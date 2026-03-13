Andrea del Boca desafió a Santiago del Moro durante la gala de Gran Hermano

La propuesta de Andrea del Boca a Santiago del Moro

Andrea del Boca sorprendió al pedir durante la gala de eliminación de Gran Hermano a Santiago del Moro que pase “24 horas” viviendo como participante, en una noche marcada por la tensión y la salida de Carla Bigliani.

La actriz planteó en vivo este reto directamente al conductor, quien se mostró abierto y respondió con humor a la propuesta. Del Boca insistió en que la experiencia de convivir en la casa es única y que Del Moro debería afrontarla para comprenderla desde dentro, generando impacto entre el público y los presentes en el estudio.

Andrea del Boca, quiere que Santiago duerma en la casa

Andrea del Boca, reconocida actriz y participante de la edición Generación Dorada, interpeló al conductor durante la transmisión. Le preguntó si alguna vez iba a dormir allí y, al recibir una respuesta positiva, insistió con la condición de que fuesen 24 horas completas.

Presente en el mundo del espectáculo casi desde su nacimiento, Del Boca experimenta por primera vez la convivencia dentro de la casa, describiéndola como una realidad muy diferente de cualquier ámbito exterior. Al compartir comentarios sobre lo extraordinario de ese entorno, Del Moro coincidió al señalar que permanecer allí altera la percepción del tiempo y los códigos habituales.

El conductor manifestó su sorpresa por el ambiente particular que se vive dentro del concurso y lo definió como “otro mundo”, destacando cómo la rutina diaria cambia radicalmente para quienes están adentro.

Andrea del Boca contó en Gran Hermano Generación Dorada quién fue su gran amor, Jeffrey Sachs

Andrea del Boca expuso en Gran Hermano Generación Dorada el dato nunca antes confirmado sobre su relación con Jeffrey Sachs, asesor internacional y médico de salud pública de Estados Unidos, identificándolo como “el amor de su vida” y situando la ruptura definitiva en 1999, año en que la actriz se preparaba para el rodaje de una telenovela en Telefe.

La declaración se remontó al cruce entre la agenda laboral de Del Boca y las exigencias personales de Sachs, consultor global y, en ese entonces, funcionario vinculado al gobierno de Bill Clinton, según relató la actriz. La mención del asesor como “muy amigo de John Kennedy Jr.” añadió una capa inédita al registro público, asociándolo a figuras centrales del círculo político estadounidense de los años noventa. La imposibilidad de sostener el vínculo, por diferencias culturales y por el uso limitado de la tecnología antes de la generalización de las videollamadas, aparece como un factor determinante según la narración principal.

En el relato, Del Boca describió la propuesta inicial de Sachs y los obstáculos de trabajar y mantener la relación a distancia, resumida en una ruptura telefónica bajo la frase “Game over”, mientras ella comenzaba un proyecto central para su carrera en la televisión argentina. La posibilidad de conciliar agendas internacionales y rutinas de filmación, sin la infraestructura tecnológica ni los acuerdos de producción habituales en la industria de hoy, emerge como contexto central de la historia.

En la cita que transversaliza la narrativa, Del Boca precisó que Jeffrey Sachs asesoraba “a empresas y a gobiernos en negocios de salud pública”, no solo en Estados Unidos, sino en múltiples países. La convivencia de ambos con la agenda pública —de ella en el set y de él en el ámbito político— generó una dinámica de desconfianza agudizada por la falta de recursos tecnológicos y la exposición mediática, ejemplificada en episodios como la noche en que un perro interrumpió una llamada de trabajo o cuando fotógrafos estadounidenses retrataban a la pareja junto a John Kennedy Jr.

Andrea del Boca identificó al economista Jeffrey Sachs como su gran amor y situó el final de la relación en 1999, durante su preparación para una telenovela de Telefe (Fuente: Foro ADB)

El quiebre definitivo ocurrió en vísperas de una telenovela por Telefe. Sachs, tras una conversación telefónica y un reencuentro en Nueva York, planteó su necesidad de “tener todo bajo control”, marcando la dificultad de procesar una relación de largas distancias y agendas incompatibles con la lógica de la industria televisiva argentina.

Tras la separación, Del Boca narró los mecanismos de contención desplegados, acudiendo a la casa de una amiga compartida, y la reconstrucción personal mediante el diálogo con pares del ambiente, principalmente la actriz Norma Aleandro. Según Del Boca, Norma le explicó la diferencia en la gestión de los vínculos en los set de Estados Unidos, donde la producción y dirección consensúan con el entorno de los protagonistas los posibles romances derivados del trabajo, resignificando para Del Boca la propia experiencia y su repercusión sobre la vida privada.