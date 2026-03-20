MasterChef Celebrity define a su gran campeón entre Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini”

La gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó y tuvo un primer capítulo cargado de emoción, nervios y alto nivel culinario. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron en la instancia más exigente del certamen, con un desafío que puso a prueba todo lo aprendido a lo largo de más de cien programas: preparar un menú completo de tres pasos con identidad propia y coherencia conceptual.

La final de MasterChef Celebrity 2026 , uno de los programas más vistos de la televisión argentina, marcó un nuevo hito para Telefe al alcanzar un rating sobresaliente en su etapa decisiva dividida en dos emisiones. Desde el inicio de esta primera parte, la expectativa del público se reflejó en los números, consolidando el liderazgo del canal en la franja horaria y anticipando una definición reñida entre los dos finalistas.

Este miércoles se emitió la primera parte de la gran final de Masterchef Celebrity Argentina y dejó una escena tan inesperada como emotiva: Donato de Santis interrumpió el último programa, antes de que Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini” comiencen a cocinar, para anunciar que dejará su lugar como jurado, luego de una década en el certamen.

En la antesala de una de las finales más esperadas de MasterChef Celebrity Argentina , Sofía “La Reini” Gonet volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un plato ni por una devolución del jurado, sino por una confesión que sorprendió a todos. A pocas horas de enfrentarse a Ian Lucas en la definición del reality, la influencer reveló qué haría con el millonario premio en caso de consagrarse ganadora , y su respuesta no pasó desapercibida.

Este miércoles por la noche llega la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) y la expectativa está más alta que nunca: Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas se enfrentan por el trofeo del reality de cocina. En las redes sociales del programa circulan los primeros avances del episodio y el look con el que Sofía hace su ingreso al estudio ya genera comentarios. Aunque solo lo lleva durante algunos minutos antes de cambiarse por la chaqueta de chef, la elección no pasa inadvertida.

La consigna desafió a los participantes a crear y ejecutar un menú de tres pasos en 120 minutos, cada uno guiado por un concepto que refleja su identidad culinaria y bajo un ambiente cargado de entusiasmo.

Por su parte, Ian Lucas optó por un menú que evocó recuerdos de su infancia, fusionando sabores tradicionales con técnicas contemporáneas. Comenzó con una fainá casera acompañada de provolone, morrones asados y anchoas; como plato principal eligió una milanesa de tomahawk junto a fideos caseros, y para el postre apostó por un clásico arroz con leche.

La propuesta de La Reini giró en torno a la identidad argentina, con ingredientes autóctonos y una presentación sofisticada. Su menú se abrió con una trucha patagónica curada acompañada de mix de verdes y criolla, siguió con vieiras sobre puré de humita y aceite de chalas, y culminó con una brûlée de higos y dulce de leche servida sobre masa sablée.

Los platos de la gran final de Ian Lucas y La Reini

Los famosos apoyaron a Ian Lucas y Sofía Gonet antes de entregar sus platos en la final de MasterChef Celebrity

Últimas noticias

El efusivo mensaje de Tom Holland al Gaucho Araña, un fan argentino que hizo su versión local de Spider-Man El actor británico valoró la creatividad de Rubén Ojeda, quien adaptó al héroe con poncho, mate y boleadoras, y proyectó a Misiones a la escena internacional del cine y la cultura geek

El ex peluquero de Tini Stoessel y actual de Emilia Mernes, lanzó un claro mensaje en sus redes: “Donde quiero estar” La publicación en redes sociales por parte del profesional reavivó la discusión sobre la ruptura laboral con la cantante. Qué dijo

La explosiva teoría de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: “Justo fue hoy” La conductora de SQP puso en duda la salida de la actriz de la casa por temas médicos

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país: la condición que habría puesto Wanda Nara para que el delantero vea a sus hijas La modelo y el deportista volaron desde el viejo continente tras la eliminación del Galatasaray en la Champions League