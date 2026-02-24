Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Andrea del Boca se convierte en la primera participante confirmada para Gran Hermano Generación Dorada, edición aniversario de los 25 años del reality en Argentina (Video: GH, Telefe)

La casa más famosa del país volvió a encender sus luces y lo hizo con una figura inesperada y de alto impacto: Andrea del Boca fue la primera participante en cruzar la puerta de Gran Hermano: Generación Dorada, la edición especial que celebra los 25 años del reality en la televisión argentina.

Con la conducción de Santiago del Moro, el ciclo debutó este lunes a las 22.15 por Telefe y prometió desde el primer minuto una temporada distinta. La actriz, ícono de las telenovelas nacionales, fue presentada como la primera jugadora confirmada y sorprendió tanto al público como a los analistas.

Antes de ingresar a la casa, Del Boca protagonizó un tape de presentación en el que dejó en claro que no llega en rol de celebridad intocable, sino como competidora. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar. Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden”, afirmó con convicción.

La actriz Andrea del Boca ingresa a la casa de Gran Hermano como competidora y no como celebridad, dispuesta a mostrar sus estrategias (Prensa Telefe)

Lejos de mostrarse cautelosa, la actriz fue directa sobre sus intenciones: es competitiva, quiere ganar y planea mostrar sus estrategias. “Mi objetivo es ganar en buena ley, y con buenas estrategias”, dejó entrever en su mensaje, marcando desde el inicio una postura clara frente al desafío.

Con décadas de trayectoria artística, Andrea confesó que esta experiencia será diferente a cualquier papel que haya interpretado. Sin libreto y sin personajes, deberá convivir bajo las cámaras las 24 horas, exponiendo su verdadera personalidad ante millones de espectadores.

La edición 2026, titulada Generación Dorada, no es una temporada más. Se trata de la 14° edición del formato en Argentina y llega con múltiples novedades, tanto en la dinámica del juego como en la estructura multiplataforma. Además de la emisión en televisión abierta, la casa contará con transmisión permanente vía streaming, y las galas podrán revivirse en plataformas digitales.

El inicio del programa estuvo cargado de épica. Del Moro apareció en el estudio renovado —que ahora cuenta con más de 500 metros cuadrados de pantallas y una tribuna ampliada— y entonó la clásica canción de apertura. Luego, protagonizó el tradicional diálogo con la voz de Big Brother. “¿Big, estás ahí?”, preguntó el conductor. “Bienvenido a esta Generación Dorada”, respondió la inconfundible voz que oficializó el arranque de una nueva etapa del reality. “Tenemos una casa hermosa y jugadores que lo son todo”, anticipó Del Moro, generando expectativa sobre los próximos ingresos.

Andrea del Boca afronta el desafío de convivir sin personajes ni libretos, exponiendo su verdadera personalidad ante millones de espectadores

La vivienda también fue completamente remodelada. Esta temporada incluye dos piletas, un sector de pole dance, un “punto verde” y una misteriosa puerta cuyo propósito todavía no fue revelado. La producción prometió giros inesperados y reglas que podrían modificar las estrategias clásicas del formato. La primera gala de nominación está prevista para el miércoles 25, por lo que Andrea del Boca tendrá apenas unas horas para comenzar a desplegar su juego y establecer alianzas. Al ser la primera en ingresar, contará con la ventaja de conocer la casa en soledad, pero también con la presión de recibir a cada nuevo participante.

A minutos del estreno, el universo de Telefe vivió un particular cruce entre realities. Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina, la voz de Big Brother intervino a través de un teléfono rojo. Fue Evangelina Anderson quien atendió y obtuvo un beneficio para su competencia culinaria: permitir que un compañero del balcón la ayudara durante cinco minutos.

Para Andrea del Boca, el mayor reto no será la convivencia en sí, sino exponerse sin el filtro de la ficción. La actriz construyó su carrera interpretando personajes memorables, pero ahora deberá mostrarse tal cual es. “Van a ver a Andrea”, aseguró, consciente de que la audiencia juzgará cada gesto, cada reacción y cada decisión estratégica. Su perfil competitivo y su obsesión por el orden podrían jugarle a favor o convertirse en un punto de conflicto dentro de la casa.