La reacción de María Belén Ludueña a la crítica de una seguidora sobre su embarazo: “Nadie tiene por qué opinar”

La conductora compartió con sus seguidores el mensaje que le dejaron en una de sus historias y aprovechó la oportunidad para hacer una reflexión acerca de la maternidad

Belén Ludueña Mar del Plata
Belén Ludueña Mar del Plata

El embarazo de María Belén Ludueña transcurre entre momentos de felicidad y la exposición propia de las redes sociales, pero también la enfrentó a comentarios y críticas sobre su maternidad. En pleno segundo trimestre de su primer embarazo, la conductora decidió no dejar pasar una frase desafortunada y optó por visibilizar el episodio, abriendo una reflexión sobre el respeto, la empatía y los juicios que aun pesan sobre la maternidad adulta.

En sus historias y luego en un reel, Ludueña compartió el mensaje que recibió: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ojalá el parto salga bien!”. Entonces la conductora acompañó la historia con una reflexión contundente: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.

A la hora de compartirlo con sus seguidores en el reel agregó una reflexión al respecto del tema: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: “La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano”.

Belén decidió responder un comentario
Belén decidió responder un comentario negativo

Para cerrar, le dedicó un mensaje a la persona que le envió el comentario hiriente: “PD: fotosensiblee borraste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

La actitud de Ludueña fue celebrada por sus seguidores, que valoraron su decisión de visibilizar el impacto de las opiniones ajenas y de promover una conversación pública sobre el respeto y la empatía en torno a la maternidad en la adultez. Entre los mensajes de apoyo se destacó el de Elina Costantini, que fue madre hace un año junto a Eduardo Costantini: “¡Ay, no, qué maldad! Belu, no le des ni 1 minuto de tu tiempo a la gente, céntrate en tu bendición”.

La conductora se encuentra en la costa argentina donde disfruta del verano rodeada de sus seres queridos. “Pasé Navidad junto a mi familia en Mar del Plata. Ustedes saben, yo soy marplatense, así que lo pasamos en la casa de mi hermana menor, Josefina, con Jorge (Macri) y toda mi familia. Disfruté también de la playa, de las altas temperaturas, del mar”, destacó la conductora en una charla exclusiva con Teleshow.

Belén junto a su mamá
Belén junto a su mamá en la playa de Mar del Plata (Instagram)

Las imágenes que compartió desde Playa Grande, en el balneario Portofino, condensan la felicidad de una espera largamente anhelada. Allí, rodeada de sus hermanas, su sobrino y sus padres, sonríe bajo el sol, con esa paz que solo otorgan los sueños cumplidos. En una de las fotografías, la conductora aparece de pie, luciendo una bikini bordó, con las manos sobre su vientre. El fondo muestra reposeras blancas, carpas azules alineadas, y el mar extendiéndose hasta el horizonte, mientras la luz de la tarde realza la expresión de alegría serena en su rostro.

Fuimos con Jorge a agradecer a la gruta de Lourdes porque habíamos ido a pedirle en su momento varias veces para que nos diera la posibilidad de tener un hijo y eso se concretó. Así que somos muy agradecidos y cada vez que vamos a Mar del Plata pasamos por ahí también deseándoles un gran año 2026 para todos”, relató.

