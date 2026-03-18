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Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La salida del participante por decisión del público desató una noche que volvió generar nuevos roces y hasta promesas de venganza

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El jugador cruzó a la participante por la actitud que tomó durante la salida de su amigo (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo como protagonistas de un fuerte enfrentamiento a Solange Abraham y Nazareno Pompei. Todo se desató luego de la cuarta gala de eliminación que se llevó de Nicolás “Nick” Sícaro , en una noche que combinó festejos, enojo, lágrimas y acusaciones cruzadas que sacudieron la convivencia.

El conflicto comenzó en el living, apenas se conoció que Nick quedaba fuera del reality en una placa positiva. Mientras varios jugadores reaccionaban con distintas emociones, Solange no ocultó su alegría y celebró efusivamente la salida del participante. Ese gesto fue el detonante de la furia de Nazareno, quien mantenía una relación cercana con el eliminado.

Visiblemente afectado, el exfutbolista no tardó en reaccionar y cuestionó duramente la actitud de su compañera. “Se le cag… de risa en la cara, se piensa que se las sabe todas”, lanzó, dejando en claro que interpretó el festejo como una falta de respeto. Incluso, le reprochó que debería haberse retirado a otro espacio para expresar su alegría y también apuntó contra Emanuel Di Gioia por salir en defensa de Solange.

La eliminación de Nick en
La eliminación de Nick en Gran Hermano Generación Dorada provocó una explosiva pelea entre Solange Abraham y Nazareno Pompei

La tensión fue en aumento cuando Nazareno, aún conmovido por la salida de su amigo, rompió en llanto. Minutos después, Solange decidió acercarse para intentar aclarar la situación en privado. En un tono más calmo, buscó empatizar con él: “Siento que hayas perdido a tu amigo en el juego. Te entiendo porque en algún momento yo estuve en tu lugar. No es algo personal”, le dijo mientras se tomaban de las manos.

Sin embargo, el intento de acercamiento no prosperó. Lejos de calmarse, Nazareno volvió a remarcar su enojo y no aceptó las explicaciones. “Te le cag… de risa en la cara. ¿Me estás cargando?”, insistió, molesto. Fue entonces cuando la jugadora intentó justificar su reacción con una analogía futbolera: “A vos te gusta el fútbol, ¿no? Cuando ganan, ¿no festejás?”. Pero la respuesta fue tajante: “Esto no es un Boca-River ni es un equipo de fútbol”.

La discusión escaló rápidamente y el clima se volvió cada vez más tenso. En medio del cruce, Solange terminó quebrándose en llanto al sentirse atacada a nivel personal. “Me dijeron que no tengo humanidad porque estoy jugando, que soy mala”, expresó entre lágrimas, afectada por las críticas que recibió dentro de la casa.

Nazareno Pompei calificó la actitud
Nazareno Pompei calificó la actitud de Solange como una falta de respeto y criticó también a Emanuel Di Gioia por defenderla

Mientras tanto, Nazareno fue apartado de la conversación por Pincoya, una de las jugadoras que mantiene una fuerte rivalidad con Solange. Lejos de bajar el tono, ambos coincidieron en desacreditar el llanto de la participante. “Es una película barata”, lanzaron, mientras él incluso insinuó que las lágrimas no eran genuinas: “Hizo una fuerza para llorar…”.

La situación no terminó ahí. Tras el enfrentamiento, Solange se dirigió al patio y volvió a romper en llanto, esta vez contenida por algunos de sus compañeros más cercanos, como Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Emanuel. En ese contexto, la modelo fue más allá y habló de “bullying” dentro de la casa, señalando que las críticas y comentarios sobre su forma de jugar habían cruzado un límite. Además, expresó: “Nunca se den por vencidos. Y la vida es esto: te van a atacar, te van a querer sacar del juego de la vida, te van a querer humillar. Llorá, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero seguí adelante y demostrales a todos que podés”. Finalmente, junto a su grupo, señaló: “Me odiaban por jugar. Ahora me van a odiar más, y me encanta”.

El episodio dejó expuestas dos miradas completamente opuestas sobre el juego. Mientras Solange defendió su derecho a celebrar una eliminación como parte de la competencia, Nazareno se mostró afectado emocionalmente y cuestionó lo que consideró una falta de empatía.

Solange celebró la salida de
Solange celebró la salida de Nick en la gala, lo que desató la furia de Nazareno y tensó la convivencia en la casa

Pero el conflicto no solo tuvo consecuencias inmediatas, sino que también marcó un antes y un después en la estrategia de Pompei dentro del reality. Horas después del cruce, el participante decidió hacer un fuerte descargo en el stream de la casa, donde anunció un cambio radical en su forma de jugar.

“A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero”, afirmó, dejando en claro que ya no confía en nadie. En esa misma línea, fue contundente: “Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación”.

Lejos de suavizar su postura, Nazareno fue aún más directo al anticipar su nueva estrategia: “Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar”. Y cerró con una frase que resonó fuerte dentro y fuera de la casa: “Voy a empezar a cortar cabezas y debilitar grupos”.

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