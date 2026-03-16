Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Jessica 'La Maciel' Maciel ingresó a Gran Hermano Generación Dorada tras la expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse con un ingreso que ya empezó a dar que hablar. Luego de la expulsión de Carmiña Masi por sus comentarios racistas contra Mavinga, la producción del reality decidió ocupar ese lugar con una nueva participante y el domingo 15 de marzo se concretó finalmente su entrada. La elegida fue La Maciel, una figura muy reconocida en el mundo de las redes sociales, donde construyó una comunidad propia a fuerza de humor, desparpajo y una historia de vida atravesada por el dolor, la resistencia y la superación.

Su nombre real es Jessica Eli Maciel. Tiene 47 años, nació en Los Polvorines y se crió en Grand Bourg, en el conurbano bonaerense. Antes de pisar la casa más famosa del país, ya había logrado instalarse como una personalidad fuerte en TikTok y otras plataformas, donde se convirtió en una voz singular, capaz de mezclar sátira, anécdotas personales y una mirada muy filosa sobre la realidad. Pero detrás de esa faceta de creadora de contenido, cantante y humorista, hay una biografía marcada por momentos extremos.

Apenas ingresó a Gran Hermano, Jessica dejó una primera definición sobre sí misma. “No todos pueden conocerme. Soy Jessica Maciel, estoy en redes desde hace tiempo, pero antes hacía teatro. Quería salir de la pobreza y la marginalidad. Quiero estar bien con todos. Yo ya gané por estar acá”, dijo en sus primeros minutos dentro de la casa, en una presentación que intentó correrse de cualquier pose estratégica para mostrar, ante todo, a la persona detrás del personaje.

La Maciel, figura destacada de TikTok y redes sociales, suma humor y una historia de superación personal al reality (Gustavo Gavotti)

Sin embargo, también dejó una frase que ya despertó comentarios y especulaciones entre los seguidores del programa. “No vine a jugar, vine a conocerlos. Seguro en algún momento nos vamos a cruzar. Voy a charlar y a joder con todos. Seguro nos vamos a divertir un montón”, lanzó, casi como una declaración de principios. En un juego donde cada palabra puede convertirse en sentencia, esa postura podría jugarle a favor por su frescura o en contra por su falta de cálculo. Por ahora, La Maciel parece decidida a entrar desde un lugar genuino, más ligado al vínculo humano que a la estrategia clásica del reality.

Pero su llegada a la casa no puede entenderse del todo sin conocer el recorrido que la trajo hasta acá. Jessica pertenece a una generación de mujeres trans que atravesó décadas especialmente crueles, en las que la exclusión, la clandestinidad y la violencia eran casi una condena social. Su relato sobre la infancia y la adolescencia es tan crudo como conmovedor. Creció en un hogar muy humilde, con un padre paraguayo, una madre misionera y siete hermanos, en un contexto de pobreza extrema. Desde muy chica supo quién era, aun cuando el entorno se empeñara en negárselo.

Esa certeza la puso en conflicto con su familia desde temprana edad. Según contó en una entrevista con Luis Novaresio para Infobae, a los 13 años fue expulsada de su casa luego de que su padre y sus hermanos descubrieran que se vestía como mujer. En uno de los episodios más duros de su historia, relató que incluso escuchó que planeaban matarla. Esa noche, con lo puesto, decidió huir. Se fue sin destino, se refugió en trenes, durmió en la calle, conoció la violencia del abandono y aprendió a sobrevivir como pudo.

Con 47 años, Jessica Maciel nació en Los Polvorines y se crió en Grand Bourg, consolidándose como personalidad del conurbano bonaerense

A partir de allí comenzó un largo descenso marcado por la marginalidad, la prostitución forzada, las adicciones y múltiples situaciones de abuso. En sus propias palabras, fue un “agujero negro” del que no sabía si iba a salir. Sin embargo, en medio de ese espiral encontró una puerta inesperada: el escenario. Una noche, cuando estaba al borde del colapso, entró a un bar y vio un show de transformistas. Ahí se reencontró con algo de sí misma. Entendió que el arte podía ser su salida. Estudió teatro, empezó a presentarse en el circuito under, ganó concursos y poco a poco reconstruyó una vida posible. “Con el show no ganaba lo mismo que cuando me prostituía, pero podía dormir a la noche”, dijo al recordar ese proceso. En esa frase quedó condensado el valor que tuvo para ella el mundo artístico: no solo le dio trabajo, también le devolvió dignidad.

Con el tiempo, esa veta artística se trasladó a las redes sociales. Primero en Facebook y luego en TikTok, donde explotó definitivamente, Jessica empezó a contar situaciones cotidianas desde el humor, muchas veces riéndose de sí misma y transformando en material creativo aquello que durante años había sido motivo de sufrimiento. Ella misma se define hoy con ironía como una “tiktokersaurio”, por haber sido una de las primeras figuras trans en hacerse virales en esas plataformas.

Hoy, ya instalada como referente digital, artista y figura pública, La Maciel entra a Gran Hermano Generación Dorada con una historia que difícilmente pase inadvertida. No llega solo como una humorista conocida o una influencer viral: llega con un pasado de lucha, con heridas profundas y con una manera muy particular de mirar la vida. Su presencia promete momentos descontracturados, sí, pero también conversaciones intensas y una sensibilidad distinta dentro de la convivencia.