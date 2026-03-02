La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

Mientras disfruta de sus días en Milán, Wanda aprovechó para compartir una indirecta contra Icardi (Instagram)

La polémica batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. Ya sea a través de la vía judicial, las redes sociales o incluso mediante intervenciones de familiares, la expareja parece encontrar siempre una nueva manera de continuar su pelea, sin importar las consecuencias ni los detalles íntimos que quedan expuestos. En esta ocasión, en medio de su viaje por Milán, Italia, Wanda lanzó una indirecta tan sutil como contundente dirigida el deportista, dejando en claro que la tensión entre ambos sigue tan vigente como el primer día.

Todo ocurrió en las últimas horas, cuando la empresaria compartió en sus historias de Instagram una postal junto a su pareja, Martín Migueles. En la imagen, ambos posan frente a un espejo; Wanda, con su habitual sentido del humor y picardía, escribió: “Mi entrenador poniéndome en forma en Milán”. Pero no fue la postal en sí lo que llamó la atención de sus seguidores, sino el detalle en el reflejo: la cámara enfocó el logo del reconocido hotel Armani, pero de tal manera que solo se leyera la palabra “maní”.

El enfoque del logo del hotel llamó la atención y fue interpretado como una indirecta para Icardi

Rápidamente, la escena fue interpretada como una indirecta a Icardi, en especial por una frase que la empresaria lanzó en agosto pasado. En aquella ocasión, cuando fue interceptada por la prensa en Ezeiza, Wanda ironizó, en alusión a la anatomía de su expareja: “Creo que el lunes grabo una campaña de maní“. Ahora, capitaliza el episodio, demostrando una vez más su capacidad para viralizar cualquier guiño y apropiarse de la conversación pública.

El contexto no podría ser más tenso. Wanda y Mauro atraviesan uno de los momentos más delicados desde el inicio de su escandalosa separación. La llegada de Guido Icardi, hermano del futbolista, y su posicionamiento del lado de Wanda avivó aún más la grieta familiar. Pero el punto de máxima tensión se acerca con el inminente divorcio. El 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para solicitar la disolución formal del vínculo matrimonial. El 25 de marzo, en tanto, ambas partes tienen fijada una audiencia clave vinculada a la división de bienes.

En agosto pasado, Wanda Nara hizo alusión a su proyecto de "grabar una campaña de maní" ante su conflicto con Mauro Icardi (Infama - América)

La información fue confirmada a Teleshow por Lara Piro, abogada de Icardi, quien detalló el estado del proceso en Italia: “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, explicó, aclarando que el calendario judicial puede modificar los tiempos. Piro brindó además un panorama sobre el funcionamiento del sistema legal italiano. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, señaló. Ese plazo está a punto de cumplirse. Por eso, en el entorno jurídico del futbolista consideran que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”.

Sin embargo, el proceso legal tiene dos carriles que avanzan de manera independiente. Por un lado, la disolución formal del matrimonio; por el otro, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes. Esto implica que, aunque el divorcio quede oficialmente decretado, la disputa económica podría extenderse a lo largo del año, con nuevas audiencias y negociaciones por delante.

La estrategia de Nara de comunicar y capitalizar cada episodio en redes sociales es una marca registrada. Desde sus primeros cruces con Icardi hasta las recientes apariciones junto a Migueles, la empresaria supo convertir cada guiño, frase o imagen en tendencia. Ya sea con ironía, humor o mensajes más directos, Wanda nunca pierde la oportunidad de marcar presencia y mantener el control de la narrativa pública.

La historia entre Nara y Icardi se encamina a un nuevo capítulo judicial y mediático. El calendario marca fechas decisivas, pero, como ya quedó demostrado, el desenlace puede ser tan imprevisible como los movimientos de sus protagonistas. La batalla por la última palabra promete seguir ocupando titulares, mientras ambos se reinventan en el juego de las indirectas y las estrategias, manteniendo al público atento a cada nuevo episodio de este escándalo sin fin.