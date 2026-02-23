Teleshow

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

El embarazo de Taína Laurino desató una ola de alegría en el entorno mediático y familiar, y un emotivo mensaje de la conductora

Anamá Ferreira y su hija
Anamá Ferreira y su hija Taina en una postal familiar

El anuncio de Anamá Ferreira sobre su inminente debut como abuela generó una ola de emoción entre sus seguidores y el círculo de la moda y el espectáculo. “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía: ¡voy a ser abuela! La felicidad es tan grande que no entra en palabras”, compartió la exmodelo en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un agradecimiento a su hija, Taína Laurino, y a su yerno, Georgie Neuss. Para la familia, este acontecimiento marca un antes y un después, ya que la llegada de la primera nieta representa una nueva etapa repleta de expectativas y alegría.

La noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también movilizó a la propia Anamá, quien compartió abiertamente sus sentimientos. En sus palabras, la emoción ante el nuevo rol familiar resulta difícil de describir: “La vida siempre encuentra la forma de sorprendernos con más amor del que imaginamos”. El mensaje, cargado de gratitud y entusiasmo, fue recibido con una avalancha de respuestas afectuosas en redes sociales.

Taína Laurino, hija de Anamá
Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira y Georgie Neuss, posa feliz mostrando su incipiente panza de embarazada, tras anunciar la dulce espera de su primer hijo.

El vínculo entre madre e hija fue objeto de atención en diversas ocasiones, y la exmodelo nunca ocultó su deseo de ver a la joven formar su propia familia. En una entrevista anterior, consultada por Tomás Dente acerca de la posibilidad de convertirse en abuela, la exmodelo respondió de manera tajante: “No”. No obstante, completó la idea con una reflexión sobre el destino y la felicidad de su hija: “Yo pienso que Dios te tiene reservado todo en la vida y que todo se va a dar todo bien. Yo quiero que ella sea feliz, que esté feliz, y eso es lo más importante”. La frase revela su postura de acompañamiento constante, priorizando el bienestar de Taína por encima de cualquier deseo personal.

La propia Anamá se definió como una madre presente y dedicada, involucrada en cada aspecto de la vida de su hija. Esa actitud hace prever que, en su nueva faceta, no solo mantendrá sino que potenciará su rol de acompañante y guía, ahora desde la perspectiva de abuela.

Taína Laurino, hija de Anamá
Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss comparten un momento íntimo, anunciando con alegría la dulce espera de su primer bebé.

La noticia también fue comunicada por la propia Taína Laurino a través de su cuenta de Instagram. La columnista de moda eligió compartir la novedad mediante dos imágenes: una en la que se la ve posando con un body beige y un sombrero, luciendo su incipiente pancita, y otra en la que aparece abrazada a Georgie Neuss, ambos visiblemente emocionados. El posteo, acompañado de la frase “Más felices que nunca” y un emoji de moño rosa, encendió las especulaciones sobre el sexo del bebé, sugiriendo que esperan una niña.

En sus stories, Taína aclaró el motivo de su ausencia en redes: “Sí, estaba desaparecida por acá, pero por una gran razón”. El mensaje, sencillo y directo, fue suficiente para captar la atención de seguidores, amigos y figuras del ambiente. La publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y de comentarios de felicitaciones, entre los que se destacaron celebridades como Eva Bargiela, Zulema Menem, María Belén Ludueña, Darío Turovelsky, Alejandra Maglietti, Nicole Neumann y Sonia Zavaleta. La alegría fue compartida por quienes atraviesan situaciones similares, como Juli Puente, quien también espera una niña y escribió: “La emoción es total. Felices de vivirlo juntos”.

Taína Laurino, hija de Anamá
Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss intercambian votos durante su emotiva ceremonia de boda en una majestuosa iglesia.

Taína Laurino y Georgie Neuss llevan juntos más de cinco años. En noviembre de 2024, celebraron su boda tras una relación consolidada y llena de complicidad. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Basílica del Santísimo Sacramento y estuvo marcada por el glamour, con la novia luciendo un vestido de Oscar de la Renta. Luego, la pareja organizó una fiesta al aire libre en Puerto Madero, a la que asistieron familiares, amigos y personalidades del ambiente.

La boda fue un evento destacado tanto por la elegancia del festejo como por la felicidad compartida entre los protagonistas. En ese momento, Anamá se mostró exultante por la felicidad de su hija, aunque evitó presionar con la idea de convertirse en abuela, priorizando el bienestar y los proyectos personales de Taína.

Taína Laurino, hija de Anamá
Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss caminan del brazo por el pasillo central de una gran iglesia tras su ceremonia nupcial.

El embarazo representa la continuidad de esa historia de amor y crecimiento, y la pareja atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida en común. La llegada de su primera hija simboliza el inicio de una nueva etapa para los tres.

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

La tradicional cita de los domingos volvió a concretarse en el hogar de la diva a horas de su exclusiva celebración de cumpleaños

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

La nueva versión de GH llegará con una playa artificial, desafíos inesperados y una convivencia que arranca a puro vértigo, mezclando figuras como, probablemente, Andrea del Boca y Brian Sarmiento con participantes anónimos. Arranca hoy, lunes

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

La diva se prueba atuendos, disfruta de los preparativos y deja abierta la incógnita sobre los espectáculos que animarán la esperada celebración

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

La empresaria sorprendió en sus redes sociales al mostrar una familia de roedores navegando su jardín, regalando a sus seguidores un instante único

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

En una noche decisiva, la salida de una de las participantes generó un clima emotivo en el equipo, especialmente para el pastelero, y marcó el cierre de su recorrido en la competencia culinaria

