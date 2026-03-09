Teleshow

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El encuentro reunió a su círculo más cercano en una velada única navegando por el Bósforo. Los detalles románticos y los gestos de cariño de Mauro Icardi, su hija Rufina y su madre, Marcela

La intimidad del festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate por el Bósforo

La China Suárez celebró sus 34 años a bordo de un yate en el Bósforo de Estambul, rodeada de familiares y amigos cercanos en una fiesta marcada por el lujo y los detalles personales.

La actriz argentina organizó una celebración íntima en Turquía, donde está radicada junto a su pareja Mauro Icardi y sus hijos. El evento incluyó un paseo privado en yate al atardecer, un ambiente cuidadosamente decorado y momentos destacados que reflejaron la cercanía de su círculo afectivo en su nueva vida lejos de Argentina.

El beso de Mauro Icardi a la China Suárez

El festejo comenzó al atardecer en Estambul, con un grupo reducido de invitados que incluyó a su madre Marcela Riveiro, amigos cercanos como Juanma Cativa y Tomás Garrahan, y sus hijos. La diferencia horaria de seis horas respecto a Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial y distendida. La protagonista lució un vestido negro de escote profundo combinado con un saco de la firma Antolín, mientras el clima fresco llevó a los presentes a elegir prendas abrigadas.

Recorrido en yate

El trayecto del yate ofreció vistas emblemáticas del estrecho del Bósforo, atravesando puntos reconocidos de Estambul, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultán Mehmet. Sobre la cubierta, los asistentes realizaron un brindis con champagne y compartieron las primeras imágenes del festejo.

La China Suárez contó con la presencia de su madre, Marcela Riveiro
El abrazo de Rufina con su madre, la China Suárez

Mauro Icardi apareció junto al grupo, vistiendo camisa blanca y saco negro, sumándose al clima relajado. Las fotos publicadas mostraron a la actriz rodeada de amigos y familiares en estos instantes de alegría, mientras la navegación continuaba hacia la noche turca.

Una decoración romántica y detalles cuidados

Al avanzar la noche, la celebración pasó al interior del yate y luego al espacio privado de la vivienda de la actriz. La decoración se destacó por globos metálicos rojos en forma de corazón y arreglos de flores blancas en la mesa principal.

Sobre la mesa resaltaban dos tortas. La principal, cubierta de merengue y frutos rojos —frutillas, frambuesas, arándanos y moras—, tenía un cuadrado de chocolate con la inscripción “feliz cumpleaños 34” y cuatro velas doradas. La segunda torta presentaba un diseño floral con láminas de fruta y crema tostada, aportando un aire sofisticado. La imagen de Suárez apoyada sobre la mesa, rodeada de estos detalles, reflejaba la estética seleccionada para la reunión.

Mauro Icardi, dentro del yate donde celebraron el cumpleaños de la China Suárez

Juanma Cativa compartió una foto y un saludo breve en redes sociales, dando visibilidad al festejo entre seguidores de la actriz y cuentas de celebridades.

Para la ocasión, la homenajeada eligió un vestido negro de mangas cortas y escote pronunciado, acompañado de cabello suelto con ondas suaves. El maquillaje, en tonos naturales, mantuvo el estilo minimalista y resaltó su figura en un ambiente de intimidad.

En otra de las imágenes, la actriz lució zapatos negros de la marca Louboutin. Los asistentes, al igual que Suárez, optaron por prendas abrigadas como sacos y tapados, adecuados para la brisa vespertina del Bósforo y el ambiente cálido del interior.

La ceremonia de soplar las velitas y "comerse" sus 34 años de chocolate blanco para la China Suárez

Instantes memorables y emociones familiares

La mesa decorada reunió a la familia y amigos en el momento de soplar las velas. Su madre, Marcela Riveiro, estuvo junto a ella, mientras su hija Rufina se abrazó con la actriz en un gesto espontáneo que transmitió el clima familiar del evento.

Luego del tradicional soplo de las velas, la China Suárez mordió el topper de chocolate blanco con la inscripción “feliz cumpleaños 34”. Abrazos y sonrisas acompañaron toda la velada, consolidando el valor afectivo de la celebración.

Las dos tortas, el look y la deco de la fiesta en un yate de la China Suárez

Como cierre, la complicidad con Mauro Icardi definió el final de la noche, aportando un sello emotivo a un festejo marcado por la cercanía y los momentos compartidos.

