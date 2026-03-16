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Evangelina Anderson salió a caminar en pijama y de la mano de un hombre: “¿De quién se trata?”

La modelo eligió un look inesperado para pasear por la calle acompañada, en medio de la polémica por su relación con Ian Lucas

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Evangelina Anderson camina por las calles con Martín Cirio, ambos vistiendo pijama

La noche porteña fue testigo de una escena inesperada cuando Evangelina Anderson recorrió las calles de Buenos Aires vestida con un pijama a rayas, acompañada de Martín Cirio. El video, difundido en la cuenta de Instagram de la modelo, mostró a ambos caminando de la mano, en una secuencia musicalizada con un tema de las Spice Girls. La imagen, lejos de ser casual, alimentó rápidamente las especulaciones sobre la presencia de Anderson como invitada en el ciclo digital A la cama con Martina, donde Cirio suele recibir a celebridades para entrevistas informales, todos en pijama.

La publicación generó sorpresa entre los seguidores de Evangelina, quienes se preguntaron el motivo de la salida nocturna en pijama. La propia modelo compartió el video en sus historias, mostrando la escena desde la perspectiva de una cámara en movimiento, mientras ambos avanzan por la vereda bajo la luz artificial de la ciudad. La reacción no tardó en reflejarse en redes: la pregunta “¿Qué hacían en pijama por la calle?” se multiplicó en comentarios y capturas, impulsando la viralización del momento.

En el trasfondo de la caminata se encuentra el ciclo digital conducido por Martín Cirio, conocido por invitar a personalidades del espectáculo a su domicilio para entrevistas distendidas, siempre en pijama. La elección del vestuario y el formato relajado se convirtieron en la marca registrada del programa, que ya tuvo como protagonista a figuras como Mario Pergolini. En uno de los episodios más comentados, el conductor apareció con un pijama con los colores de Boca Juniors, generando interacción y repercusión en redes.

Evangelina Anderson y Martín Cirio
Evangelina Anderson y Martín Cirio captados caminando por las calles de Buenos Aires luciendo pijamas con estampados originales.

La presencia de Eva junto a Cirio en la vía pública, ambos vestidos con prendas de dormir, fue interpretada por muchos como la antesala de una nueva entrega del ciclo. Esta teoría cobró fuerza al considerar la dinámica habitual del programa, donde los invitados suelen ser captados en situaciones inusuales antes de la entrevista. La imagen de Anderson y Cirio caminando por Buenos Aires en pijama funcionó como un adelanto no oficial, alimentando la expectativa entre quienes siguen el ciclo.

El impacto de la aparición en pijama se da en un contexto de alta exposición mediática para ella. Hay que recordar que en los días previos, la modelo se vio envuelta en un escándalo por los rumores de un vínculo sentimental con Ian Lucas durante la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe). Lo que comenzó como un coqueteo inocente derivó en una serie de episodios públicos: Anderson negó el vínculo en repetidas ocasiones, mientras Lucas difundió un comunicado con una versión diferente de los hechos. La filtración de una foto en la que ambos aparecen besándose, el llanto de Anderson en el programa Cortá por Lozano y la defensa pública de los padres de Lucas profundizaron la polémica.

La controversia se trasladó también al detrás de escena de MasterChef Celebrity, donde Grego Rossello —amigo personal del influencer— conduce el stream react del programa junto a la China Ansa. En ese espacio se produjo un cruce en vivo entre Rossello y Anderson. Eva rompió el hielo con una frase directa: “Salvo Grego, que es medio ortiva conmigo... el resto es un amor. ¿Por qué no me querés?”. Rossello respondió: “No es que no te quiero, pero hubo una grieta, no nos vamos a hacer los b..., entre vos y otro participante de MasterChef y yo soy muy amigo de él, entendeme”.

La pareja de Evangelina Anderson
La pareja de Evangelina Anderson e Ian Lucas comparte un tierno y apasionado beso, en una imagen que confirma su relación.

La modelo insistió en su posición: “Pero viste que no hay que escuchar una sola campana”, a lo que Rossello aclaró: “Yo voy a escuchar la de mi amigo. Con Ian somos amigos hace cinco, seis años. Yo estoy de su lado cien por ciento, me voy a hacer cargo y no tengo problema de decirlo”. Anderson replicó: “Pero no defiendas a muerte si no sabés la otra parte de la historia”, mostrando su expectativa de ser escuchada. Finalmente, reconoció el valor de la lealtad: “Bueno sí, es verdad, yo también defendería a una amiga a muerte”.

La caminata en pijama junto a Cirio, entonces, adquiere un sentido adicional en este contexto: no solo se interpreta como una acción promocional relacionada al ciclo A la cama con Martina, sino también como una forma de mostrarse activa y en control en medio de la exposición mediática y la controversia que rodea a su figura.

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Evangelina AndersonMartín CirioIan Lucas

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