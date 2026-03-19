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“¡Vecino!”: el guiño de Messi al meme más viral de las redes sociales

El futbolista del Inter Miami participa junto a su amigo Rodrigo De Paul del nuevo video musical de Tini. El adelanto tiene una conexión con una broma que se extendió en los últimos meses en la principales plataformas

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La Triple T anunció el lanzamiento de su nueva canción con un impactante clip

“No te preocupes querida, ¿sabés las cosas que han dicho de mí?“, se escucha decir a Susana Giménez. Luego aparecen ”Cacho" Deicas, el legendario excantante de Los Palmeras, y otras figuras como Ulises Bueno. El broche de oro son Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

La secuencia forma parte del adelanto que difundió Tini Stoessel de su nueva canción, “Dos Amantes”. La producción es impactante, principalmente por la calidad de los nombres que aparecen en la venta del videoclip, que se conocerá esta noche.

Pero la participación del mejor jugador de fútbol del mundo esconde además un guiño al meme más viral de las redes. En el adelanto, se puede ver por la mirilla de la puerta de una casa a De Paul junto a Messi, que llega con una bolsa de hielo a lo que se presume que es una fiesta. La imagen alude a un popular chiste realizado con inteligencia artificial que ha disparado ocurrencias disparadas y muy divertidas.

“Abran que se derrite el hielo”, fue una de las primeras simulaciones con inteligencia artificial del capitán de la selección argentina que dio lugar a otras producciones ocurrentes, la mayoría de ella satirizando una presunta visita de Messi a sus vecinos en situaciones disparatadas.

Vecino: Messi llega con hielo (video viral realizado con inteligencia artificial)

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