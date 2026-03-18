Lizy Tagliani confirmó el levantamiento de Arriba bebé, su programa de radio: “Se termina”

La conductora se refirió al final de Arriba bebé, su ciclo de Pop Radio (Video: Instagram)

Tiempo de cambios para Pop Radio. La emisora decidió terminar los contratos de dos de sus figuras fuertes. Ángel de Brito contó que Arriba bebé, el ciclo de Lizy Tagliani llegará a su fin a fin de mes. Con la noticia en el aire, la conductora confirmó la versión a través de sus redes. Al igual que ella, el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci también será levantado.

“Está confirmado que van a levantar estos programas muy conocidos que son conducidos por figuras muy populares”, inició el conductor en Ángel responde, su programa de streaming. “Se decidió que termine el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci en La Pop, ya se lo comunicaron a ella y hoy tuvo una reunión con el gerente Carlos Infante, que maneja todo el grupo Indalo”, detalló.

“Era la número uno de la radio e histórica porque hacía más de 10 años que tenía el programa”, afirmó, sobre Black & Toc, ciclo de la segunda mañana de la emisora. “Está la especulación sobre si esta decisión tiene que ver con que La Negra acaba de empezar un programa en Olga”, señaló. “Se decidió que termine el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci en La Pop y ya se lo comunicaron a ella. Me dicen desde la radio que van a reabsorber al equipo, pero que La Negra queda afuera, calculo que debe ser un recorte de presupuesto”, teorizó.

“El segundo levantamiento es que termina el programa de Lizy Tagliani en La Pop. Me lo confirmó ella que me dijo ‘mi programa termina el 27’”, contó Ángel de Brito (Instagram)

“El segundo levantamiento es que termina el programa de Lizy Tagliani en La Pop, me lo confirmó ella, me dijo ‘mi programa termina el 27’”, detalló el conductor de LAM. “Son dos mega figuras que deben cobrar un caché muy importante para hacer sus programas y si hay un recorte en una radio se empieza por las figuras”, concluyó.

A través de un video desde su cuenta de Instagram, Lizy se sinceró sobre su salida de la radio: “Hola, ¿cómo andan? Bueno, paso por acá para decirles que sí, que es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y lo estoy escuchando por los medios. Termina el 27 de marzo. Hoy me lo comunicaron. Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero no importa”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad. Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo y sobre todo he aprendido a respetar al oyente y a cuidarlo. Eso es fundamental”, destacó la animadora, para después referirse a su presente laboral y las propuestas que tiene.

Lizy Tagliani junto a parte del equipo de Arriba bebé, su ciclo de Pop Radio

“Estoy contenta porque voy ahora a poder llevar a Tati al cole y a descansar para llegar intacta a las funciones de Annie, que a partir del 19 de marzo arrancamos en el teatro Broadway, el streaming, la tele, que se viene programón en la tele, que no les puedo contar, pero hermoso”, pormenorizó Tagliani, abocada a su faceta como madre, a su trabajo en Olga y su vuelta a la pantalla de Telefe.

“Quiero agradecerles a todos y disfrutar desde mañana hasta el 27 con todo para dejar un lindo sabor y una linda energía en esa esquina de Uriarte y Nicaragua donde todos todos han sido tan amorosos y hermosos conmigo. Un beso”, concluyó.

Un día antes Lizy Tagliani había asegurado que este año no será la conductora de La peña de Morfi, en medio de versiones acerca de que Soledad Pastorutti habría sido la elegida por el canal para encabezar este año el programa de los domingos creado por Gerardo Rozín, en medio de otros nombres en danza como los de Carina Zampini, Paula Chaves, Laurita Fernández y Sabrina Rojas.