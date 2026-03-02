Teleshow

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La empresaria aprovechó su tiempo en la ciudad italiana para reavivar la tensión con su expareja

Guardar
Mientras disfruta de sus días
Mientras disfruta de sus días en Milán, Wanda aprovechó para compartir una indirecta contra Icardi (Instagram)

La polémica batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. Ya sea a través de la vía judicial, las redes sociales o incluso mediante intervenciones de familiares, la expareja parece encontrar siempre una nueva manera de continuar su pelea, sin importar las consecuencias ni los detalles íntimos que quedan expuestos. En esta ocasión, en medio de su viaje por Milán, Italia, Wanda lanzó una indirecta tan sutil como contundente dirigida el deportista, dejando en claro que la tensión entre ambos sigue tan vigente como el primer día.

Todo ocurrió en las últimas horas, cuando la empresaria compartió en sus historias de Instagram una postal junto a su pareja, Martín Migueles. En la imagen, ambos posan frente a un espejo; Wanda, con su habitual sentido del humor y picardía, escribió: “Mi entrenador poniéndome en forma en Milán”. Pero no fue la postal en sí lo que llamó la atención de sus seguidores, sino el detalle en el reflejo: la cámara enfocó el logo del reconocido hotel Armani, pero de tal manera que solo se leyera la palabra “maní”.

El enfoque del logo del
El enfoque del logo del hotel llamó la atención y fue interpretado como una indirecta para Icardi

Rápidamente, la escena fue interpretada como una indirecta a Icardi, en especial por una frase que la empresaria lanzó en agosto pasado. En aquella ocasión, cuando fue interceptada por la prensa en Ezeiza, Wanda ironizó, en alusión a la anatomía de su expareja: “Creo que el lunes grabo una campaña de maní“. Ahora, capitaliza el episodio, demostrando una vez más su capacidad para viralizar cualquier guiño y apropiarse de la conversación pública.

El contexto no podría ser más tenso. Wanda y Mauro atraviesan uno de los momentos más delicados desde el inicio de su escandalosa separación. La llegada de Guido Icardi, hermano del futbolista, y su posicionamiento del lado de Wanda avivó aún más la grieta familiar. Pero el punto de máxima tensión se acerca con el inminente divorcio. El 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para solicitar la disolución formal del vínculo matrimonial. El 25 de marzo, en tanto, ambas partes tienen fijada una audiencia clave vinculada a la división de bienes.

En agosto pasado, Wanda Nara hizo alusión a su proyecto de "grabar una campaña de maní" ante su conflicto con Mauro Icardi (Infama - América)

La información fue confirmada a Teleshow por Lara Piro, abogada de Icardi, quien detalló el estado del proceso en Italia: “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, explicó, aclarando que el calendario judicial puede modificar los tiempos. Piro brindó además un panorama sobre el funcionamiento del sistema legal italiano. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, señaló. Ese plazo está a punto de cumplirse. Por eso, en el entorno jurídico del futbolista consideran que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”.

Sin embargo, el proceso legal tiene dos carriles que avanzan de manera independiente. Por un lado, la disolución formal del matrimonio; por el otro, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes. Esto implica que, aunque el divorcio quede oficialmente decretado, la disputa económica podría extenderse a lo largo del año, con nuevas audiencias y negociaciones por delante.

La estrategia de Nara de comunicar y capitalizar cada episodio en redes sociales es una marca registrada. Desde sus primeros cruces con Icardi hasta las recientes apariciones junto a Migueles, la empresaria supo convertir cada guiño, frase o imagen en tendencia. Ya sea con ironía, humor o mensajes más directos, Wanda nunca pierde la oportunidad de marcar presencia y mantener el control de la narrativa pública.

La historia entre Nara y Icardi se encamina a un nuevo capítulo judicial y mediático. El calendario marca fechas decisivas, pero, como ya quedó demostrado, el desenlace puede ser tan imprevisible como los movimientos de sus protagonistas. La batalla por la última palabra promete seguir ocupando titulares, mientras ambos se reinventan en el juego de las indirectas y las estrategias, manteniendo al público atento a cada nuevo episodio de este escándalo sin fin.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiMartín MiguelesIndirectaMilánWandagateManí

Últimas Noticias

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Figuras del deporte, la música y la televisión inundaron las redes con mensajes llenos de amor y alegría, celebrando la llegada de la pequeña y acompañando a la pareja en este momento tan especial

Los saludos de los famosos

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

En diálogo con Teleshow, el empresario celebró la llegada de la primera descendiente de su hija mayor Oriana junto a Paulo Dybala con una felicidad desbordante

La emoción de Ova Sabatini

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La hija de Luciana Salazar disfrutó de un gran festejo que ya tenían previsto desde diciembre. Rodeada de amigos y familiares, la pequeña lució dos outfits especialmente elegidos para la ocasión

La encantadora fiesta temática de

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Este lunes la cantante y el futbolista se convirtieron en padres y horas más tarde compartieron un emotivo posteo con la beba

La primera foto de la

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

En medio del tenso panorama mediático, el actor recibió el permiso para salir de la clínica de rehabilitación y su expareja fue consultada al respecto

Luciano Castro recibió el alta
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe