La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

El posteo de la China Suárez luego de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara (Instagram)

En pleno conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la división de bienes, la ciudad de Milán se convirtió en el epicentro de la farándula argentina y europea. En este escenario, la China Suárez, actual pareja del futbolista, viajó especialmente para acompañarlo en una semana clave marcada por audiencias, tensión mediática y una exposición ineludible. Lejos del bajo perfil, la actriz eligió compartir con sus seguidores imágenes de su estadía junto a Icardi, dejando en claro su apoyo y su rol protagónico en el presente sentimental del delantero.

El registro más comentado fue una postal en el interior de un avión privado, donde ambos posaron abrazados y sonrientes, rodeados de flores y una torta con velas. El detalle no pasó inadvertido: tanto la China como Icardi lucieron un mono verde oliva, el mismo look que la actriz llevó al estadio el día en que el Galatasaray se enfrentó al Liverpool por la Champions League y también en la reciente entrevista con Moria Casán. Esta coincidencia permitió a los seguidores ubicar la foto en un contexto de celebración y jornada especial, vinculándola al universo futbolero y mediático que rodea a la pareja. Con el mensaje “Siguen las sorpresas. Mauro Icardi, te amo”, la China dejó en claro el clima de complicidad e intimidad con motivo de su cumpleaños.

Durante el vuelo, Mauro la sorprendió con flores y una torta

La secuencia de imágenes continuó con una postal urbana y artística: la China, de espaldas, cruzando apurada una calle de Milán en blanco y negro, con botas altas, calza engomadas y campera de cuero, sosteniendo una cartera de mano. Su nueva pasión por los bolsos de marca se evidencia en sus recientes publicaciones, donde luce los accesorios de primeras marcas, acordes con la flamante vida de la actriz con el futbolista.

Los posteos llegaron en medio del hermetismo judicial y la atención mediática sobre el conflicto entre Wanda e Icardi, sumando una cuota de impacto en una semana plagada de especulaciones, versiones cruzadas y lectura de gestos. La presencia activa de la China Suárez junto a Icardi en este contexto no hizo más que reafirmar su lugar en la historia, mostrando que, mientras los tribunales definen el futuro patrimonial de la expareja, la actriz y el futbolista eligen compartir y celebrar su presente, dejando una huella personal en el epicentro de la noticia.

Calzas de cuero, botas, campera a juego y cartera Louis Vuitton fueron los elegidos por la China para caminar por Milán (Instagram)

Pero la actriz no viajó sola con Icardi. En esta ocasión, también estuvo acompañada de sus íntimos amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, quienes fueron sus aliados en cada recorrido y también sus cómplices de fotos. Recién llegado a la capital lombarda, el grupo no tardó en recorrer los rincones más emblemáticos, con parada obligada en el Duomo y una serie de postales que fueron directo a las redes. Tanto Juanma como Tomás compartieron sus miradas sobre la catedral, sumándose a la costumbre de selfies y panorámicas con la postal milanesa de fondo.La experiencia italiana de la China fue, además, un festival para los sentidos.

En sus historias, la actriz mostró el costado gourmet del viaje: ensaladas frescas con alcauciles, pastas con láminas de trufa, pizza artesanal y una burrata con tomates cherry y albahaca coronaron el almuerzo del grupo. Entre paseos, charlas y buena comida, la actriz y sus amigos disfrutaron de una jornada donde el placer, la amistad y la cultura europea fueron protagonistas.

Mientras tanto, en el trasfondo de la ciudad, la trama judicial entre Wanda e Icardi sigue sumando capítulos. La audiencia del miércoles fue solo un nuevo capítulo del largo proceso de conciliación y división de bienes que la expareja lleva adelante ante la justicia italiana. El hermetismo de las partes y la presencia de figuras como Martín Migueles, el novio de Wanda, y la China no hicieron más que alimentar las especulaciones y el seguimiento mediático, que no pierde detalle de cada movimiento.