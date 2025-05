El derrumbe emocional de Mauro, exGran Hermano 2024: del brillo de la fama a la angustia del anonimato

El duro relato de Mauro D´Alessio después de Gran Hermano

La fama repentina, tan deslumbrante como efímera, suele dejar marcas profundas. Para quienes atraviesan la experiencia de Gran Hermano, el contraste entre la exposición total y el silencio posterior puede ser abrumador. Mauro D’Alessio, exparticipante de la última edición —la misma que consagró a Bautista Mascia y catapultó a Juliana Furia Scaglione como figura central—, se quebró públicamente con un mensaje sincero y crudo en redes sociales donde narró, sin filtros, el vacío que le dejó su paso por el reality.

Mauro fue conocido primero como “el rugbier”, luego como “el novio de Furia”, y finalmente como el blanco de comentarios hirientes de su excompañera, con quien había protagonizado una relación marcada por el amor y el conflicto. Su historia, como la de muchos, siguió el patrón clásico del programa: anonimato, ascenso veloz, exposición extrema… y luego, caída libre.

A un año de su participación, decidió compartir su presente atravesado por la angustia y la incertidumbre. “Me siento un fracasado”, aseguró, con la voz entrecortada en un video que publicó en su cuenta de Instagram. A lo largo de su testimonio, repasó un año de emociones desbordadas: “He llorado, he reído, he salido, me puse de novio, corté, la pasé mal, trabajé, no hice nada… pero me siento insuficiente. Me cuesta hasta responder qué me gusta hacer. Me perdí”.

En su relato, D’Alessio describió con detalle el peso que supone haberse sentido incapaz de capitalizar la oportunidad que le dio la televisión. El miedo al fracaso lo paralizó, al punto de dejar de subir contenido a sus redes.

“La realidad es que si bien he vivido cosas inolvidables y buenísimas, me ha afectado y llega un punto en donde toqué fondo, donde no me encuentro. Estoy perdido. No sé qué hacer. Vos dirás ‘sí, te deberías buscar trabajo’. Estoy buscando trabajo de lo que hacía, de marketing. Y bueno, también me he dejado mucho estar yo mismo con aspectos como redes sociales. Todo por miedo, por miedo al fracaso. Porque como ya me sentí un fracasado por yo creer que no aproveché la oportunidad que me dieron, tengo miedo de seguir fracasando y he dejado de subir cosas a redes sociales", expresó.

En un gesto de identificación con quienes atraviesan situaciones similares, concluyó: “Si vos también tenés miedo al fracaso, no te castigues. Quiero decir que lo peor que hay es no intentarlo, y te vas a equivocar hoy y toda tu vida. Me encuentro en el punto en donde estoy debido a las decisiones de mier... que tomé a lo largo de este año, que fueron un montón. Igualmente, no me arrepiento de nada, porque arrepentirse ya está, ya lo hiciste, no te puedes arrepentir. Pero no me victimizo por nada".

El video generó una rápida reacción de quienes compartieron con él la experiencia televisiva. Bautista Mascia, ganador de la edición, comentó: “Grande Maurito, siempre fuiste muy honesto en estas cuestiones. Se te quiere. Acordate que un exitoso es un gran fracasado que nunca se rindió”.

Alexis Conejo Quiroga, participante de una edición anterior, también se sumó con un mensaje empático: “No sos un fracasado. A veces la vida te da la oportunidad, pero uno no está listo. Eso no es un error, es parte del proceso. Estar expuesto no significa tener claro qué hacer con eso. Lo importante es que estuviste ahí. Aprendiste. El fracaso sería no intentar nada más”.

Incluso Gustavo Conti, de la primera camada de Gran Hermano, respondió al posteo: “Sos buena madera y seguís intentando. Hay que poner actitud, constancia, disciplina”.

La exposición masiva tiene un precio. Y muchas veces, el costo no se paga mientras las luces están encendidas, sino cuando se apagan. En el caso de Mauro D’Alessio, su testimonio pone en evidencia el impacto psicológico que pueden tener estos formatos y, sobre todo, lo difícil que puede resultar el regreso a una vida común cuando el personaje se desvanece pero la persona sigue ahí, lidiando con los restos de una fama fugaz.