres pasos en 120 minutos, bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La tensión en la cocina, sumada a la personalidad de los participantes y la conducción de Wanda Nara, se reflejó en la pantalla y en las mediciones minuto a minuto.

Donato de Santis, Damián Betular
Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, jurados de Masterchef, posan junto a la conductora Wanda Nara en el set del programa. (Adrián Díaz)

A las 22:30, mientras el jurado daba sus devoluciones finales, el rating del ciclo alcanzó un pico de 20,2 puntos, una cifra que no se veía en la televisión abierta argentina desde hacía meses. Ese número posicionó al programa muy por encima de cualquier competidor en la misma franja, con un promedio general de 15 puntos durante la noche.

El fenómeno no fue casual ni aislado. La primera parte de la final, emitida la noche anterior, había llegado a un pico de 17,3 puntos, lo que anticipaba el interés que generaría la definición. Durante la gala decisiva, el rating fue creciendo: al finalizar el tiempo de cocina, ya marcaba 15,7 puntos. Cuando se presentaron los platos principales y el jurado analizaba las propuestas, el interés del público seguía subiendo, con picos de 17,4 puntos en los momentos clave.

En la previa al anuncio del ganador o ganadora, la medición subió a 18,6 puntos, y finalmente tocó el techo de 20,2 puntos en el cierre, consolidando el liderazgo del certamen culinario en la noche más esperada de la temporada.

Ian Lucas se consagró como
Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

Estas cifras no solo reflejan la popularidad del programa, sino que generaron un efecto inmediato en la programación de Telefe. Ante el magnetismo de la final, las autoridades del canal decidieron extender al máximo la definición y retrasar el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, que originalmente debía comenzar a las 22:15. El reality conducido por Santiago del Moro debió esperar, mientras el certamen culinario aprovechaba el envión de audiencia para dejarle a la casa más famosa del país un piso inmejorable.

La estrategia de Telefe priorizó claramente el minuto a minuto de MasterChef Celebrity. El canal modificó su grilla en pleno vivo, apostando a capitalizar cada punto de rating obtenido por el programa gastronómico y fortaleciendo su posición frente a la competencia directa.

Ian Lucas al confirmarse que
Ian Lucas al confirmarse que es el gran ganador de MasterChef Celebrity

Mientras tanto, el resto de las señales de aire registró números bastante más bajos en el mismo horario. En América, el final del ciclo LAM y el comienzo de BTV, el programa de Beto Casella, se mantuvieron en 2 puntos de rating. En El Nueve, Bienvenidos a ganar, conducido por Hernán Drago, alcanzó apenas 1,2 puntos. Por su parte, la TV Pública, con su habitual programación de festivales del país, marcó 0,5 puntos en ese segmento horario.

Los datos de audiencia confirman que el formato MasterChef mantiene un liderazgo sólido entre los gustos del público argentino. La combinación de la tensión competitiva, el carisma de figuras como Ian Lucas y Sofi Gonet, y el rol de Wanda Nara como conductora, resultó clave para dominar tanto la conversación social como las métricas de IBOPE.

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