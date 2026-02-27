La respuesta de Juli Poggio a Santiago del Moro tras insinuar acomodo en Gran Hermano: “Estaba harta”

La respuesta de Juli Poggio tras sus polémicos dichos de acomodo en Gran Hermano

A días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la polémica volvió a instalarse tras las declaraciones de Julieta Poggio que insinuaban que hubo acomodo al momento de elegir a los nuevos participantes del reality. En ese marco, Santiago del Moro le respondió a la joven, aclarando el proceso de elección. Así las cosas, este viernes, la joven decidió aclarar sus dichos.

“Yo el otro día dije unos dichos medios polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra acomodo. La gente se piensa que está todo armado y en realidad lo que yo quise decir es que como ya es de público conocimiento, está la organización donde Gran Hermano podía invitar a gente a su casa”, comenzó diciendo la exparticipante en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi). Allí, Poggio admitió que eligió expresiones inapropiadas y enfatizó que el uso del término “‘acomodo’” no reflejaba la realidad.

Respecto al ingreso de su hermana, la actriz afirmó: “Pero la verdad es que ella sí se hizo casting. Claramente no van a poner a alguien que no conocen. Entonces yo quise deshabilitar esa palabra, que la verdad que la gente rompe mucho en eso, a mí también me decían lo mismo, pero obviamente que hubo un montón de charlas previas, consejos, momentos de crisis, momentos de felicidad”.

Juli Poggio, nueva polémica en Gran Hermano "Todos están acomodados"

Fue entonces cuando Pepe Ochoa le preguntó: “¿Hablaste con Santi El Moro?”. Con tono tranquilo, la influencer reveló: “Le dije que usé las palabras incorrectas y me dijo tipo: “Juli, está todo a la vista, nada es un misterio. Esto se supo desde el primer momento”. Y me mandó el texto donde decía todo eso, que la gente se podía anotar y que también podía ser convocada. No es que yo conté un secreto de la producción. O sea, simplemente usé las palabras incorrectas porque me hice la canchera. Es una realidad que estaba a la vista”.

Luego, Ochoa le preguntó por otra polémica tras el inicio del reality: “Mucha gente de Gran Hermano salió a criticar el formato y a pegarle a Gran Hermano, como que en realidad el formato no está bueno y no genera nada lindo. ¿Qué sensación tenés con eso?”. Firme en su postura, la exparticipante del reality recalcó: “Todos hablan de Gran Hermano, quieras o no. Todos se cuelgan de Gran Hermano, todos hacen un video sobre Gran Hermano. Les puede gustar o no, pueden decir que está armado o no, pero le da de comer a muchísimas personas, plataformas, programas. No hay mal marketing y me parece que es un formato que vende muchísimo y que, que es distinto esta vez y que está bueno y que la gente tipo no lo quiere asumir”.

Previa a esta situación, tras la viralización de las palabras de Julieta, el conductor del programa detalló que “toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”. Además, precisó que Andrea del Boca y Yanina Zilli ingresaron postulándose o inscribiéndose como cualquier persona, mientras que Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas a participar.

La disculpa de Juli Poggio a Santiago del Moro tras la polémica por el casting de Gran Hermano

De esta manera, el diálogo privado entre Poggio y Del Moro ayudó a desmentir cualquier rumor sobre “arreglo” en la elección de participantes. Ambos coincidieron en que el reglamento fue comunicado abiertamente desde el principio, evitando que la polémica escalara dentro del ámbito televisivo.

Este episodio coincidió con un momento determinante en la casa: la conformación de la primera placa de nominados, tras una votación marcada por alta tensión. Durante la semana, se produjeron situaciones intensas, como la salida momentánea de Daniela De Lucía por cuestiones personales y la de Divina Gloria por motivos médicos.

En ese contexto, la periodista paraguaya Carmiña Masi realizó la primera nominación espontánea de la edición, otorgando tres votos a Brian con la justificación: “esto es una competencia y hay que ir por los más fuertes, líderes. Y él es uno de ellos”. Por su parte, Emanuel Di Gioia recibió dos votos, consolidando una estrategia inicial centrada en los perfiles de liderazgo.

Esta acción, sumada a la dinámica de nominaciones, resultó en una placa con ocho participantes, una cifra significativa en relación con otras temporadas. Tras la placa positiva, la placa quedó reducida a cinco nombres que ahora enfrentarán el voto negativo: Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.