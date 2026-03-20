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MasterChef Celebrity define a su gran campeón entre Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini”

Los influencers quedaron a un paso de conseguir la copa de la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos

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Ian Lucas y Sofía Gonet
Ian Lucas y Sofía Gonet "La Reini" en búsqueda por el trofeo de MasterChef Celebrity (Prensa Telefe)
00:53 hsHoy

Los famosos apoyaron a Ian Lucas y Sofía Gonet antes de entregar sus platos en la final de MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Chino Leunis, Marixa Balli y Eugenia Tobal se acercaron a las cocinas para acompañar a Ian Lucas y Sofía Gonet (MasterChef Celebrity/ Telefe)
00:43 hsHoy

Los platos de la gran final de Ian Lucas y La Reini

Ambos participantes cerraron sus propuestas
Ambos participantes cerraron sus propuestas con postres emblemáticos de la repostería argentina, reinterpretando clásicos locales (Adrián Díaz)

La propuesta de La Reini giró en torno a la identidad argentina, con ingredientes autóctonos y una presentación sofisticada. Su menú se abrió con una trucha patagónica curada acompañada de mix de verdes y criolla, siguió con vieiras sobre puré de humita y aceite de chalas, y culminó con una brûlée de higos y dulce de leche servida sobre masa sablée.

Por su parte, Ian Lucas optó por un menú que evocó recuerdos de su infancia, fusionando sabores tradicionales con técnicas contemporáneas. Comenzó con una fainá casera acompañada de provolone, morrones asados y anchoas; como plato principal eligió una milanesa de tomahawk junto a fideos caseros, y para el postre apostó por un clásico arroz con leche.

La consigna desafió a los participantes a crear y ejecutar un menú de tres pasos en 120 minutos, cada uno guiado por un concepto que refleja su identidad culinaria y bajo un ambiente cargado de entusiasmo.

00:32 hsHoy

El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

La influencer se convirtió en la finalista del reality de cocina y para su último programa apostó por un conjunto patrio: las imágenes

La influencer eligió hacer honor a una de las grandes figuras de la televisión con su último outfit del programa (Video: Instagram)

Este miércoles por la noche llega la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) y la expectativa está más alta que nunca: Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas se enfrentan por el trofeo del reality de cocina. En las redes sociales del programa circulan los primeros avances del episodio y el look con el que Sofía hace su ingreso al estudio ya genera comentarios. Aunque solo lo lleva durante algunos minutos antes de cambiarse por la chaqueta de chef, la elección no pasa inadvertida.

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00:32 hsHoy

Sofía “La Reini” Gonet reveló qué hará si gana el premio de MasterChef Celebrity: “Se me despertó una pasión”

En la última instancia del certamen culinario, la influencer aseguró que no se quedará con el monto si resulta ganadora, ya que su principal motivación no fue la competencia ni el aspecto económico

La influencer reveló que donaría los 50 millones de pesos a alguna entidad benéfica (Video: Instagram)

En la antesala de una de las finales más esperadas de MasterChef Celebrity Argentina, Sofía “La Reini” Gonet volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un plato ni por una devolución del jurado, sino por una confesión que sorprendió a todos. A pocas horas de enfrentarse a Ian Lucas en la definición del reality, la influencer reveló qué haría con el millonario premio en caso de consagrarse ganadora, y su respuesta no pasó desapercibida.

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00:30 hsHoy

Donato de Santis se despidió de MasterChef Celebrity: “Llegó el momento de dar un paso al costado”

El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó, luego de ser parte de diez temporadas del certamen. La noticia la compartió en la gala final de la competencia de cocina de Telefe. El momento

El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Este miércoles se emitió la primera parte de la gran final de Masterchef Celebrity Argentina y dejó una escena tan inesperada como emotiva: Donato de Santis interrumpió el último programa, antes de que Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini” comiencen a cocinar, para anunciar que dejará su lugar como jurado, luego de una década en el certamen.

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00:29 hsHoy

Se define MasterChef Celebrity: cuál fue el rating de la primera parte de la final

Telefe dividó el capítulo decisivo en dos emisiones y consiguió números imbatibles para el prime time. Los detalles

Ian Lucas y Sofía Gonet fueron los finalistas del reality culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La final de MasterChef Celebrity 2026, uno de los programas más vistos de la televisión argentina, marcó un nuevo hito para Telefe al alcanzar un rating sobresaliente en su etapa decisiva dividida en dos emisiones. Desde el inicio de esta primera parte, la expectativa del público se reflejó en los números, consolidando el liderazgo del canal en la franja horaria y anticipando una definición reñida entre los dos finalistas.

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00:23 hsHoy

Comenzó la gran final de MasterChef Celebrity: los ambiciosos platos de Ian Lucas y La Reini para la definición

Un clima de expectativa y nervios acompañó a los concursantes en su enfrentamiento, mientras exparticipantes y familiares presenciaron la competencia, marcada por la exigencia de diseñar platos que reflejen la personalidad y trayectoria de cada uno

Ian Lucas y Sofía Gonet fueron los finalistas del reality culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó y tuvo un primer capítulo cargado de emoción, nervios y alto nivel culinario. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron en la instancia más exigente del certamen, con un desafío que puso a prueba todo lo aprendido a lo largo de más de cien programas: preparar un menú completo de tres pasos con identidad propia y coherencia conceptual.

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MasterChef CelebrityIan LucasSofía Gonetganador

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