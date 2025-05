La insólita prenda en la que coincidieron Wanda Nara y la China Suárez fuera de sus looks habituales

La empresaria y la actriz sorprendieron a los usuarios luego de que otra coincidencia entre ambas se diera a conocer (Instagram)

En la vorágine constante del espectáculo local, Wanda Nara y la China Suárez siguen sumando episodios a una historia que parece no tener final. El vínculo conflictivo que comenzó con el escándalo del Wandagate en 2021 continúa renovándose, no solo con declaraciones o silencios elocuentes, sino también con gestos, publicaciones y, ahora, con prendas de vestir. El último capítulo fue revelado por Juariu, la experta en detectar coincidencias digitales entre celebridades, quien no dudó en compartir con sus seguidores.

La periodista, cuyo verdadero nombre es Vicky Braier, publicó en sus historias de Instagram una comparación que capturó la atención del mundo 2.0: por un lado, una foto de Wanda posando con un conjunto de top negro ajustado y pantalón cargo camuflado en tonos marrones, y por el otro, una imagen de la China luciendo una prenda similar, aunque en una variante de camuflaje con tonos verde y borgoña. Encima de las fotos, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) escribió una frase filosa y cargada de ironía: “Esta gente está todo el día pensando cómo coincidir”.

La elección del vestuario no es un dato menor cuando se trata de dos figuras cuya rivalidad ha sido constante y mediática. Desde aquel fatídico viaje a París en el que se destapó el escándalo entre Mauro Icardi y la actriz, la relación entre Nara y Suárez se volvió tema de conversación nacional. Y aunque ambas han optado por caminos distintos, las comparaciones siguen alimentándose con fuerza.

Juariu mostró el particular accesorio similar que usó Wanda y luego la China

En este caso, el foco estuvo puesto en una supuesta competencia estilística que volvió a poner a las mediáticas bajo la lupa, justo en un momento en que ambas están más activas que nunca en redes.

Cabe mencionar que Wanda y la China coincidieron previamente con un particular regalo. El domingo pasado se celebró el Día de la Madre en diferentes partes del mundo, entre ellos Turquía. En ese marco, el Galatasaray, donde se desempeña Icardi como delantero, les envió a ambas un emotivo regalo. Y esto revolucionó a los usuarios, quienes plasmaron sus reacciones en las últimas horas.

Las rosas rojas que recibió la actriz

La primera en compartirlo fue la exCasi Ángeles, quien subió una serie de fotos como agradecimiento por el gesto: un ramo de rosas rojas envueltas en un papel blanco y rosa. Pero eso no fue todo, sino que estuvo acompañada por una carta: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros”. Y continuó: “Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo y para desearle un feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forma parte de nuestra familia. Estamos ilusionados para celebrar las victorias a su lado”.

Por su parte, la presentadora de Bake Off Famosos (Telefe) demostró que también fue recordada por el equipo turco. Con un ramo repleto de rosas blancas, que señaló como sus favoritas, mostró las emotivas palabras que plasmaron en la carta dirigida a ella. “Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que nos has traído. Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre".

El emotivo gesto que recibió Wanda por parte del club turco (Instagram)

Este nuevo capítulo de indirectas y coincidencias entre ambas figuras no hace más que alimentar los rumores y especulaciones que rodean a ambas mediáticas. La rivalidad sigue viva y Wanda y la China, más allá de sus caminos separados, continúan siendo el centro de atención, con su estilo, sus regalos y, por supuesto, sus publicaciones como protagonistas indiscutibles de la farándula local.