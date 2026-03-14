Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Lollapalooza Argentina 2026 reúne a Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra como headliners en el Hipódromo de San Isidro

El segundo día de Lollapalooza Argentina 2026 será escenario de las propuestas más actuales del pop internacional con una grilla encabezada por Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra. El Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires espera una jornada multitudinaria en la que la diversidad, la fuerza de la música global y las trayectorias renovadas marcarán el ritmo del sábado.

La figura central del día 2 será Chappell Roan, quien destaca por su teatralidad y defensa de la diversidad. La artista, cuyo nombre es Kayleigh Rose Amstutz, oriunda de Misuri, Estados Unidos, llega a Buenos Aires con 26 años y un sello propio que combina teatralidad, cultura drag y militancia LGBTIQ+.

Su estilo mezcla el pop y aires de vodevil, evocando los inicios de Lady Gaga o el histrionismo de Katy Perry. Chappell Roan irrumpió en la escena mundial tras el lanzamiento del álbum “The Rise and Fall of a Midwest Princess” en 2023.

Canciones como “Hot to Go!”, “Red Wine Supernova” y especialmente “Good Luck, Babe!” han catapultado su popularidad, logrando más de 1.500 millones de reproducciones en Spotify. Hace solo cinco años, Roan trabajaba en una tienda de dónuts, pero su ascenso fue fulgurante.

Chappell Roan desembarca en Buenos Aires con su música pop, teatralidad y militancia LGBTIQ+, tras ganar el Grammy como artista revelación en 2026

En febrero de 2026, recibió el premio artista revelación en los Premios Grammy, y suma actuaciones en festivales internacionales como Coachella, Governors Ball y Lollapalooza entre otros, ratificando su alcance global y su compromiso con una nueva forma de entender el pop.

El sábado también marca el debut de Lewis Capaldi como uno de los actos principales del festival. A sus 28 años, el cantante escocés ha consolidado una carrera centrada en baladas profundas y una voz reconocible.

El éxito de “Someone You Loved” en 2018 supuso un giro en su trayectoria y lo instaló en el centro del pop contemporáneo. Antes de la fama, Capaldi actuaba en pequeñas salas del Reino Unido, construyendo su perfil musical a través de la autenticidad y la perseverancia.

Un episodio decisivo fue el síndrome de Tourette, motivo de una pausa de dos años en su carrera, seguida de un aplaudido regreso en la edición 2025 de Glastonbury. Su capacidad de conectar con el público se refleja en las cifras: Capaldi ha cosechado 35.000 millones de reproducciones a nivel mundial.

Lewis Capaldi debuta en Lollapalooza Argentina luego de su regreso triunfal en Glastonbury y tras enfrentar el síndrome de Tourette (REUTERS/Jaimi Joy)

Addison Rae personifica el tránsito de la popularidad en redes al escenario musical global. Comenzó a ganar notoriedad en 2019 con sus vídeos de baile en TikTok, donde llegó a ubicarse entre las personalidades más seguidas.

Su inicio musical con “Obsessed” en 2021 no alcanzó la repercusión esperada, pero Rae fortaleció su proceso artístico a través de colaboraciones como la realizada junto a Charli XCX en el EP “AR” de 2023. En 2024, presentó su álbum debut “Addison”, abrazando sonidos hyperpop y una nueva madurez como artista.

Tiempo después, la industria de la música reconoció este trabajo, y llegó la nominación a Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2026. Después de su aclamado paso por el festival de Viña del Mar, Addison Rae llega al Hipódromo de San Isidro con un espectáculo que reafirma su transformación de fenómeno digital a referente del pop contemporáneo.

Addison Rae, famosa por su éxito en TikTok y sus colaboraciones con Charli XCX, estrena en Argentina su etapa musical avalada por una nominación al Grammy 2026

La participación de estas tres figuras en Lollapalooza Argentina 2026 subraya la apuesta del festival por nuevos referentes y transformaciones en la música pop, manteniendo vigentes la diversidad, el talento y la energía que definen a este gran encuentro internacional.

Más allá de los artistas internacionales, otra de las figuras que pisa fuerte en Lollapalooza es Paulo Londra. Tras su exitoso paso por el festival de Viña del Mar, el cordobés cuenta las horas para sumar un nuevo hito a su carrera. El artista destaca como el único headliner argentino de la épica edición de Lollapalooza 2026. En ese contexto, el artista abrió exclusivamente las puertas de su ensayo a Teleshow, para mostrar cómo se prepara para el gran día.

El artista cordobés Paulo Londra, único argentino headliner de Lollapalooza 2026, innova en su show presentando cambios personales y profesionales recientes

“Mi gente de Infobae, vengan a ver los ensayos desde adentro. El Paulo de 2019 era más volado, improvisaba mucho. El de ahora tiene algunos pasos ya planeados. Nos vemos mañana, mi gente. Va a ser un show zarpado, así que te espero allá”, afirmó el cordobés, refiriéndose a su evolución personal a lo largo de los años. El intérprete de “Adán y Eva” se presentará este sábado en el escenario Samsung Stage a las 19 y compartirá line up con figuras como Soledad, Addison Rae, Lewis Capaldi y Chappell Roan.

Días atrás, el nacimiento de Justina, la tercera hija de Paulo Londra, marcó un nuevo punto de inflexión en la vida del artista argentino. En el mismo periodo, el cantante comunicó un cambio radical: dejó el alcohol y el tabaco, presentando esta decisión como el inicio de una nueva etapa personal y profesional junto a Martina Quetglas.