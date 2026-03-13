Daniela Christiansson mostró los preparativos para el cumpleaños de su hija Elle: ¿estará Maxi López?

Daniela Christiansson mostró en redes sociales los preparativos para el tercer cumpleaños de su hija Elle en Suiza

Daniela Christiansson compartió con sus seguidores un tierno momento familiar mientras se prepara para celebrar una fecha muy especial: el tercer cumpleaños de su hija Elle. A través de sus redes sociales, la modelo mostró parte de los preparativos para la fiesta de la pequeña, quien cumplirá tres años el próximo 31 de marzo.

Instalada actualmente en Suiza junto a sus hijos, Christiansson publicó una historia de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se la puede ver junto a Elle recorriendo un local de accesorios y decoración para fiestas infantiles, en plena búsqueda de elementos para la celebración.

La escena capturó un momento divertido y lleno de ternura. En la foto, la pequeña aparece probándose distintos accesorios de fantasía: un antifaz rosa con plumas brillantes y unas grandes alas de mariposa del mismo color que cubrían casi toda su espalda. Vestida con un conjunto tejido rosa y zapatillas claras, Elle se mostró concentrada frente al espejo mientras elegía los complementos que podrían formar parte de su festejo.

La modelo y su hija visitaron una tienda de accesorios infantiles en busca de decoraciones para una fiesta temática de fantasía

Sobre la imagen, Christiansson escribió un breve mensaje que refleja la emoción por el evento familiar que se aproxima. “Los preparativos para el cumpleaños ya están en marcha. Pronto cumple tres”, señaló la modelo, acompañando la frase con emojis que transmiten ternura y alegría.

La publicación dejó entrever que el cumpleaños de la niña podría tener una estética de fantasía o temática de princesas y hadas, teniendo en cuenta los accesorios que probaba durante la visita al local. Las alas rosadas con detalles brillantes y el antifaz con plumas sugieren una celebración cargada de colores pastel y elementos mágicos, un estilo muy habitual en fiestas infantiles.

Elle es la hija mayor que Christiansson tiene con Maxi López, y suele aparecer ocasionalmente en las redes sociales de sus padres, quienes comparten algunos momentos de su vida familiar. A lo largo de los años, la modelo mostró distintos aspectos de su maternidad, desde viajes familiares hasta celebraciones especiales.

Mientras tanto, el presente familiar atraviesa también un momento particular, ya que Maxi López se encuentra actualmente en la Argentina por motivos laborales. El exfutbolista regresó al país para comenzar un nuevo proyecto vinculado al mundo del streaming deportivo, lo que implicó separarse temporalmente de su familia, que continúa en Europa.

Maxi López se encuentra en Argentina por trabajo mientras Christiansson y los niños permanecen en Europa y comparten su día a día (Video: LAM, América TV)

La situación generó curiosidad entre los seguidores del exdelantero, quienes se preguntaban por qué había viajado solo y si su pareja y sus hijos lo acompañarían en esta nueva etapa. Según explicó, el bebé de la pareja se encuentra atravesando el calendario de vacunación correspondiente y todavía debe completar algunas dosis antes de poder realizar viajes largos. Por esa razón, Christiansson decidió permanecer en Suiza junto a los niños hasta que el pediatra autorice el traslado. “Mi familia vendría cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras y ahora necesita los refuerzos. Cuando esté autorizado por el pediatra, viajan”, explicó López durante una entrevista en LAM (América TV).

A pesar de la distancia momentánea, el exfutbolista aseguró que los planes familiares continúan en pie y que la mudanza a la Argentina sigue siendo parte de los proyectos a futuro. Incluso reveló que ya se encuentra organizando los detalles logísticos para la llegada de su familia. “Sí, ya elegí una casa y la están adaptando porque hay que hacer algunas cositas, pero ya está”, comentó, dando a entender que la familia se instalará en el país una vez que puedan viajar.

En paralelo, López también se mostró entusiasmado con su nuevo desafío profesional en el ámbito del streaming deportivo. Según contó, ya había tenido un primer acercamiento a este formato durante el verano y la experiencia le resultó divertida, lo que lo motivó a continuar en ese camino. “Lo probé el verano, me gustó, fue algo que me divirtió. Pero esto es algo diferente, voy a trabajar con gente que ya conozco, con amigos, y eso me pone feliz”, explicó.