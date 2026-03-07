Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo

Evangelina Anderson e Ian Lucas fueron captados besándose apasionadamente, confirmando los rumores sobre su relación en una salida nocturna (Captura de video)

Lo que había comenzado como un inocente romance durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) entre Evangelina Anderson e Ian Lucas terminó en un escándalo mediático con múltiples capítulos en solo dos días. Mientras Anderson siempre negó la relación en entrevistas, Lucas sostuvo públicamente una versión opuesta y la filtración de fotos besándose agregó combustible a la polémica.

El viernes, Eva se sentó en el diván de Cortá por Lozano y explicó su versión: dijo que la foto había sido tomada fuera de la casa de Luck Ra, tras una fiesta, y que los amigos de ambos los arengaron para que se dieran “un pico”, lo que ella aceptó. Mostró en privado a la conductora y a parte del panel otra foto previa al beso, en la que parece recharzar al youtuber, pero decidió no exhibirla en cámara para no dejar mal parado a Ian Lucas.

Sin embargo, la polémica escaló cuando Yanina Latorre mostró al aire en SQP (América TV) la imagen que Anderson no quiso revelar. “No sé por qué se enoja tanto. La foto la mandé yo y me hago cargo, la busqué, porque es mi laburo y siempre consigo todo. Tenemos la foto que ella le mostró a Vero Lozano como si fuera un drama”, aseguró Latorre. En la cuenta de Instagram del programa la replicaron y dieron a entender que estaba trucada: “Esta foto sí es IA”.

La foto que Evangelina asegura fue previa al beso que se filtró el jueves por la noche

La secuencia que mostro Yanina en su programa

En el debate televisivo, Majo Martino —presente en la fiesta y amiga de Anderson— contó que en el momento estaban Eva, Ian, su amigo, Celeste (hermana de Evangelina) y ella, y que el juego de los picos fue espontáneo. Yanina, sin embargo, remarcó la diferencia: “Decís pico, pico, pico, pero estaban saliendo. Nadie me pide un pico con los productores”, y Ximena Capristo agregó: “Si vos te vas a dar un pico con alguien de onda, lo hacés como un pico lejos, pero acá hay un acercamiento de cuerpos, un abrazo, él le agarra el cuello”.

En la primera imagen, Ian y Evangelina se miran de cerca, sonríen y ella lo toma del rostro, en una escena de evidente conexión. La segunda foto muestra la progresión: ambos se acercan cada vez más, se abrazan y él le sostiene la cintura, mientras ella, con un vestido animal print y gorra rosa, parece disfrutar del momento. Finalmente, la secuencia culmina con un beso que contradice la versión de un “simple pico entre amigos” y deja en evidencia la química y la intimidad entre ambos.

Las imágenes mostradas y el relato en estudio dejaron en evidencia que la actitud entre Anderson y Lucas iba más allá de una simple broma. “Están tocándose como pareja, hay un vínculo”, dijo Latorre, mientras los panelistas coincidían en que el beso y el lenguaje corporal revelaban una intimidad real. “Ahí pasó de todo, déjense de joder”, remataron en el piso, relativizando el escándalo pero dejando claro que la relación fue mucho más que un juego para las cámaras.

En las fotos, que se supone que son del mismo momento, Ian tiene dos pulseras diferentes

Otro punto que desató especulaciones en redes sociales y alimentó aún más la polémica por las fotos fue el detalle de las pulseras que ambos llevan en la secuencia de imágenes filtradas. Usuarios señalaron que en una de las fotos donde se besan, Ian lleva una pulsera plateada, mientras que en otra imagen —donde Anderson lo está esquivando o corriendo la cara— se observa una pulsera similar en la muñeca de Evangelina, pero no en la de Ian.

El análisis de las imágenes llevó a preguntarse si las fotos realmente corresponden al mismo momento o si hubo algún tipo de edición o intercambio de accesorios, lo que disparó teorías sobre la autenticidad y el orden de la secuencia compartida por ambas partes. El posteo viralizó la pregunta: “Si las fotos son del mismo momento, ¿por qué en una tiene una pulsera y en la otra foto tiene otra?” y remarcó que en una toma la pulsera de Ian desaparece y aparece en la muñeca de Evangelina, lo que sumó confusión y sospechas entre los seguidores del escándalo.