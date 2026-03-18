El mal momento de Oriana Junco al alquilar un departamento: “Pagué 2 millones y medio y no tenía nada”

En charla con Ángel de Brito, Oriana Junco contó la tensa situación que atravesó al alquilar un departamento (Bondi Live)

Oriana Junco atraviesa días de rabia e impotencia. Según contó ella públicamente en Bondi Live “fue víctima de una estafa inmobiliaria”. La actriz, referente de la noche porteña y figura del espectáculo, se animó a relatar con lujo de detalles cómo un falso agente inmobiliario la engañó con el alquiler de un departamento, dejándola sin techo y con una importante suma de dinero perdida. Indignada, Oriana compartió su experiencia con Ángel de Brito y dejó en claro que, lejos de resignarse, busca visibilizar el problema para que “nadie más pase por lo mismo”.

“Me estafaron con el departamento, me prometieron uno y no era”, contó Oriana en diálogo con el conductor. “Yo lo alquilé desde afuera, como hacés ahora, que alquilás todo, ni sabés quién es el dueño, no firmás contrato, no firmás nada”, comenzó su relato, describiendo una modalidad cada vez más común en el mundo inmobiliario actual: la contratación a distancia, basada en promesas y sin garantías reales. “Cuando llegué, no estaba. Me habló una persona que hace de intermediario. Paré en lo de una amiga, me quedé como una semana”, relató sobre la incertidumbre de los primeros días.

La actriz se encontró con que la habían engañado con el departamento que alquiló (Instagram)

La situación, lejos de mejorar, se tornó aun más confusa: “A la semana me dice: ‘Mirá, no está el que vos elegiste, pero te conseguimos otro’. Me mandan un video y veo tres ambientes lindos, una buena cocina, lavadero, esto, lo otro. Digo: ‘Bueno, bárbaro’. Cuando llego, me encuentro en un barco con esta persona, firmo el contrato y subo a ver el departamento. El departamento no tenía nada, tenía lo que vos viste, lo que te mandé”, explicó Oriana, visiblemente indignada. “Liquidadito”, acotó De Brito en el estudio. “Y encima pagué dos millones y medio de pesos. Seiscientos dólares, ¿podés creer?, por mes. Desaparecieron todos. Es un modismo que después me dijeron que acá es reconún”, lamentó la artista.

Oriana detalló que no es la primera vez que le toca atravesar una situación desagradable en materia de alquileres. “Me ha pasado en otros departamentos, pero no de esta magnitud, de tener los sillones rotos, las sillas ajadas, el baño perdiendo, el bidet, las cosas, todas las canillas rotas. ¿Qué es esto?”, cuestionó, indignada, sin poder creer el estado en el que encontró la propiedad.

"El departamento no tenía nada", aseguró Junco a Ángel de Brito (Archivo)

Este nuevo golpe económico y emocional se suma a una serie de episodios de inseguridad y estafas que Junco tuvo que enfrentar en los últimos años. En febrero de 2025, la actriz volvió a ser noticia luego de sufrir un robo en su propio hogar. En aquella ocasión, Oriana contactó de urgencia a la policía cuando descubrió que le habían sustraído pertenencias y dinero en efectivo. Según el informe policial, a las 16:15, la artista llamó al sistema de emergencias para denunciar el robo y pedir la intervención de los agentes. Una vez en el lugar, Junco aseguró que días atrás su propio vecino, que se encontraba presente en ese momento, habría ingresado a su departamento y se habría llevado 1.500 dólares, un celular de alta gama y un par de aros de oro. La policía procedió a detener al hombre, de 35 años, quien no tenía antecedentes previos en el sistema GAP.

Pero la historia de situaciones complejas no termina ahí. Años atrás, en 2018, Oriana protagonizó otro episodio de inseguridad con tintes de acoso personal. Un hombre de unos 40 años llegó hasta su departamento en Palermo con el propósito expreso de tener relaciones. “Tenía una fantasía conmigo, quería que pasemos una noche juntos, me lo presentaron y pegamos buena onda. Nada, un sex toy”, relató con ironía la actriz en diálogo con Infobae, dejando en evidencia que, a pesar de los sustos, siempre elige el humor para sobrellevar los momentos difíciles.