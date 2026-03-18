Teleshow

Lizy Tagliani confirmó el levantamiento de Arriba bebé, su programa de radio: “Se termina”

La conductora se refirió al final de su ciclo de Pop Radio. Ángel de Brito había adelantado la decisión de la emisora de desprenderse de la humorista y de Elizabeth “La Negra” Vernaci

Guardar

La conductora se refirió al final de Arriba bebé, su ciclo de Pop Radio (Video: Instagram)

Tiempo de cambios para Pop Radio. La emisora decidió terminar los contratos de dos de sus figuras fuertes. Ángel de Brito contó que Arriba bebé, el ciclo de Lizy Tagliani llegará a su fin a fin de mes. Con la noticia en el aire, la conductora confirmó la versión a través de sus redes. Al igual que ella, el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci también será levantado.

“Está confirmado que van a levantar estos programas muy conocidos que son conducidos por figuras muy populares”, inició el conductor en Ángel responde, su programa de streaming. “Se decidió que termine el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci en La Pop, ya se lo comunicaron a ella y hoy tuvo una reunión con el gerente Carlos Infante, que maneja todo el grupo Indalo”, detalló.

“Era la número uno de la radio e histórica porque hacía más de 10 años que tenía el programa”, afirmó, sobre Black & Toc, ciclo de la segunda mañana de la emisora. “Está la especulación sobre si esta decisión tiene que ver con que La Negra acaba de empezar un programa en Olga”, señaló. “Se decidió que termine el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci en La Pop y ya se lo comunicaron a ella. Me dicen desde la radio que van a reabsorber al equipo, pero que La Negra queda afuera, calculo que debe ser un recorte de presupuesto”, teorizó.

“El segundo levantamiento es que
“El segundo levantamiento es que termina el programa de Lizy Tagliani en La Pop. Me lo confirmó ella que me dijo ‘mi programa termina el 27’”, contó Ángel de Brito (Instagram)

“El segundo levantamiento es que termina el programa de Lizy Tagliani en La Pop, me lo confirmó ella, me dijo ‘mi programa termina el 27’”, detalló el conductor de LAM. “Son dos mega figuras que deben cobrar un caché muy importante para hacer sus programas y si hay un recorte en una radio se empieza por las figuras”, concluyó.

A través de un video desde su cuenta de Instagram, Lizy se sinceró sobre su salida de la radio: “Hola, ¿cómo andan? Bueno, paso por acá para decirles que sí, que es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y lo estoy escuchando por los medios. Termina el 27 de marzo. Hoy me lo comunicaron. Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero no importa”.

Solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad. Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo y sobre todo he aprendido a respetar al oyente y a cuidarlo. Eso es fundamental”, destacó la animadora, para después referirse a su presente laboral y las propuestas que tiene.

Lizy Tagliani junto a parte
Lizy Tagliani junto a parte del equipo de Arriba bebé, su ciclo de Pop Radio

Estoy contenta porque voy ahora a poder llevar a Tati al cole y a descansar para llegar intacta a las funciones de Annie, que a partir del 19 de marzo arrancamos en el teatro Broadway, el streaming, la tele, que se viene programón en la tele, que no les puedo contar, pero hermoso”, pormenorizó Tagliani, abocada a su faceta como madre, a su trabajo en Olga y su vuelta a la pantalla de Telefe.

“Quiero agradecerles a todos y disfrutar desde mañana hasta el 27 con todo para dejar un lindo sabor y una linda energía en esa esquina de Uriarte y Nicaragua donde todos todos han sido tan amorosos y hermosos conmigo. Un beso”, concluyó.

Un día antes Lizy Tagliani había asegurado que este año no será la conductora de La peña de Morfi, en medio de versiones acerca de que Soledad Pastorutti habría sido la elegida por el canal para encabezar este año el programa de los domingos creado por Gerardo Rozín, en medio de otros nombres en danza como los de Carina Zampini, Paula Chaves, Laurita Fernández y Sabrina Rojas.

Temas Relacionados

Lizy TaglianiPop RadioArriba bebé

Últimas Noticias

Laurita Fernández disfruta de los últimos días de playa con su novio y mostró en un video sus dotes de acróbata en el mar

La actriz y bailarina está en el Caribe con Matías Busquets y aprovechó el final del viaje con un carrete de fotos espectaculares

Laurita Fernández disfruta de los

El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

La influencer se convirtió en la finalista del reality de cocina y para su último programa apostó por un conjunto patrio: las imágenes

El look que eligió Sofía

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

En plena emisión, una joven llamada Delfina se sinceró al aire sobre el dolor de perder a su grupo y el conductor la animó a apostar por los vínculos genuinos

Una participante de Ahora Caigo

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

Luego del gesto de la Triple T que llamó la atención de sus seguidores, la empresaria rosarina y la exparticipante de MasterChef Celebrity siguieron sus pasos

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

La salida de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance: “Hacen muchas cosas”

La conductora y el exfutbolista se conocieron jugando al pádel y estarían viviendo las primeras etapas de su relación

La salida de Sabrina Rojas
DEPORTES
Recuperación en defensa, corrida de

Recuperación en defensa, corrida de arco a arco y definición al ángulo: el golazo de Julián Álvarez en la revancha ante el Tottenham

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid empata con Tottenham y se está clasificando a los cuartos en la Champions League

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

TELESHOW
Laurita Fernández disfruta de los

Laurita Fernández disfruta de los últimos días de playa con su novio y mostró en un video sus dotes de acróbata en el mar

El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

La salida de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance: “Hacen muchas cosas”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky alertó sobre la falta

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos

Siete panameños al día caen en estafas financieras

El Alzheimer podría originarse por una “competencia” entre proteínas en el cerebro

La Fundación FESA anuncian nueva edición de Cancha de Oportunidades para la formación deportiva de niños salvadoreños