Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

En Turquía, la China Suárez y su círculo íntimo celebraron un nuevo año en su vida mientras navegaban en un lujoso yatepor el Bósforo (Instagram)

La China Suárez atraviesa uno de esos días que quedan en la memoria y, fiel a su nuevo estilo, decidió celebrarlo con todo el glamour que su vida en Turquía le permite junto a Mauro Icardi. Este lunes 9 de marzo de 2026, la actriz cumple 34 años y el festejo, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en tema de conversación tanto por el despliegue como por los detalles que lo rodearon. A diferencia de otros años, en los que solía compartir eventos más íntimos o reuniones familiares en Buenos Aires, esta vez la celebración tuvo sabor a travesía internacional, lujo y una cuota de misterio sobre los costos detrás de cada elección.

La jornada comenzó el día anterior, cuando la China y su círculo más cercano se embarcaron en un exclusivo yate para recorrer el mar Bósforo bajo las luces de Estambul. La lista de invitados fue reducida pero selecta: su pareja, Mauro Icardi, su madre, Marcela Riveiro; su hija Rufina; amigos como Tomás Garrahan, Juanma Cativa, quien es su confidente y encargado de los primeros posteos del evento, Marcelo Mancha Latorre y algunos allegados más. En total, fueron 11 los que posaron junto a la cumpleañera en la clásica foto de la torta, aunque se especula que los hijos más pequeños no estuvieron presentes o eligieron mantenerse fuera de cámara.

La pareja brindando frente a las dos tortas de cumpleaños preparadas para la ocasión

La elección del yate no fue casualidad ni tampoco un detalle menor en cuanto a presupuesto. Según la oferta actual en Turquía, alquilar una embarcación de lujo para diez personas puede costar desde 1.700 euros y llegar hasta cifras que superan los 80.000 euros por día, dependiendo de los servicios, el tamaño del barco y los extras incluidos, tales como puede ser el catering o entretenimiento. En el caso de la China, las imágenes mostraron un yate de líneas refinadas, ambientado con ramos de globos de corazones y una decoración cuidada hasta el último detalle, ideal para una jornada de celebración y brindis interminables con el mar de fondo. El espumante fue la bebida elegida casi en exclusividad para disfrutar del festejo y acompañar platos que combinaron ingredientes refinados con técnicas tradicionales, como los meze variados, el pescado fresco del Bósforo, cordero de primera y sofisticados postres como la baklava de pistacho.

La moda, como no podía ser de otra manera, fue protagonista absoluta de la noche. Para su cumpleaños número 34, la actriz apostó a un look elegante y sensual. Eligió un vestido largo negro, ceñido al cuerpo, con un escote en V pronunciado que resaltó su figura y sumó un aire sofisticado. El outfit se completó con zapatos stilettos y un abrigo de pelo sintético largo hasta los tobillos, una prenda que, según el diseño y la marca, supera los $4 mil dólares en el mercado internacional. El toque de brillo llegó de la mano de una gargantilla de cristal Swarovski, perteneciente a la colección Angelic, cuyo valor en Argentina ronda el millón de pesos, y una pulsera a juego que puede alcanzar casi dos millones, sumando glamour y exclusividad a la postal cumpleañera.

Para celebrar sus 34 años, la China Suárez reunió a su grupo más íntimo y pasaron una exclusiva velada en el Bósforo

El interior de la lujosa embarcación donde festejó la China su cumpleaños

La mesa dulce también tuvo su espacio destacado en la celebración. La exCasi Ángeles sopló las velitas con dos tortas diferentes: la principal, de forma cuadrada, con base de crema, frutos rojos frescos y un cartel de chocolate blanco que decía “Feliz cumpleaños 34”; la segunda, una cheesecake decorada con frutillas, manteniendo la paleta de colores y la estética gourmet de la noche. Las imágenes del momento, compartidas por sus amigos en redes, muestran a la actriz rodeada de sonrisas, globos y copas en alto, disfrutando de la nueva década con la energía y el carisma que la caracterizan.

Con una decoración realizada a partir de ramos de globos en forma de corazón, la actriz posó junto a un pedazo de sus tortas

La actriz completó su look con un saco negro de piel sintética (Instagram)

Más allá de los lujos y los detalles de moda, Suárez eligió priorizar el afecto y la cercanía en este cumpleaños tan especial. La presencia de su madre, su hija mayor y amigos de toda la vida le dieron al festejo un aire familiar, íntimo y cálido, aun en el marco sofisticado de Estambul. El revuelo por los costos y las marcas no tardó en llegar a las redes, donde los seguidores analizaron cada prenda, cada accesorio y hasta calcularon el valor de alquilar un yate similar.

Así, entre el vaivén de las olas, los brindis y el brillo de una noche turca, la China le dio la bienvenida a sus 34 con una fiesta que combinó lujo, moda y emoción, confirmando que sabe cómo convertir cualquier fecha en un evento inolvidable.