Teleshow

Mica Viciconte, dura contra Nicole Neumann después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Cumplir la palabra es educar”

La panelista aclaró que la auténtica celebración para la adolescente se celebrará en abril junto a Fabián Cubero, tal como se había acordado previamente

Guardar

La fiesta de 15 de Allegra Cubero incluyó invitados famosos, una torta de cuatro pisos y un vestido diseñado por Laurencio Adot

La fiesta de 15 de Allegra Cubero volvió a dejar expuesta la interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, y esta vez fue Mica Viciconte quien salió al cruce con un descargo que no pasó inadvertido. Tras el megaevento organizado por la modelo para su hija, la influencer decidió romper el silencio en redes sociales y dejar en claro su postura frente a la polémica.

Allegra, que cumplió 15 años el 6 de enero, celebró este fin de semana con una gran fiesta al aire libre organizada por su madre. El evento incluyó una torta de cuatro pisos, la participación de “rosas vivientes” y la presencia de algunos famosos como Luchi Maidana, ex Gran Hermano 2023, y la cantante Olivia Wald, que interpretó varios temas para agasajar a la adolescente. Uno de los aspectos más comentados fue el vestido diseñado por Laurencio Adot: una prenda con parte superior dorada, una manga blanca y falda blanca con tajos que se lucían al bailar.

Sin embargo, más allá del despliegue y el brillo de la noche, la ausencia de Viciconte y Cubero generó especulaciones inmediatas. Desde hace meses se sabía que existía un acuerdo entre los padres: Nicole le regalaría un viaje a su hija y Fabián estaría a cargo de la tradicional fiesta de 15, prevista para realizarse más adelante, teniendo en cuenta que enero es un mes de vacaciones y que se buscaba una fecha más conveniente para familiares y amigos.

Mica Viciconte reafirmó su rol
Mica Viciconte reafirmó su rol en la familia Cubero tras la fiesta de 15 de Allegra, en medio de la polémica con Nicole Neumann

Ante las versiones cruzadas y los comentarios en redes, Mica decidió expresarse con un mensaje directo. “Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos”, escribió en sus historias de Instagram. Luego aclaró: “La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril, tal como se había pactado el año pasado”. Incluso agradeció al salón Altos de Olivos por acompañarlos en “este festejo tan importante”, confirmando que el evento organizado por ella y Cubero sigue en pie.

El tramo más contundente de su descargo llegó al final. “Y sí, estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial. A algunos les molesta… pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar”, afirmó. La frase fue leída por muchos como un claro mensaje hacia Nicole, aunque en ningún momento la nombró directamente.

La tensión entre ambas no es nueva. Desde hace años, cada decisión vinculada a las hijas que Nicole comparte con Cubero suele generar repercusión mediática. En este caso, la controversia giró en torno al supuesto pacto familiar y a la organización de los festejos por separado. Según trascendió, ante la imposibilidad de que ambos progenitores compartieran la celebración, se había optado por dividir los roles: viaje con la madre y fiesta con el padre.

La ausencia de Fabián Cubero
La ausencia de Fabián Cubero y Mica Viciconte en la celebración organizada por Nicole Neumann generó especulaciones y debate en redes sociales

No obstante, el hecho de que Nicole organizara una gran celebración antes de la fecha prevista para el evento paterno fue interpretado por el entorno de Cubero como un adelantamiento que rompía el acuerdo. Desde el otro lado, se deslizó que la decisión de hacer dos fiestas respondía a la dificultad de reunir a todos en un mismo espacio.

En medio de la controversia, Viciconte también dejó en claro su vínculo con Allegra, ante quienes cuestionaban su rol. “Soy parte de esta familia”, subrayó, reafirmando su lugar en la dinámica ensamblada que comparte con Cubero y las hijas del exfutbolista.

Mientras tanto, las miradas ahora están puestas en abril, cuando se concrete el festejo organizado por Cubero y Viciconte. Todo indica que Allegra tendrá, finalmente, dos celebraciones para sus 15 años, aunque el trasfondo familiar siga generando titulares y debate en las redes sociales.

Temas Relacionados

Allegra CuberoMica ViciconteNicole NeumannFabián Cubero

Últimas Noticias

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

En una charla en Gran Hermano Generación Dorada, la actriz reveló cómo su profesión frustró el noviazgo con un estadounidense amigo de John Kennedy Jr.

Andrea del Boca contó quién

Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

La cantante sorprendió a todos al aparecer en el estudio de Gelatina y, con su sello divertido, exhibir la joya ante la cámara

Lali Espósito interrumpió a Pedro

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

El letrado aseguró que Facebook Argentina tiene dos días para cumplir con la reapertura de la red social de la panelista, que apareció cerrada en el primer día de marzo

El abogado Roberto Castillo aseguró

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Figuras del deporte, la música y la televisión inundaron las redes con mensajes llenos de amor y alegría, celebrando la llegada de la pequeña y acompañando a la pareja en este momento tan especial

Los saludos de los famosos

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La empresaria aprovechó su tiempo en la ciudad italiana para reavivar la tensión con su expareja

La contundente indirecta de Wanda
DEPORTES
“Es importante saber cuándo dar

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

TELESHOW
L-Gante se sinceró con Yanina

L-Gante se sinceró con Yanina Latorre en un fuerte mano a mano y habló sobre Wanda Nara: “Todo pasa por algo”

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos atrasados”, dice Molinar al

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá