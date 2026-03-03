Teleshow

Griselda Siciliani habría comenzando un romance con Dante Spinetta: "Lo vieron ingresar al edificio de ella"

En Puro Show (El Trece) aseguraron que la actriz y el músico se reencontraron tras años de distancia

La actriz habría vuelto a iniciar una relación con el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas (Video: Puro Show, Eltrece)

En medio de un año agitado en su vida personal, aseguran que Griselda Siciliani habría vuelto a apostar al amor. Según revelaron en Puro Show (Eltrece), la actriz estaría comenzando (o retomando) un romance con Dante Spinetta, en lo que varios ya describen como un “revival” de una historia que habría tenido su primer capítulo en 2017.

La información se dio a conocer por Pochi de Gossipeame, quien lanzó la primicia que rápidamente sacudió al mundo del espectáculo. De acuerdo a lo contado al aire, el músico estaría visitando con frecuencia el edificio donde vive la actriz, especialmente en un horario puntual: cuando ella regresa de grabar escenas de la película Felicidades. “Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella está grabando escenas y me cuentan que cuando vuelve de las grabaciones, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”, afirmó la panelista, aportando un dato concreto que encendió todas las alarmas.

Dante Spinetta fue visto varias veces ingresando al edificio donde vive Griselda Siciliani al regresar ella de las grabaciones de la película Felicidades (Captura de video)

Según las versiones que circulan, no se trataría de un vínculo nuevo, sino de una historia que ya tuvo un antecedente. En 2017, Siciliani y Spinetta habrían mantenido encuentros esporádicos que en su momento fueron negados públicamente. Ahora, casi una década después, esa química habría vuelto a encenderse.

El contexto no es menor. La noticia surge a menos de dos meses de la separación de Siciliani de Luciano Castro, quien atravesó semanas difíciles tras el llamado “Guapa Gate”, cuando trascendieron audios comprometedores que derivaron en la ruptura. Incluso, el actor decidió internarse en una clínica de rehabilitación, de la que habría recibido el alta recientemente.

En Puro Show también aportaron otro detalle que alimenta la versión del nuevo romance: el día en que algunos vecinos aseguraron haber visto a Spinetta ingresar al edificio de Siciliani, también habrían visto a Castro retirando sus pertenencias del lugar. Según trascendió, el actor habría ido en al menos tres oportunidades a buscar sus cosas tras la separación. “Me cuentan que cada tanto se lo ve. Y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano, que fue a buscar sus cosas”, señaló Pochi, dejando en claro que el movimiento en el edificio no pasó desapercibido.

Vecinos del barrio aseguran que Luciano Castro aún retira pertenencias del domicilio, mientras Griselda Siciliani recibe visitas de Dante Spinetta

A esto se suma un gesto en redes sociales que, con el diario del lunes, muchos interpretan como una señal anticipada del acercamiento. A mediados de enero, Siciliani compartió en sus historias el nuevo lanzamiento musical de Spinetta. En ese momento fue leído como un simple apoyo artístico, pero ahora cobra otro sentido. Además, según recordaron en el programa, la actriz habría comentado una publicación del músico con un emoji de coronita, tratándolo de “rey”.

Desde el entorno de ambos mantienen un hermetismo absoluto. Ninguno utilizó sus redes sociales para confirmar o desmentir la versión, y el vínculo, de existir, se estaría manejando con perfil bajo. Sin embargo, en otros programas señalaron que Spinetta también habría sido visto esperando a Siciliani a la salida del teatro donde ella protagoniza su actual obra. “Él va a verla cuando sale del teatro”, deslizaron fuentes cercanas, remarcando que la frecuencia de estos encuentros llamó la atención incluso en el propio elenco.

En el mismo ciclo televisivo, algunos panelistas no dudaron en señalar el impacto que esta noticia podría tener en Luciano Castro, especialmente por el momento personal que atraviesa. “Es el peor año de Luciano”, enfatizaron, aludiendo a la seguidilla de episodios que marcaron su ruptura y su posterior internación. Mientras tanto, Siciliani continúa enfocada en su trabajo. Está grabando la película Felicidades y sigue cosechando elogios sobre las tablas. Spinetta, por su parte, promociona su nuevo material y mantiene su agenda musical activa.

