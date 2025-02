Dólares, joyas y un celular: el robo que sufrió Oriana Junco y que terminó con un ladrón detenido

La actriz logró recuperar sus pertenencias al ser asistida por la policía

Lejos de sus divertidos comentarios o llamativas frases, este martes, Oriana Junco volvió a ser noticia luego de ser víctima de un robo. Cuando el reloj marcaba horas de la tarde, la actriz contactó a la policía, quien la asistió para detener al delincuente

Según el informe policial, a las 4.15 de la tarde, la artista emitió un llamado al sistema de emergencias para relatar el robo y pedir la asistencia de los agentes. Una vez en el lugar, Junco aseguró que días atrás su vecino, que se encontraba en el lugar, habría ingresado en su departamento y le habría sustraído pertenencias y dinero en efectivo.

Fue entonces que el personal interventor realizó un informe y determinó que Oriana había sufrido el robo de 1.500 dólares, un celular de alta gama y un par de aros de oro. Así las cosas, los efectivos procedieron a detener al imputado. Se trataba de un hombre de 35 años, quien no tenía registros previos en GAP.

Años atrás, Junco había sido protagonista de otra situación de inseguridad cuando, en 2018, un hombre de aproximadamente 40 años de edad llegó hasta el departamento de la actriz en Palermo con el propósito expreso de tener relaciones. “Tenía una fantasía conmigo, quería que pasemos una noche juntos, me lo presentaron y pegamos buena onda. Nada, un sex toy”, asegura la actriz a Infobae.

Tiempo después, ambos bebieron champagne. “Y me dormí, cosa que no puedo creer porque me puedo tomar 200 botellas de vodka y no me pasa nada, te juro sentía que no me podía mover, me quedé completamente dormida”, aseguró.

Horas después, Junco llamó a la Policía de la Ciudad y el hombre quedó detenido. “La casa estaba toda revuelta, se puso mis portaligas, se pintó las uñas, quedó desmayado al lado mío”, afirma la actriz. La denuncia disparó una causa por averiguación de delito radicada en el Juzgado Nº60 de Alberto Schelgel.

Según fuentes cercanas a la investigación, Junco aseguró que el hombre le robó 15 mil dólares y un reloj Gucci con cuadrante de oro. No solo eso: la actriz y conductora asegura que es posible que haya sufrido un abuso sexual. “Había preservativos en el piso y no recuerdo que hayamos hecho nada”, afirma. “Es todo muy peligroso, los tipos están muy locos. Se ve que hizo lo que quiso”, dice. Por lo pronto, la Policía de la Ciudad dispuso un protocolo de medicina legal.

Muchos de los jóvenes que parodian sus dichos mediáticos convirtiéndolos en tendencia en Tik Tok, no tienen idea de que antes de ser Oriana Junco, La Oggi -como ella se sigue denominando- trabajó como relaciones públicas de los boliches más importantes de Buenos Aires. Desde Diego Maradona hasta su ídola y referente, Moria Casán, todos los famosos argentinos compartieron alguna vez su mesa. Y muchas estrellas internacionales también llegaron a conocerla. Así que atesora incontables anécdotas de lo que fue las noches agitadas de la década del 90. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, decidió cambiar de rumbo.

Además reconoció que las nuevas generaciones que la siguen por redes no conocen mucho de su pasado. “No tienen idea de mis trabajos. Yo manejé a las figuras más importantes de este país, de Europa y Estados Unidos. Yo traje a Bibi Andersen, Joan Collins, Eva Herzigová, Claudia Schiffer, Los Bee Gees, Gloria Gaynor...Llené los boliches. Y, para El Mundo de Antonio Gasalla, hemos traído muchísimas personalidades. Pero bueno: ‘¿De qué viven?’, ‘Llegando’, ‘¡Cómo pago todo!’, son frases que hoy se repiten en todos los idiomas. Y, por supuesto, el ‘Auchi’”, explicaba Oriana en una entrevista con Infobae.

Nacida hace 54 años en Capital Federal, Oriana asegura haber tenido una infancia feliz. “Vivía en Caballito, José María Moreno y Directorio. Fui a todos colegios de curas y monjas: Sagrado Corazón de Jesús en la primaria y Edmundo Rice en la secundaria. Y mi casa era un matriarcado porque, a pesar de tener padre, me crié con mi madre, mi abuela y mi tía que no me dejaron cruzar la calle hasta los 14. ¡Con eso te digo todo! Pero lo bueno es que siempre me dejaron ser libre. Y yo nunca tuve que ir a decirles nada, porque ya estaba todo dicho así que no hubo necesidad de conversar”, recuerda Junco.