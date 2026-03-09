Teleshow

Nueva polémica entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿la actriz usó el mismo vestido que el de la conductora?

En medio de los festejos de cumpleaños en un yate en Turquía, Eugenia volvió a quedar en el centro del debate al usar una prenda de lujo que, según advirtieron en redes, podría ser de la empresaria

Guardar
La actriz volvió a quedar
La actriz volvió a quedar en el ojo mediática al usar un vestido que le habría pertenecido a la empresaria

El cumpleaños número 34 de la China Suárez prometía ser el evento que acapararía todas las miradas del mundo del espectáculo. La actriz, instalada en Turquía, celebró rodeada de amigos, familia y mucho glamour a bordo de un yate en el Bósforo. Sin embargo, apenas se apagaron las velitas y las fotos del festejo empezaron a circular en redes, la atención dio un giro inesperado: el look elegido por la China desató una ola de comparaciones y reavivó el Wandagate, la interminable saga de rivalidades y guiños cruzados con Wanda Nara.

Todo comenzó cuando las imágenes del cumpleaños inundaron Instagram y Twitter, y los usuarios pusieron el foco en el vestido negro ceñido que lució la actriz. Si bien el modelo, de líneas simples, escote pronunciado y corte al cuerpo, resaltó por su elegancia, lo que realmente llamó la atención fue su parecido con un histórico look de Wanda. Rápidamente, las cuentas especializadas en moda y farándula detectaron la coincidencia. Una de ellas, En Lo Picante, no dudó en lanzar la pregunta que terminó de encender la polémica. “¿Wanda, te usaron el vestido Hervé Léger? ¿O encontraron uno igual en reventa?”, preguntaron en referencia a la exclusiva casa de moda francesa.

El vestido que utilizó la
El vestido que utilizó la actriz para celebrar sus 34 años en un yate de lujo (Instagram)

La comparación no tardó en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas rescataron un posteo de Nara de octubre de 2017, en el que la empresaria aparece luciendo un vestido negro muy similar, posando con las manos en la cintura y un fondo de pared de piedra y vegetación. Pero la historia no terminaba ahí: la misma imagen, según detectaron, ya había sido publicada en 2013 en la cuenta de X de Wanda, bajo el título “producción de fotos en Torino”. Así, el archivo digital se convirtió en la evidencia perfecta para alimentar el debate sobre la autenticidad y originalidad de los outfits de las celebridades.

Pese a que los usuario expresaron su inquietud por algunas diferencias, las similitudes eran innegables: líneas minimalistas, escote profundo, silueta al cuerpo y el sello indiscutible de la marca francesa Hervé Léger. Según la tienda oficial, el modelo que aún está a la venta se llama The Mira Gown y su precio ronda los 1.695 dólares, cifra que no pasó inadvertida entre los seguidores de ambas figuras.

El vestido que utilizó Wanda
El vestido que utilizó Wanda para una producción originalmente realizada en 2013 y que luego volvió a compartir en 2018 (Instagram)

Como suele suceder en estos casos, las redes se llenaron de comentarios, bromas y alguna que otra chicana. “¿Será verdad? La obsesión que tiene con Wanda ya preocupa”, “No puedo creer que esa mujer se preste a esto”, “Me parece digno de análisis si llega a ser verdad”, “Qué vida vacía debe tener para festejar su cumple y necesitar provocar”, “Claramente le sacó toda la ropa a Wanda”, fueron solo algunas de las reacciones más picantes que se multiplicaron en los foros y cuentas de chimentos.

Pero este no es el primer episodio en el que la moda vuelve a cruzar los caminos de la China y Wanda. El historial de coincidencias suma capítulos de todo tipo, incluso con accesorios y conjuntos que parecen calcados. Un claro ejemplo ocurrió en mayo pasado, cuando Juariu, la infalible detective digital y panelista de Cortá por Lozano, (Telefe), detectó otra similitud. En ese caso, la periodista compartió en sus historias de Instagram una comparación entre dos fotos: por un lado, Wanda con un top negro ajustado y pantalón cargo camuflado en tonos marrones; por el otro, la China luciendo una prenda similar, aunque en una variante de camuflaje con tonos verde y borgoña. Con ironía, Juariu remató: “Esta gente está todo el día pensando cómo coincidir”.

Los usuarios resaltaron los detalles
Los usuarios resaltaron los detalles del vestido a la hora de compararlo con el de Nara (Instagram)

En medio de este panorama, lo que iba a ser una celebración íntima y glamurosa para Suárez terminó reabriendo un viejo capítulo de rivalidad con Nara. Un vestido, dos mujeres y una historia que, al parecer, nunca deja de renovarse en el mundo del espectáculo argentino.

Temas Relacionados

China SuárezWanda NaraCumpleañosTurquíaWandagateHerve LegerVestido de lujoYateBósforo

Últimas Noticias

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

Después de rumores y fotos a escondidas, la periodista se refirió públicamente a su vínculo con el polista, expareja de Zaira Nara

Chechu Bonelli habló de su

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Luego del tenso ida y vuelta entre la modelo y su compañero de Masterchef, el papá del influencer salió en su defensa y se refirió al vínculo sentimental que asegura que hubo con la modelo

El padre de Ian Lucas

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

En medio de la visita al hogar de la actriz y Santiago Ramundo, el conductor no pudo evitar conmoverse al sostener al pequeño en sus brazos

Fede Bal se emocionó hasta

Guido Kaczka, a horas del estreno de su nuevo ciclo: “Es un programa distinto para mí”

Este lunes por la noche, el conductor dará rienda a “Es mi sueño”, su flamante reality musical por la pantalla de El Trece, donde contará con un jurado talentoso que dará que hablar

Guido Kaczka, a horas del

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

El streamer confirmó el fin de la relación con la modelo. “No estoy triste, son cosas que pasan”, afirmó

Juanita Tinelli y Tomás Mazza
DEPORTES
El récord que logró Colapinto

El récord que logró Colapinto en Australia y fue destacado por la Fórmula 1: “Atrápalo si puedes”

El fuerte debate que rodea al nuevo reglamento de la F1: los cambios que se podrían implementar en las próximas carreras

Paola Suárez oficializó su primera lista como capitana Argentina en Billie Jean King Cup

Gastón Edul peleará en la Velada del Año VI contra Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo: el dardo de CR7

La lectura de labios de la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

TELESHOW
Las explosivas publicaciones de Wanda

Las explosivas publicaciones de Wanda Nara en Milán: ¿dedicadas a Mauro Icardi

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

Guido Kaczka, a horas del estreno de su nuevo ciclo: “Es un programa distinto para mí”

INFOBAE AMÉRICA

1win organiza vuelos chárter privados

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Quién es Noel De Castro, la candidata argentina a astronauta de la NASA: la historia que podría llevarla al espacio

“Hay mucho de mí allí”, afirma Benicio del Toro sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’