Mano a mano con Turnstile: esencia punk, encanto melódico y un amor cada vez más grande por Buenos Aires

La banda estadounidense hizo estallar el Flow Stage

Los ecos permanecen en la retina como aquellas experiencias que merecen ser contadas. Mientras la primera noche de Lollapalooza Argentina 2026 sumaba momentos inolvidables, el Flow Stage se transformó en un auténtico epicentro punk con la llegada de Turnstile. La banda de Baltimore, que había conquistado a los fans locales en sus visitas anteriores, volvió a pisar fuerte en Buenos Aires y ofreció mucho más que un show: regaló una experiencia de catarsis colectiva y conexión total con el público argentino. Antes de subir al escenario como cabeza de cartel y en horario central, dos de sus integrantes, Franz Lyons y Patt McCrory, dialogaron en exclusiva con Teleshow y compartieron sus sensaciones sobre el festival y la energía porteña.

Esta fue la tercera vez que Turnstile visitó la Argentina, y cada encuentro tuvo su propia impronta. La primera, en Lollapalooza 2022, fue en un horario marginal y un escenario secundario; la segunda, en 2025, fue su debut propio en un teatro porteño, rodeados de sus fans más fieles y de noche. Pero en esta oportunidad, con dos premios Grammy en el bolsillo y el lanzamiento reciente de Never Enough, el grupo liderado por Brendan Yates se enfrentó al desafío de tocar en el festival más importante de la región, frente a una multitud mixta de propios y extraños.

La banda oriunda de Baltimore arrasó en el Flow Stage el viernes pasado (Sofía Cozzo)

“Estamos muy emocionados de estar aquí. Realmente me encanta tocar música con ellos todo el tiempo y estar acá es realmente increíble”, compartió Lyons, bajista de la banda, reflejando la ansiedad previa al reencuentro con la audiencia argentina. McCrory, guitarrista, sumó: “Estoy emocionado de estar acá en este pequeño viaje”.

El público argentino fue, una vez más, protagonista de la noche. “La última vez que tocamos aquí, nos dimos cuenta de que no solo cantaban junto a la música, sino que tuvimos una experiencia en la que cantaban los riffs, los solos y las partes de batería. Es una pasión diferente, una emoción que se siente de una manera un poco distinta”, destacó McCrory. “Acá la música lo supera todo. Ni siquiera hace falta entender qué nos decimos, pero si el ritmo es bueno y el sonido es potente, todos lo sienten y lo hacen saber”, agregó Lyons, dejando claro el nivel de conexión que sienten en Buenos Aires.

McCory y Lyons previo a su paso por el Flow Stage en la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026

La estadía de Turnstile en la ciudad también les permitió disfrutar de algunos placeres porteños. “Personalmente intento practicar mi español, pero después de algunas frases se pone un poco difícil”, reconoció Lyons entre risas.

Respecto a la gastronomía, ambos coincidieron en que disfrutan salir a comer juntos y buscar opciones para todos en la banda, ya sea carne o vegetarianos. “Hay lugares muy buenos aquí para eso”, aseguraron. McCrory compartió una anécdota inesperada: “El jueves caminé por un sendero en el bosque mientras leía un libro y terminé en una playa, y vi un lagarto gigante en el suelo. No sé dónde estaba, pero eso era increíble”.

La banda está conformada por Brendan Yates, Franz Lyons, Pat McCrory, Mag Mils y Daniel Fang (Instagram)

En el escenario, Turnstile modelo 2026 mostró por qué es una de las bandas más relevantes del punk mundial. El repertorio se repartió entre lo mejor de Never Enough (2025) y el celebrado Glow On (2021), dejando de lado Time & Space (2018) y los EP formativos Pressure to Succeed (2011) y Move Thru Me (2016), y apenas visitando Non-Stop Feeling (2016) con el brutal “Drop”. Daniel Fang en la batería fue el soporte perfecto para que Brendan Yates y Franz Lyons desplegaran su energía, moviéndose de punta a punta del escenario y contagiando a la multitud.

La dupla de guitarras formada por Patt McCrory y Meg Mills aportó la crudeza y el dinamismo necesarios, con riffs demoledores y punteos melódicos que podrían sacar una sonrisa hasta a Johnny Marr.

“Acá la música lo supera todo. Ni siquiera hace falta entender qué nos decimos", asegura McCrory (Sofía Cozzo)

La interacción de los músicos sobre el escenario y la entrega del público argentino hicieron que la hora de show se convirtiera en una auténtica fiesta punk. Jóvenes y no tan jóvenes no pararon de saltar, revolear piñas y cantar cada palabra, confirmando que Turnstile es una de esas bandas que crecen en vivo y que encuentran en Buenos Aires un clima ideal para desplegar su propuesta.

Durante la entrevista, los músicos reflexionaron sobre el significado de la música en sus vidas: “La música que hacemos es simplemente una expresión de quienes somos y de partes de nosotros mismos que dejamos salir y convertimos en algo. Es una forma de canalizar lo que somos en algo único juntos, y lo compartes con mucha gente y ves si el sentimiento que tuviste al crearlo se transmite a otra persona”, compartió McCrory. Lyons, a su vez, afirmó: “Me llena mucho el corazón escuchar eso porque, para mí, es exactamente eso. Es solo nosotros existiendo juntos, tocando música como uno solo, y es mi lugar favorito para estar todo el tiempo”.

En su tercera visita al país, la banda estadounidense dejó su huella (Sofía Cozzo)

El cierre de la noche confirmó la consagración de Turnstile en Argentina. Con cada riff, cada salto y cada estribillo compartido, la banda de Baltimore reafirmó su lugar en la escena internacional, mientras el público local, fiel a su reputación, volvió a demostrar que, cuando se trata de pasión y entrega, Buenos Aires no tiene rival. La historia de Turnstile en el país suma un nuevo capítulo, y todo indica que la conexión seguirá creciendo, show tras show, pogo tras pogo.