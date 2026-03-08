La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Floppy Tesouro recibió el alta médica luego de 48 horas de internación por neuralgia de trigémino

Este domingo, Floppy Tesouro celebró el alta médica después de dos días de internación en el Sanatorio Otamendi. La modelo atravesó un intenso dolor provocado por una neuralgia del trigémino, pero finalmente pudo regresar a su hogar acompañada por su pareja, Salvador Bacciu, y su hija Moorea. A la salida del sanatorio, Floppy posó para una foto en la puerta, visiblemente aliviada y vestida con un conjunto cómodo de pantalón y buzo con capucha, lista para descansar y retomar la rutina familiar.

Su pareja compartió la noticia en redes sociales con un mensaje breve: “Dada de alta después de 48 hs. en el día de la mujer. Ahora a descansar y recuperarse”. Floppy reposteó la imagen y sumó otra postal del recibimiento que la esperaba en casa: una comida especial preparada por Salvador, que encendió el fuego en el jardín para cocinar carne al disco. “Volvió de internación y hoy le hacemos una carne al disco”, escribió junto a un corazón rojo y dos manos formando el mismo símbolo. Luego sumó: “Con esto te mejorás sí o sí”, expresando la intención de mimarla tras el episodio de salud. La modelo agradeció los mensajes de apoyo recibidos y se mostró aliviada de poder volver a su casa, lista para descansar en familia.

Floppy Tesouro posó feliz en la puerta del sanatorio donde estuvo internada dos días al recibir el alta médica (Instagram)

Durante la internación, Floppy explicó en diálogo con Teleshow que el problema de salud se inició tras una intervención con su dentista. “Fue a raíz de una anestesia odontológica”, relató. En pleno tratamiento, la empresaria contó su situación: “Estoy medicada e internada hace dos días, así que no queda otra que recuperarme”. El diagnóstico aún no era definitivo, pero los médicos continuaban con estudios para determinar el alcance de la afección. “Aún me están haciendo estudios para determinarlo, fui hace pocos meses a hacerme un tratamiento odontológico parece que tocaron un nervio y a raíz de eso tuve trismus, aún no abro bien la boca, estuve haciendo rehabilitación en la mandíbula para mejorar y luego comenzaron los dolores muy fuertes de cabeza”. El cuadro de neuralgia del trigémino le provocó molestias intensas y dificultades para la apertura bucal, lo que derivó en la necesidad de internación y monitoreo médico.

En medio del proceso, Floppy mantuvo informados a sus seguidores sobre su evolución. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada. Gracias de corazón a todo el equipo del sanatorio, a mi familia y a mis amigos por acompañarme y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, publicó en Instagram.

El romántico gesto del novio de Floppy Tesouro el día en que ella regresó a su casa después de dos días de internación (Instagram)

Esta etapa de convalescencia estuvo marcada por gestos familiares llenos de ternura. En una de las postales, se puede ver a su hija Moorea, de uniforme escolar, sirviéndole agua en la habitación del sanatorio. “Mi enfermerita preferida, ella me cuida”, escribió Floppy, destacando el apoyo emocional y la contención brindada por la niña. El acompañamiento de Salvador también fue fundamental. En otra imagen, la modelo y su pareja aparecen tomados de la mano en la cama de la clínica. “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos, en las buenas y en las malas Salvador Bacciu”, compartió Floppy, poniendo en valor la fortaleza de la pareja en momentos difíciles y el respaldo incondicional que recibió durante su estadía en la clínica.

La modelo Floppy Tesouro comparte una imagen desde su cama de hospital mientras informa sobre su internación debido a neuralgia del trigémino y agradece el apoyo recibido.

El agradecimiento al equipo médico, la cercanía de su hija y la presencia constante de Salvador fueron los pilares sobre los que Floppy apoyó su recuperación. La sinceridad con la que compartió su proceso buscó llevar tranquilidad a quienes seguían su evolución y mostrar la importancia del entorno afectivo en situaciones complejas de salud.

La situación contrasta con el presente reciente de la modelo y su pareja, quienes semanas atrás disfrutaron de unas vacaciones en el Caribe. Allí compartieron imágenes de cenas elegantes, paseos por la playa y días de relax. Floppy lució un vestido negro para una cena especial, mientras Salvador se mostró distendido en una reposera bajo la sombrilla. Juntos recorrieron la orilla, disfrutaron del sol y del mar, y posaron sonrientes para la cámara. Los desayunos con frutas frescas y café frente a la playa, las cenas gourmet y los brindis con vino rosado formaron parte de una estadía marcada por el romanticismo y la complicidad. En las fotos, Floppy aparece en bikini, gafas de sol y malla rosa, transmitiendo el clima veraniego de la escapada. Los atardeceres coloridos y las noches cálidas del Caribe completaron la postal de una pareja que, tras el turismo y el descanso, ahora celebra el regreso al hogar y la recuperación después de un episodio de salud inesperado.