La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

El músico se refirió de manera contundente a las versiones de un presunto romance con la actriz, quien acaba de separarse de Luciano Castro

La actriz habría vuelto a iniciar una relación con el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas (Video: Puro Show, Eltrece)

La contundente desmentida del músico Dante Spinetta puso fin a los rumores de un presunto romance con la actriz Griselda Siciliani, que ganaron notoriedad en el ámbito del espectáculo argentino. El músico negó de forma enfática cualquier vínculo sentimental con la actriz, quien se separó de Luciano Castro en medio de un escándalo mediático, y señaló que tales versiones carecen totalmente de fundamento.

El origen del rumor

La hipótesis del posible vínculo sentimental cobró fuerza el lunes 2 de marzo, cuando una panelista del programa Puroshow afirmó haber visto a Spinetta ingresar en distintas ocasiones al edificio donde reside Griselda Siciliani, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Según relató Pochi de Gossipeame en el ciclo de El Trece, la versión se apoyaba en la observación de supuestas visitas del músico en horarios cercanos al final de los compromisos de la actriz. “Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, sostuvo la integrante del programa.

Dante Spinetta desmiente públicamente los rumores sobre una relación amorosa con Griselda Siciliani en la red X

En una de esas visitas, también habría estado presente Luciano Castro, ex pareja de Siciliani, quien fue mencionado en el contexto de retirar pertenencias personales tras la finalización de su relación. El rumor se expandió rápidamente, generando reacciones inmediatas en redes sociales y televisión.

La respuesta del músico ante las versiones

Ante la difusión masiva del rumor, Dante Spinetta ofreció una respuesta en su cuenta de la red X para rechazar públicamente las versiones: “Dejen de mandar fruta...”, publicó en esa plataforma, evidenciando su descontento ante la situación.

El músico Dante Spinetta publico en X un contundente mensaje desmintiendo los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Griselda Siciliani.

“La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace diez años más o menos”, agregó el ex Ilya Kuryaki. El rechazo al rumor fue luego difundido en medios tradicionales y redes, reforzando la negativa de que exista algún vínculo romántico entre ambos artistas. En ese contexto, la periodista Karina Iavícoli reprodujo en LAM un mensaje que le había mandado el hijo de Luis Alberto: “Estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Reacciones y antecedentes del vínculo mediático

Panelistas y analistas recordaron que en 2017 circularon rumores similares de un presunto amorío entre Dante Spinetta y Griselda Siciliani. Aquella vez, al igual que ahora, la supuesta relación solo quedó en una especulación mediática.

A pesar del eco que alcanzaron los rumores, ni Griselda Siciliani ni Luciano Castro emitieron declaraciones públicas respecto de la situación actual. Optaron por mantener reserva frente a las versiones periodísticas.

La supuesta visita de Spinetta a la casa de Siciliani carece de pruebas, de acuerdo al propio desmentido del artista argentino

Por su parte, Spinetta permanece enfocado en su camino musical y recalcó que no mantiene contacto personal con Siciliani desde hace cerca de una década, reforzando así su posición de distanciamiento respecto a los rumores recientes.

Griselda abocada a Felicidades

Es la primera película argentina dirigida por Álex de la Iglesia, adaptando la obra teatral Felicidades y reuniendo a Adrián Suar y Griselda Siciliani como protagonistas, junto a la plataforma Netflix.

El proyecto, rodado íntegramente en Buenos Aires, se centra en adaptar al lenguaje cinematográfico la exitosa pieza creada por Mariano Pensotti. El argumento propone una comedia en la que un marido organiza un festejo de cumpleaños para su esposa, intentando revertir una crisis de pareja. Contrario a las expectativas, la celebración se ve alterada por la aparición de un médium. Este giro expone secretos, enredos y una atmósfera donde la casa parece tomar protagonismo propio, atrapando a los invitados con sus mentiras y deseos de redención en medio del caos.

Alex de la Iglesia confirmó las actuaciones estelares de Felicidades, el film que comentará a filmar en Argentina

