Anamá Ferreira vende toda su ropa: “Hay 400 pares de zapatos de marcas como Hermès que arrancan desde los 4 mil pesos”

Anamá Ferreira organiza una feria americana

Anamá Ferreira sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al anunciar que haría una feria americana. “Vendo todo: ropa, sombreros, carteras. Hay que renovar”, aseguró la modelo y empresaria. Este viernes 17 y sábado 18, desde las 10 hasta las 17, se lleva a cabo la venta de su colección en un departamento ubicado en Avenida Córdoba 966, en el barrio de Microcentro. Quienes deseen ir deberán presentar su documento de identidad por una cuestión de seguridad del edificio.

“Yo soy una acumuladora compulsiva”, aseguró la emprendedora en una entrevista con Nicolás Magaldi, conductor de EPA! (América). “Toda esta ropa está impecable, colgada en mi casa. Me di cuenta que tengo ropa de los 70 y 80 que yo no uso”, explicó sobre los motivos que la llevaron a poner a la venta diversos productos de indumentaria.

El posteo de Anamá Ferreyra

Frente a cámara, la modelo mostró algunos de las más de 600 prendas de importantes diseñadores y los 400 pares de zapatos de primeras marcas, como Hermès o Jimmy Choo, y con poco uso que están a la venta. “Los zapatos están desde 4 mil pesos en adelante”, señaló la empresaria.

Cuando Magaldi le preguntó si pensaba irse del país, Anamá le respondió entre risas: “Pensé irme de mi casa, no del país. Yo amo a la Argentina, trabajo desde 1976. Soy una agradecida. Yo siempre me genero el trabajo, no estoy esperando en mi casa a que me llamen. Soy una emprendedora y tengo 10 escuelas de modelos”.

Por otra parte, Ferreira fue noticia por un posteo que realizó en sus redes sociales, indignada por una publicación que había compartido Fabián Cubero con su hijo Luca que había sido grabado por Mica Viciconte. Al ver este video sintió que daba un mensaje discriminatorio.

A través de sus historias de Instagram, se podía ver a la expareja de Nicole Neumann con su hijo de 9 meses en brazos, mientras él se había puesto una máscara de un gorila en su cabeza. “No madura”, escribió Mica sobre el papá de su nene. “¿Vos creés que no lo vas a asustar al nene? ¿Es necesario?”, le preguntó la ex Combate. Mientras que el exjugador de Vélez Sarsfield, entretenido con el juego con su niño, reaccionó con tranquilidad: “No, no se asusta”.

Sin embargo, la que sí se espantó con el comentario de Poroto fue Anamá, quien se volvió a su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad y su enojo con el tema. “Hola lamento pero tengo que decir cuando se hacen cosas que no está bien y entonces hay que decir: Poroto Cubero te quiero pero no está bien que quieras asustar a tu hijito lindo con una máscara de un MONO!”, planteó la modelo.

Acto seguido, continuó con su crítica hacia esta situación. “¿Por qué te crees que un mono asusta? ¿Porque es negro y feo? Es discriminación”, planteó la brasilera. Su publicación no pasó desapercibida para los usuarios de la red del pajarito, y los comentarios no se hicieron esperar. “¿Posta? ¿No será mucho Anamá?”, le escribió Cinthia Fernández, mientras otros la tildaron de exagerada. Antes estas repercusiones procedió a borrar el tuit y a no emitir más opinión al respecto.

