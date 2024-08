El presente de Hernán Lirio: de la alegría por su nominación al Martín Fierro a la preocupación por la salud de su perro

La reacción de Hernán Lirio al saber que estaba nominado a los Martín Fierro (@hernanlirio)

Desde su anuncio este miércoles por la tarde, las nominaciones Martín Fierro generaron mucho entusiasmo y todo tipo de sensaciones. Uno de esos casos fue el de Hernán Lirio, que vivió la nominación de Tenés que ir (Canal 9) como mejor programa de viaje y turismo a puro llanto. El periodista, que se encontraba grabando su ciclo en el exterior, comentó la noticia entre lágrimas en sus stories de Instagram. Con su perro en brazos, el joven expresó: “Estamos nominados al Martín Fierro, qué alegría enorme Ramoncito, Ary Cornell, Moni y todos los que hacemos este hermoso programa. Gracias APTRA. Disculpen la emoción, me salió de adentro y aunque salga horrible llorando, este soy yo. Son lágrimas de felicidad”.

Lejos de la ciudad, a kilómetros de Buenos Aires, Hernán Lirio se encontraba haciendo lo que más le gusta: grabando su programa de televisión en un exótico destino junto a su perro, Ramoncito. Así, rodeado de montañas en la localidad de Jericó en Colombia, el conductor se enteró de la noticia gracias a su compañero de trabajo. Inmediatamente, intentó seguir la transmisión de Cortá por Lozano (Telefe), en la que el presidente de APTRA Luis Ventura iba a detallar las 36 categorías para la ceremonia que se realizará en septiembre en el Hilton.

“Lo estaba viendo y justo nos llamó el encargado del hotel donde estábamos. Me doy vuelta y se ve que en ese momento dijeron los nominados. Y me empezaron a entrar 200.000 mensajes al teléfono y no lo podía creer. Me agarró bastante emocionado porque este viaje lo hice con Ramoncito, que es mi perro, que ya tiene diez años. Es fuertísimo, es la primera nominación al Martín Fierro en Aire. Este programa lo empezamos el año pasado, lo hacemos muy a pulmón con mi productora, que es muy chiquita. Somos solamente seis personas y entre todos hacemos todo”, comenzó contando Lirio en una charla con Teleshow sobre cómo recibió la noticia.

Se trata de la cuarta nominación que recibe el comunicador a los Martín Fierro. En 2015, las dos primeras las recibió por su programa De 1 a 5 por C5N. En aquel momento estuvo ternado por como mejor conductor y mejor programa de interés general. A finales de 2022, el periodista recibió la nominación por el programa que co-conducía junto a Bernardo Stamateas, Feliz Vida (Crónica). Si bien la suerte no lo acompañó hasta ahora, Lirio espera que la cuarta sea la vencida. En esa ocasión competirá con: Por el Mundo (Telefe), Marley; Resto del Mundo (El Trece), de Fede Bal; y Todos podemos viajar (Net tv), de Silvina Panizzi. explicó por qué considera que el programa tuvo tanto éxito y por qué representa una innovación tecnológica: “El programa es distinto a cualquier otro de viajes, es muy interactivo. Lo hacemos con un lenguaje de redes, muy joven, que integra a la gente de la tele a las redes. En el programa no tenemos planos que duren más de cinco segundos y además la novedad de nuestro programa fue que incluimos el celular en la pantalla. Muchos de los copetes o las presentaciones a cámara que hago yo o las entrevistas las hago en formato vertical para Instagram, y a eso lo metemos en la pantalla. Creo que por eso nos eligieron, es muy moderno”.

Al mismo tiempo, Lirio habló del resto de la terna y el significado que tiene para él estar compitiendo por este premio: “Para mí estar nominado con Marley y Fede, que ya son grosos y están hace rato en programas de viaje, es un orgullo y una felicidad enorme. Es muy costoso hacer un programa en aire, viajando por el mundo, hay una inversión muy grande atrás, esta inversión no es como la gente se puede imaginar, una inversión de tele de millones y millones. Es una inversión de un pibe que labura todo el tiempo y que tapa huecos, con lo que puede ganar en las redes para pagar lo que sale en la tele o al revés. Es una pyme a pulmón”.

Más allá del reconocimiento, la felicidad de Hernán radica en la posibilidad de compartir estos viajes junto a su fiel amigo, quien no siempre puede acompañarlo: “Fue una alegría estar acá con Ramoncito, que no siempre puedo viajar con él, muchas veces tengo que dejarlo. Es algo que me pone mal. Al margen de que siempre que viajo se queda algún amigo en casa o mi mamá viaja de Córdoba, mi mamá de crianza, Yoli, pero para mí es algo que me pone bastante triste. Es el lado B de lo lindo que es viajar y hacer lo que me gusta en la tele. Esta es la recompensa por todos los llantos de las veces que tuve que dejarlo”.

En ese sentido, Hernán comparó la situación que vive con su mascota con la instancia que tuvo que atravesar en su infancia tras la muerte de su mamá: “Se asemeja mucho a mi historia porque mi papá era camionero y cuando yo era chiquito él me tenía que dejar solo. Mi mamá había muerto cuando yo tenía un año y él se tenía que ir en el camión a laburar y me dejaba con mis hermanos. Se refleja mi historia con la que vivo con Ramoncito. Salvando las distancias. Dejarlo me mueve mucho porque me lleva también a eso, a cuando mi viejo tenía que viajar”.

En esa mezcla de emociones, las lágrimas que Lirio mostró en su video también esconden la angustia que vive en estas semanas. “Este es un viaje muy especial porque lo pude traer a Ramoncito, cuando volvemos a Buenos Aires, en unos días, lo tengo que operar. Le encontraron una bola en el hígado, así que hay que sacársela. Estoy sensible con ese tema, por eso la nominación fue una noticia linda dentro de lo que estaba pasando, que era el miedo, la incertidumbre por lo que va a ser la operación de Ramoncito, que tiene diez años y es todo para mí, es mi hijo”, reveló sobre el estado de salud de su perro.

El conductor también dio detalles de la operación que tendrá su perro la próxima semana. “Lo opera el equipo del doctor Romero, eso también es una tranquilidad. Él es el veterinario de Ramoncito de siempre. Así que el miércoles que viene va a ser un día bastante fuerte para mí. Él tiene una bola, no quiero decir la palabra, pero la tiene al lado del hígado, está agarrado por fuera, se lo pueden cortar. En dos meses esa bola creció el doble. Una vez que lo saquen, tienen que analizarla para ver si es algo benigno o maligno. Si es algo maligno, le tienen que hacer quimioterapia. Yo tengo fe de que va a salir todo bien, que se va a recuperar y espero tenerlo muchos años más. Él tiene diez años, pero su raza vive 17 o 18 años”, contó Lirio emocionado.

Hace poco más de una semana, su mascota cumplió diez años. Para celebrar esta fecha especial, el joven compartió en sus redes un video de la llegada del pequeño perro a su vida. En las primeras imágenes se veía a Hernán sacando a Ramoncito de una bolsa y acercándolo a su pecho mientras lo abrazaba con ternura. “Parece mentira que pasaron 10 años. Se fueron volando. Demasiado rápido. Yo sé que todo va a estar bien y vamos a vivir muchos años más juntos. No me imagino mi vida sin Ramoncito. No puedo siquiera pensar en llegar a mi casa y no verlo o despertarme y que no esté al lado mío”, comenzó diciendo Lirio.

Luego, Hernán continuó describiendo su relación: “Nosotros somos un equipo y aunque sé que no vivimos el mismo tiempo, necesito unos años más juntos. Gracias Ramoncito por enseñarme tanto. Gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, con tus locuras. Gracias por secarme las lágrimas cuando lloro y por quedarte al lado mío cuando me agarra ansiedad. Llegaste para alegrarme los días y hacerme saber que con muy poco se puede ser feliz. Te amo peludo hermoso. Felices 10 años. Y a Dios le pido que por favor estés bien, te pueda cuidar de viejito y hacernos más felices aún”, comentó el conductor junto a diferentes fragmentos que mostraban su relación a lo largo de los años.