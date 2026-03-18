La felicidad de Wanda Nara y Maxi López por su relación actual: “Descubrimos una nueva forma de acompañarnos”

Luego de que el exfutbolista quedó fuera del programa, la conductora le dedicó sentidas palabras al padre de sus tres hijos. El momento (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La emoción de Wanda Nara quedó a la vista de todos tras la reciente despedida de Maxi López en MasterChef Celebrity. La conductora del ciclo utilizó su cuenta de Instagram para compartir los sentimientos que la atraviesan en este momento especial.

Para la empresaria, la instancia semifinal representa mucho más. Lo describió como “una competencia tan especial para mí”, y detalló el clima de compañerismo, esfuerzo y constancia que se vive en el programa. En sus palabras, “un juego que saca lo mejor de cada uno de los que formamos parte: los participantes, el jurado y de mí”. Así, la conductora subrayó que la experiencia del certamen de cocina trasciende lo estrictamente televisivo y se convierte en una vivencia colectiva que transforma a todos los involucrados.

La despedida de Maxi tuvo un componente personal ineludible para Wanda. En su mensaje, agradeció a los dos semifinalistas eliminados: “Hoy despedimos a dos jugadores (en la cancha y en la cocina) que lo dieron todo para llegar hasta acá. Sin ellos este programa no hubiera sido el mismo”. El reconocimiento tomó aún mayor peso al referirse a Maxi como “el papá de mis hijos”, y dar cuenta de la evolución de su vínculo tras compartir la experiencia televisiva: “Con Maxi, el papá de mis hijos, descubrimos una nueva forma de acompañarnos, de educar juntos y también de divertirnos. ¡Todo lo que queda es mirar para adelante siempre!”.

Wanda Nara posa en el estudio de Masterchef con Maxi López y el Turco Husain de espaldas, durante la semifinal del popular programa de cocina.

El mensaje puso en primer plano la transformación del lazo entre ambos padres, a partir de la convivencia forzada por la dinámica del programa. La exposición compartida en el reality posibilitó que ambos encontraran mecanismos inéditos para acompañarse y colaborar en la crianza, a la vez que hallaron momentos de diversión conjunta. Para la conductora, el paso de exjugador por el ciclo dejó una marca positiva: permitió redefinir los términos de un vínculo que, en el pasado, tuvo notoriedad por sus altibajos y desencuentros públicos.

“Gracias Wanda”, replicó el exfutbolista con una frase que sintetiza el espíritu de esta nueva era “#SiempreFamilia”. Así, en modo hashtag, acorde a los tiempos que corren. En sus redes, el empresario hizo su propio análisis de su paso por el certamen y sentenció: “Me llevo todo lo compartido con mis compañeros, disfruté y me divertí mucho durante las grabaciones. Fue un reto muy grande volver a Argentina y empezar a cocinar, pero llegué más lejos de lo que me imaginé. Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me hicieron llegar. Los quiero”, escribió junto a un álbum de fotos recopilatorio en el que se abrazaba con Wanda en una de las postales.

Wanda Nara y Maxi López se funden en un emotivo abrazo en el set de MasterChef Argentina, marcando un significativo reencuentro televisivo tras años de su separación.

Este cambio en la dinámica familiar y personal de los protagonistas se produjo en simultáneo con el desarrollo de una de las competencias más vistas de la televisión argentina. La combinación de ambos factores —la exposición mediática y la vida cotidiana compartida— generó un clima emocional diferente para quienes participan y para el público que sigue día a día el programa.

En el mismo mensaje, Wanda Nara describió la semifinal del certamen como una instancia que potencia el compañerismo, la entrega y la constancia. La conductora resaltó que no solo los participantes sino también el jurado y el equipo de producción forman una comunidad donde todos dan lo máximo de sí. “Compañerismo, esfuerzo, constancia, todo eso es parte de lo que hoy somos en MasterChef”, sintetizó.

Maxi López, Wanda Nara y "Turco" Husain en el backstage de la semifinal de MasterChef

En este contexto, la salida de Maxi no solo significó el cierre de una etapa dentro del programa, sino también la apertura de una nueva forma de interacción entre los protagonistas mediáticos. La semifinal funcionó así como un punto de inflexión, donde el reconocimiento al esfuerzo y la superación personal se combinó con la emotividad de las despedidas.

Pocos días antes de su eliminación, Maxi López compartió sus impresiones sobre el paso por MasterChef. Consultado sobre su vivencia, el exfutbolista expresó: “Es una experiencia que a mí me abrió la cabeza mal”. Su testimonio reflejó cómo el ingreso al mundo de la televisión supuso para él un redescubrimiento de los vínculos sociales y una exposición similar a la que experimentaba en su época como jugador profesional.

Wanda, que conoce de cerca lo que implica la vida pública, señaló cómo la participación en MasterChef permitió a Maxi un regreso al contacto directo con la gente, comparable al que tenía cuando jugaba en uno de los clubes más grandes del país. El propio López lo sintetizó con una comparación entre el fútbol y el fenómeno social del programa: “Viste que hay cuarenta y cinco millones de entrenadores. Ahora hay cuarenta y cinco millones de cocineros. Porque todos te dicen: ‘Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro’”.

Wanda Nara abraza a Maxi López en una emotiva despedida durante su participación en el popular programa Masterchef.

El balance final de Maxi López sobre el certamen fue abiertamente positivo. Valoró tanto las experiencias acumuladas como los nuevos vínculos forjados durante su participación: “Un montón de cosas, un montón de amigos nuevos, un montón de experiencias vividas. La verdad que es una competición increíble”. Reconoció además que, al principio, dudaba en aceptar la propuesta y que su paso por el reality le permitió conocer un ambiente distinto y enriquecedor: “Yo estaba negado, no quería hacerlo, y dar este paso y conocer todo este nuevo ambiente y toda esta gente, la verdad que me hace ver las cosas desde otra perspectiva”.

La despedida de Maxi López en MasterChef coincidió así con el cierre de una etapa personal y profesional, marcada por la posibilidad de reinventarse y de construir, junto a Wanda Nara, una nueva forma de acompañamiento familiar.