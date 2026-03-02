Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Después del fallecimiento de su padre, Daniela de Lucía volvió a entrar a la casa a través de la puerta giratoria (Video: GH, Telefe)

La puerta giratoria volvió a abrirse en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, cuando muchos creían que su historia en el juego había terminado, Daniela De Lucía regresó a la casa más famosa del país. Su reingreso tomó por sorpresa a los participantes y modificó por completo el clima interno del reality, que en los últimos días había estado atravesado por la tristeza y la reflexión.

Días atrás, Daniela había abandonado la competencia tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre. La comunicadora, visiblemente conmovida, se despidió de sus compañeros en una escena que quedó grabada como uno de los momentos más emotivos de la edición. “Falleció mi papá y la vida es un movimiento”, había dicho entonces, invitando a todos a disfrutar el presente y a valorar a sus seres queridos.

Desde Tandil, su ciudad natal, compartió un mensaje íntimo en el que agradeció el apoyo recibido y habló del legado de su padre, un hombre trabajador que, según relató, le enseñó el valor del esfuerzo y la constancia. “Me enseñó el valor del trabajo”, expresó con orgullo, al tiempo que aseguraba estar triste, pero acompañada y contenida por su familia.

El reingreso de Daniela cambió por completo el clima y las estrategias dentro de la casa más famosa de la televisión

Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, la producción sorprendió con un movimiento inédito para esta edición: Daniela volvió a cruzar la puerta giratoria y retomó exactamente el lugar que había dejado vacante. El conductor Santiago del Moro se comunicó con la casa para oficializar la decisión y explicó que no es la primera vez en el mundo que sucede algo así dentro del formato de Gran Hermano.

“Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”, expresó Daniela al reencontrarse con sus compañeros, que la recibieron entre abrazos, lágrimas y sorpresa genuina. Su regreso no solo significó una segunda oportunidad en el juego, sino también un gesto de resiliencia personal.

En el intercambio con Del Moro, la periodista destacó el acompañamiento que recibió en el momento más duro. “Fue un golpazo, pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”, afirmó, reconociendo la contención del equipo y de sus compañeros.

La resiliencia de Daniela, tras la pérdida familiar, inspira tanto a sus compañeros como a la audiencia de Telefe

El impacto dentro de la casa fue inmediato. Algunos jugadores no ocultaron su emoción, mientras que otros comenzaron a recalcular estrategias. Su salida había reconfigurado alianzas y votaciones; su regreso, inevitablemente, vuelve a mover piezas. La pregunta que ahora flota en el aire es si Daniela regresó con cuentas pendientes o dispuesta a empezar desde cero.

Durante su breve paso inicial por el programa, había mostrado un perfil reflexivo, cercano y con fuerte capacidad de análisis. Con una comunidad consolidada en redes sociales y años de experiencia como comunicadora, su presencia aportaba mirada estratégica y sensibilidad emocional. Ahora, con el peso de lo vivido afuera, su participación adquiere una nueva dimensión.

El momento de su despedida anterior había sido intenso. En la habitación de las mujeres, anunció con voz temblorosa: “Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy”. Más tarde, reunió a todos en el living para explicar la situación. “Afuera está el mundo real. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también”, había dicho entonces, generando una ronda de abrazos que conmovió tanto a los participantes como a la audiencia.

Su retorno resignifica esas palabras. Porque si algo dejó en claro Daniela es que la vida es movimiento. Tras despedirse de su padre y acompañar a su madre en un matrimonio de 57 años, decidió retomar el desafío que había quedado inconcluso. No desde la negación del dolor, sino desde la aceptación y la fortaleza.