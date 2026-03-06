El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

Yanina Zilli le pidió disculpas a Daniela De Lucía por su exabrupto (Video: Gran Hermano Generación Dorada. Telefe)

En una semana cargada de tensión por la imposición de la “placa planta”, que busca castigar a los participantes menos comprometidos, una fuerte discusión se llevó todas las miradas en Gran Hermano Generación Dorada. Todo se disparó a partir de un exabrupto de Yanina Zilli, que le hizo una polémica observación a Daniela De Lucía sobre el reciente fallecimiento de su padre, y un pedido de disculpas que en lugar de traer paz echó más leña al fuego.

El conflicto comenzó cuando Zilli, en medio de una conversación sobre el comportamiento de otros participantes, afirmó que De Lucía no había presenciado ciertos hechos porque ese día asistía al velatorio de su padre. La frase, considerada fuera de lugar por el resto de los presentes, generó malestar inmediato y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Cabe mencionar que la coach dejó por unos días la casa más famosa del país para despedir a su padre y ya se reincorporó a la dinámica habitual.

“Si vos estabas en el velorio de tu papá, no lo viste”, fue la frase desafortunada que marcó la reacción inmediata de alguno de sus compañeros. En un principio, la exvedette no mostró arrepentimiento en sus dichos, tal como lo manifestó a Solange Abraham. “Ojalá se olvide, por favor. Pero es una bicha, salió a defenderla y estaba en el velorio del padre”, le comentó a la influencer. Con el paso de las horas, enfrentó a De Lucía e intentó reparar la situación, sin demasiado éxito.

Así le contó Daniela De Lucía la muerte de su papá a sus compañeros de Gran Hermano (Video: Gran Hermano Generación Dorada. Telefe)

“Yo te pido no disculpas, mil disculpas. No estuvo bueno. Fue horrible”, expresó la ex Rompeportones. Pese a la intención, el pedido no logró el efecto deseado y la tensión aumentó mientras discutían cuestiones estratégicas del juego, lo que llevó a la coach a cuestionar la autenticidad de la disculpa: “Si vos te estás disculpando conmigo porque quedaste mal y no porque te importó desubicarte en vivo, no quiero tu disculpa, andate”, remarcó, dejando en claro su malestar, que más tarde compartió con Andrea del Boca: “Eso que hizo no es de inteligencia emociona y tampoco es de una persona que tiene buena cepa. Vino preocupada para ver si va a estar en placa”, se descargó.

El intercambio dejó expuestas las diferencias entre ambas. Zilli insistió en que su intención no era herir, mientras De Lucía señaló que mencionar nuevamente el fallecimiento de su padre resultaba una falta de respeto. Y cortó el diálogo que solo el tiempo y la dinámica del juego dirán si hay punto de retorno.

Este no es el primer conflicto que involucra a Yanina Zilli dentro de la casa. En semanas anteriores, la participante ya había sido cuestionada por otros integrantes y por figuras del espectáculo. Recientemente, Andrea Del Boca criticó públicamente el comportamiento de Zilli, señalando que su actitud generaba tensión y malestar entre los convivientes. Las declaraciones de la actriz se sumaron a una serie de episodios previos, en los que la concursante protagonizó discusiones y enfrentamientos con distintos participantes del reality.

La dinámica de Gran Hermano Generación Dorada se caracteriza por enfrentar a sus integrantes a situaciones de alta presión emocional, donde el manejo de las palabras y los gestos adquiere relevancia central. El pedido de disculpas de Zilli, lejos de cerrar la polémica, abrió un nuevo capítulo en la convivencia, poniendo en primer plano la importancia del respeto y la empatía en el tratamiento de temas personales dentro del juego.

Los próximos días serán clave para observar cómo evoluciona la relación entre Zilli y De Lucía, y si el conflicto logra resolverse o continúa escalando. Mientras tanto, la atención del público permanece puesta en los movimientos de ambas dentro de la casa, al tiempo que la producción analiza las repercusiones del episodio en el desarrollo del certamen.