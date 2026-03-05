El conmovedor mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 18 años: "Un stop en el corazón"

Maru Botana recordó con un video del día que presentó a su hijo Facundo, que hoy cumpliría 18 años y falleció cuando tenía seis meses

Maru Botana homenajeó la memoria de Facundo Solá, su hijo que falleció con solo seis meses, mediante un mensaje profundamente emotivo y la publicación de un video del archivo familiar, en el que presentó al niño en el programa Sabor a mí, que conducía junto a Diego Pérez por Telefe. Lo hizo el día en que hubiera cumplido los 18 años.

La cocinera expresó tanto el dolor persistente como la gratitud por el amor recibido durante los años transcurridos desde su pérdida. “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte”, publicó Botana en Instagram. Y siguió: “Hoy cumplirías 18 años. Y si bien te tuve solo seis meses, creo que puedo imaginarte. Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego. Te amo Facu, siempre en mi corazón. Gracias Topito por estos videitos que me miman tanto”.

Al instante, figuras públicas como Eva Anderson, Vero Lozano, Agustina Cherri y Natt Córdoba, sumadas a cientos de seguidores anónimos, expresaron su apoyo en los comentarios. Anderson escribió: “Te adoro Maru hermosa”. Cherri y Lozano enviaron mensajes de aliento y emoticones. Córdoba expresó: “Amamos a Facu a través tuyo Marucha porque eso es lo más mágico que haces: trascender su paso por tu vida a través del tiempo”.

Maru Botana respondió desde su perfil: “Graciasssss por los lindos comentarios! Esta es la Maru mamá que muchos no conocieron y que siempre disfruté mucho de mis programas en Telefe con mi familia y amigos”.

En cada aniversario, la pastelera recibe un gran caudal de mensajes, muchos de los cuales provienen de personas que atravesaron situaciones similares o encontraron inspiración en su historia para afrontar sus propios duelos. “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días”, agradeció en una publicación.

Maru y Facundo el día que lo presentó en su programa Sabor a mí, junto a Diego Pérez

El camino del duelo

Cada septiembre revive el recuerdo y el dolor en Maru Botana. Al cumplirse 17 años del fallecimiento de Facundo Solá, compartió: “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”.

Botana profundizó sobre la experiencia de la pérdida a través de sus redes: “Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos que sufrieron y sufren la pérdida”, expresó.

En sus evocaciones, la cocinera relató que el vacío de su hijo permanece, pero también cómo su memoria se transformó en compañía cotidiana. “Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy, Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre, como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver dibujos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”.

Botana recordó el instante más doloroso: “Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al Cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente”.

Maru Botana recordó la muerte de Facundo y contó cómo el resto de sus hijos la ayudaron a superar esa situación

Superación, apoyo y legado familiar de Maru Botana

La repostera reconoció que la compañía de su familia y el apoyo social resultaron fundamentales. Poco después del funeral, halló consuelo en un blog: “El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mí”.

Sobre esa red de apoyo, contó: “Yo lo leía todas las noches. Son esos momentos en los que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio ese momento. Me llegaban cartas de todas partes del mundo, era impresionante”.

El entorno familiar también la impulsó a seguir adelante. “Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir… Vamos”, afirmó. Consultada sobre cómo pudo reconstruirse, destacó: “Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos... hay que seguir”.

Cada homenaje público, según sus palabras, es testimonio de continuidad y gratitud: “Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho, Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejó una huella profunda”.

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés y dos días intensos en Río de Janeiro

Hoy, Maru Botana transita la vida entre proyectos en televisión, una familia numerosa y actividades compartidas. En una reciente escapada a Río de Janeiro junto a su hija María Inés, mostró en redes el disfrute de los viajes, paseos en bicicleta y baños de mar. “¡Nos escapamos a Río y en dos días y medio hicimos de todo! ¡Recorrimos en bici, mucha adrenalina y anécdotas que jamás vamos a olvidar!”

La cocinera describió estos momentos como una pausa necesaria y una fuente de fortaleza: “¡Nos reímos, nos bañamos en el mar, comimos mucho sushi y conocimos tremendos lugares! Buena escapada para tomar aire, conocimos tremendos lugares con mi chinita y nos cargamos las piletas para seguir”, relató en sus redes.

A lo largo de los años, la chef comprendió que el dolor puede transformarse y que el amor recibido, tanto de su entorno íntimo como de su público, edificó una red de apoyo sólida. Lo esencial, señala, es el lazo profundo que Facundo dejó en su familia y que permanece en cada etapa de sus vidas.