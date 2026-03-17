El ex de Furia habló de su situación laboral a dos años de su salida de Gran Hermano: “Yendo a la fábrica”

Mauro D’Alessio documentó todo el proceso para intentar conseguir trabajo en una fábrica (Tik Tok)

Mauro D’Alessio volvió a convertirse en noticia esta semana, pero lejos de los sets de televisión y la exposición mediática que tuvo durante su paso por Gran Hermano hace dos años. El exparticipante, recordado por su breve relación con Furia Scaglione y su personalidad espontánea dentro de la casa, decidió alejarse del foco y apostar por un camino profesional diferente. Ahora, dio a conocer cómo fue su experiencia en la búsqueda de trabajo en una fábrica.

Alejado de la televisión y de los flashes, el joven decidió documentar todo el proceso para intentar conseguir empleo en una empresa de galletitas, y mostrar así el costado más real y humano de quienes alguna vez alcanzaron la fama por un reality. “Estoy de camisa porque voy a ir a pedir laburo. Tengo mi currículum… quiero laburar con ellos en el sector de marketing, mejor marketing que este no hay, por favor”, relató en el inicio de la grabación, mostrando el entusiasmo y la necesidad que lo impulsan. A lo largo del video, Mauro confesó que lo había enviado pero nunca recibió respuesta al contactarlos. “Les mandé por Instagram, por la página web, por todos lados y nunca me dieron el currículum, así que me estoy yendo a la fábrica. Porque necesito laburar, amigos, ya”, afirmó, reflejando la realidad de muchos jóvenes que hoy buscan una oportunidad en el mercado laboral.

El joven, quien se hizo visible por su romance con Furia dentro de la casa, habló de su experiencia buscando trabajo (Captura de video)

En su relato, Mauro detalló su experiencia y sus expectativas: “Estoy buscando laburo de marketing o de comercio electrónico, que es lo que hacía. Sé realizar análisis de datos, generar campañas en Google, en Meta Ads, sé qué sirve y qué no”. Además, quiso dejar en claro su compromiso y dedicación ante la posibilidad de ser contratado: “Si hago todo esto para conseguir un laburo, imaginate cuando me contraten. Me dejo la vida por la empresa, doy lo mejor de mí”.

El momento más llamativo del video fue cuando finalmente llegó hasta la fábrica, habló con el personal de seguridad y dejó su currículum en un buzón repleto de sobres. “El buzón está lleno de currículums, no me entraba a mano. Pero bueno, este lo van a ver”, comentó, entre risas y algo de resignación. Antes de cerrar la grabación, Mauro se mostró esperanzado: “Van a ver que me van a llamar. Confiemos que nos llamen”.

La publicación rápidamente despertó la empatía y el apoyo de sus seguidores. Los comentarios se llenaron de mensajes alentadores: “El único ex GH que quiere trabajar”, “Si no lo toman, no como más galletitas”, “Vos podés, Mauro”, “Vas a poder conseguirlo”, “Éxitos con la búsqueda”, “No aflojes que vos podés”, fueron algunas de las frases que se repitieron, mostrando que la audiencia sigue acompañando su recorrido, incluso lejos de la fama televisiva.

Mauro D´Alessio se mostró a corazón abierto a través de un video donde habló del mal momento que atraviesa luego de pasar por Gran Hermano (Instagram)

El presente de D’Alessio contrasta con el momento de mayor exposición que vivió tras su salida de Gran Hermano. En mayo pasado, el joven se quebró públicamente a través de un mensaje sincero y crudo en sus redes sociales, donde narró el vacío y la angustia que le dejó su experiencia en el reality. “Me siento un fracasado”, confesó entonces, con la voz entrecortada, en un video publicado en Instagram. Allí repasó un año cargado de emociones: “He llorado, he reído, he salido, me puse de novio, corté, la pasé mal, trabajé, no hice nada… pero me siento insuficiente. Me cuesta hasta responder qué me gusta hacer. Me perdí”.

En su testimonio, Mauro explicó el peso de haber sentido que no supo capitalizar la oportunidad que le dio la televisión. El miedo al fracaso lo paralizó, al punto de dejar de subir contenido a redes sociales. “La realidad es que si bien he vivido cosas inolvidables y buenísimas, me ha afectado y llega un punto en donde toqué fondo, donde no me encuentro. Estoy perdido. No sé qué hacer. Vos dirás ‘sí, te deberías buscar trabajo’. Estoy buscando trabajo de lo que hacía, de marketing. Y bueno, también me he dejado mucho estar yo mismo con aspectos como redes sociales. Todo por miedo, por miedo al fracaso. Porque como ya me sentí un fracasado por yo creer que no aproveché la oportunidad que me dieron, tengo miedo de seguir fracasando y he dejado de subir cosas a redes sociales”, expresó, mostrando la vulnerabilidad de quien intenta reescribir su historia lejos del show.

Hoy, decidido a reinventarse, D’Alessio se muestra auténtico y con ganas de salir adelante. Su búsqueda laboral, documentada en primera persona, representa a tantos jóvenes que buscan una oportunidad y no temen mostrar las dificultades del camino. Y si bien la fama de la televisión puede ser efímera, el esfuerzo y la sinceridad de Mauro parecen ser, para sus seguidores, el mejor capital para afrontar el futuro.