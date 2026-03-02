Teleshow

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

La periodista compartió detalles personales, habló de sus emociones y dejó un mensaje de empatía para todas las futuras madres

En las redes, la conductora habló sobre la fecha probable de parto, el tipo de nacimiento que desea y las emociones que la atraviesan (Instagram)

En pleno embarazo y con la ilusión a flor de piel, María Belén Ludueña atraviesa semanas de emociones intensas y exposición pública. La periodista, que espera su primer hijo con Jorge Macri, no solo comparte con entusiasmo los momentos más felices de esta nueva etapa, sino que también se anima a responder preguntas, contar sus expectativas y reflexionar sobre los desafíos y comentarios que la maternidad trae consigo. En las últimas horas, Ludueña abrió un espacio de diálogo con sus seguidores para compartir detalles íntimos, despejar dudas y alentar a otras mujeres a vivir este proceso con confianza y autenticidad.

A través de sus historias de Instagram, María Belén habilitó la caja de preguntas e invitó a sus seguidores a consultarle sobre este momento tan especial que atraviesa. La pregunta más repetida fue, sin dudas, la fecha probable de parto. Con una sonrisa y una foto en bikini mostrando su panza en la playa, Ludueña respondió que lo esperaba para “fin de abril”, generando una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la futura mamá.

María Belén adelantó que espera a su hijo para finalesde abril

Otra de las consultas que surgió fue sobre el tipo de parto que planea. Fiel a su estilo sincero y realista, la periodista explicó: “Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea. Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”, dejando en claro su confianza en el equipo médico y su disposición a adaptarse a lo que sea mejor para su bebé y para ella.

Entre los mensajes destacados, una seguidora le escribió: “¡Estás radiante!”. Ludueña agradeció el halago y se tomó un momento para reflexionar sobre la importancia de las palabras durante el embarazo: “La verdad que la felicidad traspasa y creo que eso se refleja en cómo me veo. Gracias por este y varios comentarios similares. Es muy importante decirle a una embarazada que está linda, iluminada o radiante, porque el movimiento hormonal te puede hacer creer lo contrario”. Así, dejó un mensaje positivo y de sororidad para otras mujeres que transitan la maternidad, recordando que el ánimo y la autoestima pueden verse afectados y que el apoyo siempre suma.

Por otro lado, la conductora también se sinceró sobre cómo será el parto

Sin embargo, no todo es color de rosa para la periodista. En enero pasado, Ludueña compartió un mensaje que recibió y que le resultó hiriente: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ¡ojalá el parto salga bien!”. La conductora no dejó pasar el comentario y acompañó la historia con una contundente reflexión: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.

Para exponer la problemática y generar conciencia, María Belén subió un reel donde profundizó sobre el tema: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: ‘La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano’”.

En medio de los halagos, Ludueña expresó cómo se siente en medio de la gestación (Instagram)

Para cerrar, le dedicó un mensaje a la persona que le envió el comentario: “PD: borraste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

