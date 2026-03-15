La emoción de José María Muscari al despedirse de su antigua casa con su hijo: “Nos unió como familia”

En medio de la mudanza, José María Muscari y su hijo Lucio pasaron por los rincones de su antiguo hogar antes de dejarla (Instagram)

Las últimas semanas trajeron cambios profundos y muchas emociones para José María Muscari. El reconocido director teatral, siempre dispuesto a compartir los momentos más íntimos de su vida con sus seguidores, eligió abrir el corazón y mostrar el costado más humano de una transición familiar clave: la mudanza del hogar que lo cobijó junto a su hijo Lucio durante años. No solo se trata de un cambio de domicilio, sino de un verdadero cierre de etapa que marca el inicio de nuevos desafíos y sueños para ambos.

“Hoy con mi hijo Lucio nos despedimos de nuestro hogar y nos mudamos”, escribió Muscari al pie de un emotivo video que compartió en redes sociales. En el clip se lo puede ver recorriendo los rincones del departamento: el living, la cocina, el vestidor y su propia habitación, todos espacios cargados de recuerdos y vivencias compartidas. Con la voz entrecortada por la emoción, Muscari se despidió de cada ambiente agradeciendo por todo lo que ese lugar representó. “Chau a esta casa que nos unió como familia y nos dio tanta felicidad. Gran agradecimiento, gran”, expresó. Y completó con un deseo para los próximos habitantes: “Chau, hermoso hogar, chau. Les deseo mi máxima felicidad a quienes la habiten y cerramos la puerta para abrir nuevas”.

José María Muscari y su hijo posan para una foto mientras se despiden de su hogar en un momento conmovedor

La publicación no tardó en despertar el cariño y el apoyo de sus seguidores, que inundaron la sección de comentarios con mensajes llenos de buenos deseos para la familia en esta nueva etapa. “Muchas felicidades, ¡bravo!”; “Felicidades y todas las buenas energías para el nuevo hogar”; “¡Qué lindo el piloto! ¡Pronto sale de ahí como el capitán!”; “Espero que el nuevo hogar esté lleno de amor y alegría siempre”; “Que sea todo con buenas vibras”, fueron solo algunos de los mensajes destacados, reflejando la empatía y la cercanía que Muscari genera con su comunidad.

Pero la alegría y el orgullo en la vida de Muscari no se detienen ahí. A comienzos de marzo, el director teatral vivió un proceso de aprendizaje y crecimiento personal a la par de su hijo. Lucio, luego de egresar del colegio secundario, decidió dar un paso importante y comenzar sus estudios universitarios para convertirse en piloto de avión, un sueño que lo moviliza desde hace tiempo. Muscari, siempre atento a los logros de Lucio y a la importancia de acompañar sus elecciones, compartió la noticia con entusiasmo en su cuenta de X: “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser piloto de avión”.

El director teatral expresó su alegría ante el inicio de los estudios superiores de su hijo (X)

Más allá del simple anuncio, el posteo de Muscari reflejó una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el valor de los momentos cotidianos en la vida familiar. “Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también. Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela”, escribió. La frase resonó especialmente entre sus seguidores, que encuentran en el director no solo a un referente cultural sino también a un papá presente y sensible, capaz de poner en palabras las emociones que atraviesan a tantas familias.

Así, entre cajas, recuerdos y emociones a flor de piel, Muscari y su hijo Lucio cierran un capítulo importante y abren otro lleno de posibilidades. La mudanza es apenas el símbolo de un proceso mayor: el de la transformación, el acompañamiento y la certeza de que, pase lo que pase, la familia y los sueños siempre encuentran la manera de reinventarse Y, ante la emoción de este momento, la lección queda grabada para todos los que siguen su historia, en las redes y en la vida real.