Teleshow

Maxi López contó cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras su separación: “No podía verla ni en figurita”

El exfutbolista se sinceró sobre el largo camino que recorrió para dejar los conflictos y lograr un vínculo sano con la conductora, pensando siempre en el bienestar y la felicidad de sus tres hijos

Guardar
El exfutbolista contó cómo hizo para volver a llevarse bien con la conductora tras su escandaloso divorcio (Video: Martín Cirio, YouTube)

Después de años marcados por peleas, distancia y heridas públicas, Maxi López contó cómo fue el camino que lo llevó a recomponer el vínculo con Wanda Nara. El exfutbolista habló con Martín Cirio y se mostró más calmo que en otras oportunidades, con una idea clara: el tiempo, la madurez y, sobre todo, sus hijos fueron el motor para dejar atrás una etapa en la que, según él mismo admitió, no podía “verla ni en figurita”.

“Me costó mucho tiempo, mucho tiempo”, reconoció sin vueltas cuando el creador de contenido le preguntó cómo fue reencontrarse con Wanda después de todo lo que habían atravesado. En su relato, Maxi explicó que durante un período estuvieron “muy lejos, en otros planetas completamente diferentes”, al punto de que el enojo y el desgaste le habían cerrado cualquier posibilidad de acercamiento. Sin embargo, aseguró que con los años empezó a pensar distinto y a preguntarse para qué sostener una guerra interminable.

El exfutbolista reconoció que el
El exfutbolista reconoció que el proceso de reconciliación con Wanda Nara requirió tiempo, madurez y empatía familiar

En esa misma línea, López se definió como alguien a quien no le gusta pelear. “No me gusta pelearme. Trato de buscar siempre, cuando está el problema, me concentro en la solución”, planteó, aunque aclaró que si lo buscan, responde: “Si me buscás, me encontrás, porque te voy a la yugular”. Con esa mezcla de frontalidad y reflexión, describió el proceso de maduración que lo llevó a un punto de inflexión: “Vas madurando y vas diciendo ‘al final, ¿para qué todo esto?’”.

Según contó, fue Wanda quien, en un momento determinado, decidió bajar un cambio. “Ella me dice: ‘Yo necesito amigarme con vos’”, recordó, y aseguró que no fue algo que apareció de la nada: para él, su ex estaba “en un loop”, en una situación que no le permitía ver más allá y que la llevaba a sentir que “lo de afuera” era siempre contra ella. “Te lo dije mil veces”, dijo que le respondió, dando a entender que él venía insistiendo con la idea de recomponer el trato desde hacía tiempo.

La enfermedad de Wanda Nara
La enfermedad de Wanda Nara marcó un punto de inflexión para que Maxi López asumiera un rol clave en el bienestar de sus tres hijos

Pero el acercamiento terminó de consolidarse cuando, de acuerdo con su testimonio, Wanda atravesó un tema personal relacionado con su salud. “Me dijo: ‘Te necesito, vení’”, relató Maxi, y explicó que esa situación lo colocó en un lugar de responsabilidad emocional por el bienestar de sus tres hijos. “Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: ‘Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… quiero estar con mis hijos’”, contó, marcando que esa decisión no fue impulsiva sino conversada en su familia actual.

En ese tramo de la charla, el exdelantero dejó una frase que resumió el aprendizaje de los últimos años: “Puse el orgullo de lado”. Incluso recordó un consejo brutal que le dio su padre cuando era chico, una frase que se le quedó grabada y que volvió a aparecerle en ese momento de crisis: “Un día vos el orgullo lo vas a hacer un bollito y te lo vas a meter en el c...”. Maxi dijo que tenía unos 10 o 12 años cuando lo escuchó, pero que lo revivió con claridad cuando entendió que, por sus hijos, era necesario “tragarse todo” para evitar que el conflicto siguiera escalando.

A partir de ahí, aseguró que lograron “volver a enganchar” y que, de algún modo, se prometieron no empujarse más a un lugar que ya no les servía. En su mirada, el nuevo vínculo es más funcional y hasta conveniente: “Es más copado, ¿me entendés? A mí me conviene que ella esté de novio”, lanzó, y Martín Cirio completó: “Y feliz”. “Sí”, respondió Maxi, reafirmando que prefiere verla bien. Y remató con ironía y honestidad brutal: “Yo estoy completo, me siento completo y quiero que ella esté completa… porque sino me viene a romper las bolas a mí”.

Temas Relacionados

Maxi LópezWanda Nara

Últimas Noticias

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El cantante de cumbia 420 estuvo en la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega y contó cómo terminó en la cama de la actriz

L-Gante habló sobre su polémica

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

La actriz compartió con sus seguidores la nueva pasión que está desarrollando su primogénito con Michael Bublé

El orgullo de Luisana Lopilato

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

Cuáles son los formatos y quiénes son los conductores que estarán a cargo de los distintos ciclos audiovisuales

Así es el nuevo contenido

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

A una semana del estreno de la nueva edición del certamen, Santino comentó su sorpresa al saber que su mamá iba a ser participante de la casa más famosa del país

El hijo de Yanina Zilli

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

La empresaria sigue de vacaciones en el país europeo y fue a su finca de campo en el Lago di Como para deshacerse de muchos objetos. “Regalando, donando y restaurando”, dijo

El mueble que Wanda Nara
DEPORTES
Las cuatro sedes alternativas para

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

TELESHOW
L-Gante habló sobre su polémica

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

INFOBAE AMÉRICA

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra

El 69% de las microempresas en El Salvador se mantiene en la subsistencia

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado