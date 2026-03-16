El llanto de Andrea del Boca tras el fuerte cruce con sus compañeros en Gran Hermano: “¿Si tuviera ego estaría acá?"

Andrea Del Boca lloró tras una pelea en Gran Hermano

La noche en la casa de Gran Hermano tomó un giro inesperado cuando Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas en el confesionario. La tensión acumulada durante las últimas actividades explotó tras una discusión con Solange Abraham y varios de los compañeros de encierro, lo que dejó escenas cargadas de emociones y reflexiones sobre el ego, la convivencia y el peso de la mirada pública dentro del reality.

La dinámica propuesta por la producción, que invitaba a los participantes a definirse y definir a otros, generó una serie de confrontaciones directas. Andrea, lejos de esquivar el conflicto, se sumergió en un diálogo honesto consigo misma y con el público, cuestionando la naturaleza de los enfrentamientos que provoca el juego. “Sos travieso, ¿eh? Porque nos ponés preguntas y todos las llevan para donde quieren ir. Es un volcán en erupción que siento adentro”, expresó la actriz en el confesionario, al evidenciar el impacto emocional de las consignas.

Para ella, el eje de la disputa no solo radica en los roces cotidianos, sino también en la manera en que los desafíos de Gran Hermano exponen la vulnerabilidad y la autopercepción de cada participante. La intérprete defendió su postura ante las críticas, en especial luego de ser señalada como “planta” por su supuesta falta de protagonismo y actividad dentro de la casa.

La discordia comenzó cuando, durante una de las actividades, Andrea se refirió a algunos compañeros como “perritos falderos” en lugar de “plantas”, una etiqueta frecuente en el lenguaje del reality para describir a quienes pasan inadvertidos. Este comentario encendió la chispa de una discusión con Solange Abraham, quien no tardó en replicar con dureza: “No sé si sos querida o no, porque no estoy afuera. Pero para mí sos una planta. Una planta que duerme todo el día, duerme más siesta, más dormida que despierta. No sé si será tu estilo de juego, pero para mí una persona que duerme todo el día es una planta. La reina de las plantas”.

La reconocida actriz Andrea del Boca se emocionó hasta las lágrimas durante su participación en el confesionario del popular reality show Gran Hermano, compartiendo un momento vulnerable con la audiencia.

El intercambio se intensificó cuando Solange cuestionó el supuesto ego de Andrea y la dinámica de los grupos dentro de la casa. “Me dijiste a mí para que no haya problema de protagonismo. Ahí te voy a decir una cosa: en este grupo no hay ego. Acá (Cinzia, Eduardo y Emanuel) somos iguales. Me parece que en el tuyo (donde están Yipio y Daniela), la que tiene mucho ego sos vos”.

Andrea, entre risas pero visiblemente incómoda, replicó: “¿Vos te pensás que si yo tuviera ego estaría acá? Pero, mi amor, vos no me conocés”. Solange cerró el cruce: “Estás nerviosa, vos tampoco me conoces”.

La discusión no solo giró en torno a la vida interna de la casa, sino también a la influencia de la audiencia. Andrea defendió su imagen señalando que los resultados de las votaciones del público reflejan su valoración afuera: “No soy una planta y, evidentemente, soy una persona querida para el afuera”, aseguró, interpretando el apoyo externo como un aval a su presencia.

En la dinámica de Gran Hermano, la percepción de “ser querido” o no por el público se transforma en una moneda de cambio emocional que puede reforzar o debilitar la posición de los concursantes. Para Andrea del Boca, el respaldo en las votaciones es una prueba de su legitimidad, mientras que las dudas sembradas por Solange refuerzan la incertidumbre que atraviesa a todos los jugadores.

La actriz no pudo con la emoción al hablar de su papá (Video: Gran Hermano-Telefe)

Su reacción al ingresar al confesionario expone una arista central de la experiencia en el reality: el papel de las consignas y actividades propuestas por la producción. “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen y que sea un ataque donde evidentemente les molesto mucho”, manifestó la actriz, en alusión directa a la influencia que tienen las preguntas en el clima de la casa.

Andrea cuestionó abiertamente el efecto de las consignas, sugiriendo que actúan como catalizadores de tensiones latentes. “Yo no vine acá a competir contra vos. Vine a competir conmigo misma”, explicó, diferenciando su motivación personal del juego estratégico que suele dominar la competencia. Su planteo, además, incluyó una reflexión sobre el valor de la honestidad y la frontalidad: “No, no cambiaría mi manera de ser, porque yo voy de frente y la gente de afuera sabe que bien o mal, yo voy de frente”.

Al referirse a la posibilidad de que su presencia moleste a otros concursantes, Andrea puso sobre la mesa el tema del respeto y la educación, dos valores que, según ella, prevalecen entre quienes comparten una trayectoria artística. “Ellos hablan de mi ego y realmente si pensás cuántas personas que están en mi lugar artístico de tantos años vendrían a estar acá. Cero, ni una, ni una. Estamos todos al mismo nivel y nos cuidamos entre todas porque sabemos, sabemos que tenemos valores y tenemos, eh, educación y respeto por el otro”.

Andrea del Boca llora desconsoladamente en el confesionario de Gran Hermano, sentada en un sofá rosa y vistiendo una blusa estampada.

En este escenario, las consignas de la producción se convierten en herramientas para exponer las relaciones y los límites de cada participante, haciendo aflorar emociones intensas y poniendo a prueba tanto la templanza como la capacidad de autodefinición de quienes participan.

El episodio culminó con una reflexión personal de Andrea del Boca sobre el ego y el desafío de participar en un reality tras una extensa carrera artística. La actriz se preguntó por qué alguien con su trayectoria aceptaría exponerse en este formato y cómo se percibe a sí misma en relación con sus compañeros.

Andrea sostuvo que su objetivo no es competir contra los demás, sino enfrentarse a sus propios límites y prejuicios. Reivindicó su forma de ser y su honestidad como sellos personales, al tiempo que defendió la importancia del respeto mutuo dentro de la convivencia. El llanto en el confesionario no fue solo una reacción al conflicto, sino también el reflejo de una introspección profunda sobre su lugar en el juego y la manera en que las etiquetas pueden afectar la convivencia.