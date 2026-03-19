Tini Stoessel adelantó su nueva canción con la participación de Susana Giménez, Cacho Deicas y Lionel Messi: “Dos amantes”

La Triple T anunció el lanzamiento de su nueva canción con un impactante clip

Lejos de los rumores entorno a su antigua amistad con Emilia Mernes, Tini Stoessel se enfoca en dar el próximo paso de su carrera. Mientras ultima detalles para las nuevas presentaciones de Futttura, la cantante anunció el lanzamiento de su nueva canción con un impactante video que reunió a Susana Giménez, Cacho Deicas, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ulises Bueno.

“Dos Amantes! Córdoba, la cantamos para mi cumple”, comenzó diciendo Tini en la descripción de su posteo junto a emojis de corazones blancos, caritas emocionadas y naves espaciales. La reacción de los fans fue inmediata. En menos de una hora, la publicación superó los 200 mil likes y recibió comentarios como: “No la quiero, la necesito”, “Te fuiste mundial” y “Reina de Argentina”. En ese marco, una seguidora lanzó una teoría sobre la historia que contaría el video: “Van a recrear cómo se conocieron, los amo”.

Tini Stoessel lanzó un adelanto de 'Dos Amantes' junto a figuras como Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul

El video en cuestión comienza con Susana Giménez en medio de una llamada telefónica. “Pero no, por favor mi querida, pero ni te preocupes. ¿Sabés las cosas que han dicho de mí? A ver esperá un segundo”, comienza diciendo la conductora hasta que un asistentes le entrega un sobre rojo en una bandeja plateada.

Luego, la escena continúa con Cacho Deicas preparando el fuego en una parrilla. Mientras pone un fragmento de madera, una voz le dice: “Te llegó esto”. Algo similar le ocurre a Ulises Bueno, quien se encuentra sentado en una mesa revisando cartas y correspondencia. Luego, el cordobés se quita los auriculares y abre el sobre. “Como esos amores de antes”, se escucha leer a la diva, dando a entender que todos recibieron el mismo mensaje.

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

La escena continúa con Tini recibiendo la misma invitación y leyendo que dicha cita es a las 21 y que deberá asistir con dress code formal. La cantante mira a lo lejos, pensando de qué se trataría. A continuación, la secuencia es interrumpida por el sonido de un timbre, se trata e Rodrigo De Paul acompañado por Lionel Messi, quien sostiene una bolsa de hielo.

Más allá de los comentarios de los fanáticos, el psoteo también recibió el apoyo de Maxi Espíndola, Fran Stoessel, Ricardo Montaner y Zacarías Guedes, entre otros. De esta manera, Tini parece alejarse del escándalo alrededor del su relación con Emilia Mernes. En las últimas horas, La Triple T dejó de seguir a la entrerriana, dando a entender que su vínculo llegó a un punto final.

Tini no fue la única que dejó de seguir a Mernes en redes. Semanas atrás, María Becerra había hecho lo mismo. Como si fuera poco, este martes la situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando Valentina Cervantes y Antonela Roccuzzo tomaron la misma postura.

Antonella Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

De este modo, la grieta entre la pareja de Rodrigo de Paul y la artista entrerriana quedó más expuesta que nunca, en un escenario donde las amistades y los unfollows son leídos como señales inequívocas de alianzas y distanciamiento. Sin embargo, no es la primera vez que el círculo de “Los del Espacio” atraviesa una crisis. En febrero pasado, María Becerra también se adelantó a la jugada y dejó de seguir a Mernes en redes, sumando un mensaje cifrado que fue interpretado como el cierre definitivo de su vínculo. El unfollow de “La Nena de Argentina” se leyó como un nuevo capítulo en la interna del colectivo, y el revuelo entre fanáticos y programas de espectáculos fue inmediato.

Las señales de distanciamiento no son nuevas. Un hecho clave fue la ausencia total de “Los del Espacio” en los shows de Becerra realizados en River Plate a comienzos de 2025. Los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024, y poco después una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la cantante reforzó la idea de fracturas internas y cambios de dinámica. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales, la percepción de quiebres en el equipo se instaló con fuerza en el ambiente.