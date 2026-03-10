Teleshow

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

La influencer disfrutó de unos días de relax en Miami, pero no dudó en pronunciarse ante un mensaje agresivo y reflexionar públicamente sobre la violencia en las plataformas

Cami Mayan disfruta de unas vacaciones en Miami junto a amigos, compartiendo imágenes de relax y diversión en la playa

Después de un año de mucho trabajo, Cami Mayan decidió viajar a la ciudad de Miami junto a un grupo de amigos para disfrutar de unos días de relax. Una vez en Estados Unidos, la influencer aprovechó sus vacaciones para salir a bailar, divertirse y tomar sol a metros del mar. Así las cosas, la joven publicó en sus redes imágenes de su descanso, sin embargo, más allá del apoyo de sus seguidores, recibió desubicados comentarios de algunos usuarios.

Lejos de dejar pasar la situación, Mayan reaccionó con firmeza ante un comentario violento recibido luego de publicar imágenes en microbikini durante su estadía en Miami. Todo comenzó cuando la joven se mostró recostada sobre una manta clara en la arena de una playa, con edificios altos y modernos al fondo. Llevaba un bikini color marrón claro de corte clásico, junto con unos lentes de sol rectangulares de marco grueso y color amarillo neón. En su muñeca izquierda lucía varias pulseras de distintos colores y materiales, y en la derecha un reloj metálico.

La influencer publicó fotos en microbikini en redes sociales y recibió comentarios inapropiados sobre su cuerpo, generando debate entre seguidores (Instagram)

Además, la influencer sostenía una rodaja de sandía frente a la boca, mientras otra caja con trozos de sandía y una lata azul de bebida reposan junto a ella. En ese contexto, un usuario reaccionó y escribió: “Lo que va a disfrutar el forense cuando llegue la hora”.

Cami Mayan reaccionó con indignación y sorpresa tras exponerse a un comentario ofensivo que hacía alusión a su cuerpo. Esta situación la llevó a reflexionar públicamente sobre el hostigamiento en redes sociales y su efecto en el bienestar personal, visibilizando la hostilidad dirigida especialmente a figuras jóvenes y expuestas en entornos virtuales.

El viaje de Cami Mayan evidenció tanto momentos de alegría y encuentros con celebridades como el impacto de los comentarios negativos en las redes sociales (Instagram)

Mayan señaló las consecuencias de leer mensajes de odio, aun cuando la exposición pública sea habitual para quienes trabajan en redes. “Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor... ¿pero realmente tan mal estamos?”, preguntó, mostrando su desilusión ante el nivel de agresión presente en internet.

Más allá de esta situación, días atrás, Mayan compartió imágenes de sus días en Miami junto a Sofía Gonet. Ya listas para vivir su primera noche, las jóvenes inmortalizaron el momento con una selfie que ambas tomaron en el ascensor del hotel, listas para una jornada especial. La participante de MasterChef optó por un vestido largo blanco con detalles plateados, combinándolo con una cartera negra de cuero con aberturas circulares.

Mayan reaccionó con firmeza ante un mensaje violento y reflexionó sobre el hostigamiento y la agresión en las redes sociales (Instagram)

Pero más allá de las risas o las deliciosas cenas, uno de los momentos más destacados de estas vacaciones fue el encuentro sorpresa con Bad Gyal, una de las artistas más populares de la escena internacional. “Sobre nuestra última noche”, escribió Gonet en su story al compartir el video selfie, arrobando a la cantante y a su amiga influencer.

Las influencers se acercaron a saludarla y lograron grabar un video conjunto con la artista, quien posó sonriente. El registro de ese encuentro se viralizó rápidamente y generó múltiples comentarios positivos por parte de los seguidores de ambas.

Cami Mayan publicó imágenes de sus vacaciones en Miami y recibió todo tipo de comentarios en sus redes (Instagram)

El recorrido foodie ocupó un lugar central en la estadía. Ambas compartieron imágenes de un desayuno con café helado, tostadas con palta, salmón y huevo en un restaurante de renombre en la ciudad.

Las figuras de las redes disfrutaron de platos sofisticados y ambientes exclusivos en los principales locales gastronómicos. Además, aprovecharon para visitar tiendas de lujo en Miami, sumando nuevas tendencias a su vestuario.

Cami Mayan disfruta de sus días de vacaciones en Miami con amigos (Instagram)

Para su segunda noche en la ciudad, Mayan y Gonet cambiaron sus looks. Camila mostró su outfit al posar frente a un espejo en un baño de paredes beige, decorado con cuadros de caracoles y una estrella de mar. Llevaba un vestido de tirantes finos con estampado escocés en tonos marrones, rojos y azules, combinado con un corpiño negro de encaje visible bajo la prenda. Su pelo estaba recogido en un moño pulido y lucía un maquillaje de acabado mate con labios en tono marrón oscuro y mejillas marcadas. Portaba varios accesorios dorados: un collar de eslabones, aros, anillos y una pulsera, así como pulseras de hilo en la muñeca derecha. Sostenía un celular con funda lila y sus uñas estaban pintadas de color amarillo pastel.

