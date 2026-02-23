Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

Anamá Ferreira y su hija Taina en una postal familiar

El anuncio de Anamá Ferreira sobre su inminente debut como abuela generó una ola de emoción entre sus seguidores y el círculo de la moda y el espectáculo. “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía: ¡voy a ser abuela! La felicidad es tan grande que no entra en palabras”, compartió la exmodelo en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un agradecimiento a su hija, Taína Laurino, y a su yerno, Georgie Neuss. Para la familia, este acontecimiento marca un antes y un después, ya que la llegada de la primera nieta representa una nueva etapa repleta de expectativas y alegría.

La noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también movilizó a la propia Anamá, quien compartió abiertamente sus sentimientos. En sus palabras, la emoción ante el nuevo rol familiar resulta difícil de describir: “La vida siempre encuentra la forma de sorprendernos con más amor del que imaginamos”. El mensaje, cargado de gratitud y entusiasmo, fue recibido con una avalancha de respuestas afectuosas en redes sociales.

Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira y Georgie Neuss, posa feliz mostrando su incipiente panza de embarazada, tras anunciar la dulce espera de su primer hijo.

El vínculo entre madre e hija fue objeto de atención en diversas ocasiones, y la exmodelo nunca ocultó su deseo de ver a la joven formar su propia familia. En una entrevista anterior, consultada por Tomás Dente acerca de la posibilidad de convertirse en abuela, la exmodelo respondió de manera tajante: “No”. No obstante, completó la idea con una reflexión sobre el destino y la felicidad de su hija: “Yo pienso que Dios te tiene reservado todo en la vida y que todo se va a dar todo bien. Yo quiero que ella sea feliz, que esté feliz, y eso es lo más importante”. La frase revela su postura de acompañamiento constante, priorizando el bienestar de Taína por encima de cualquier deseo personal.

La propia Anamá se definió como una madre presente y dedicada, involucrada en cada aspecto de la vida de su hija. Esa actitud hace prever que, en su nueva faceta, no solo mantendrá sino que potenciará su rol de acompañante y guía, ahora desde la perspectiva de abuela.

Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss comparten un momento íntimo, anunciando con alegría la dulce espera de su primer bebé.

La noticia también fue comunicada por la propia Taína Laurino a través de su cuenta de Instagram. La columnista de moda eligió compartir la novedad mediante dos imágenes: una en la que se la ve posando con un body beige y un sombrero, luciendo su incipiente pancita, y otra en la que aparece abrazada a Georgie Neuss, ambos visiblemente emocionados. El posteo, acompañado de la frase “Más felices que nunca” y un emoji de moño rosa, encendió las especulaciones sobre el sexo del bebé, sugiriendo que esperan una niña.

En sus stories, Taína aclaró el motivo de su ausencia en redes: “Sí, estaba desaparecida por acá, pero por una gran razón”. El mensaje, sencillo y directo, fue suficiente para captar la atención de seguidores, amigos y figuras del ambiente. La publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y de comentarios de felicitaciones, entre los que se destacaron celebridades como Eva Bargiela, Zulema Menem, María Belén Ludueña, Darío Turovelsky, Alejandra Maglietti, Nicole Neumann y Sonia Zavaleta. La alegría fue compartida por quienes atraviesan situaciones similares, como Juli Puente, quien también espera una niña y escribió: “La emoción es total. Felices de vivirlo juntos”.

Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss intercambian votos durante su emotiva ceremonia de boda en una majestuosa iglesia.

Taína Laurino y Georgie Neuss llevan juntos más de cinco años. En noviembre de 2024, celebraron su boda tras una relación consolidada y llena de complicidad. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Basílica del Santísimo Sacramento y estuvo marcada por el glamour, con la novia luciendo un vestido de Oscar de la Renta. Luego, la pareja organizó una fiesta al aire libre en Puerto Madero, a la que asistieron familiares, amigos y personalidades del ambiente.

La boda fue un evento destacado tanto por la elegancia del festejo como por la felicidad compartida entre los protagonistas. En ese momento, Anamá se mostró exultante por la felicidad de su hija, aunque evitó presionar con la idea de convertirse en abuela, priorizando el bienestar y los proyectos personales de Taína.

Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss caminan del brazo por el pasillo central de una gran iglesia tras su ceremonia nupcial.

El embarazo representa la continuidad de esa historia de amor y crecimiento, y la pareja atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida en común. La llegada de su primera hija simboliza el inicio de una nueva etapa para los tres.