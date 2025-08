Wanda Nara, polémica tras su conflicto con Mauro Icardi: “Voy a grabar una campaña de maní”

Wanda Nara regresó a la Argentina en medio de polémica con Mauro Icardi (Video: Infama, América TV)

El regreso de Wanda Nara a la Argentina marcó un nuevo capítulo en su tensa relación con Mauro Icardi. La empresaria, que pasó varios días en Europa por cuestiones personales y laborales, fue abordada por la prensa al arribar al Aeropuerto de Ezeiza. La frase que encendió la llama en esta ocasión fue: “Creo que el lunes grabo una campaña de maní”, en respuesta a las consultas sobre su agenda.

La frase no tardó en convertirse en referencia de una interna mediática que no da tregua. Tras la viralización en redes sociales de un supuesto video íntimo de su exmarido, difundido por la vedette uruguaya Natasha Rey —quien asegura que el futbolista la contactó vía mensajes privados—, el ida y vuelta comenzó.

Natasha Rey aseguró que Mauro Icardi la contactó y publicó supuestos chats privados (Video: Instagram)

La elección de la conductora para una acción publicitaria del fruto seco, muy popular como snack y en su variante más saludable sin sal, azúcar o frito, surgió como una indirecta a las redes sociales, quienes vincularon el supuesto video del jugador del Galatasaray con el tamaño del miembro del delantero.

No es la primera vez. En 2014, exactamente después del divorcio de Maxi López, Wanda junto a Icardi protagonizaron una serie de publicidades para una marca de gaseosa. Se llamó “Ganá por afano” y estaba musicalizada con el hit de Babasónicos en el que cantan “estoy mirando a tu novia y qué”. Un polémico guiño al nacimiento de su relación amorosa cuando todavía ambos jugadores eran parte del Sampdoria.

En este oportunidad, Wanda no fue la única que hizo una referencia al video filtrado. L-Gante, expareja de la conductora y cercano a su entorno, compartió en su cuenta una foto suya y la frase: “La vida que maní-feste”. La elección de palabras, junto a la imagen en la que aparece relajado al borde de la pileta y con un trago en la mano, se interpretó en clave de burla hacia el jugador del club turco.

L-Gante se sumó a la controversia con indirectas en redes sociales

Icardi, lejos de ignorar la polémica, respondió desde su propio perfil de Instagram. Primero, intentó restar importancia a la primera historia subida por Rey (una captura de pantalla de un supuesto chat con el deportista) al mostrar otro screenshot de un mensaje directo de la modelo insinuándosele, y contó con la rápida intervención pública de la China Suárez, quien reposteó la captura y sumó su propio mensaje: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Con el avance de las horas, y tras la difusión de las supuestas imágenes del goleador, ambos optaron por borrar las publicaciones. No obstante, esto no apaciguó la atención sobre el escándalo, en especial cuando la uruguaya continuó subiendo mensajes y capturas que sugerían nuevos datos sobre la relación con el futbolista.

En la misma nota, al ser Wanda Nara consultada sobre la nota del conductor de Por el mundo (Telefe) con su expareja, aseguró que no estaba disgustada con él aunque tampoco se la vio muy contenta. “La verdad que no me enoja... La gente piensa que todo el mundo me traiciona a mí y yo creo que cada uno elige qué hacer”, afirmó, en una nota con Infama (América TV). “Marley dijo que no le atendiste el teléfono”, indagaron los cronistas. ”Yo soy muy de clavar el visto, a veces. O quizás soy muy intuitiva", deslizó, filosa.

Icardi y la China respondieron a las acusaciones mostrando capturas de mensajes en Instagram

La empresaria aseguró que tampoco estaba molesta con el canal. “Hace tres años que Telefe me paga un sueldo. Yo les pasé el teléfono de mi ex. Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo que estaba también allá y querían una camiseta. Querían ir”, aseveró.

“¿Te molestaría que la China aparezca en Telefe? Es tu casa", le preguntaron los noteros en el Aeropuerto de Ezeiza. “A mí no me molesta nada”, lanzó, tajante para después referirse a los dichos de su ex, quien aseguró que iba a donar sus pertenencias a dos ONG. “En todo caso sería yo la que está donando. Si son mis cosas”, arrojó.

En la misma línea, afirmó que no envidiaba a su ex y a la China Suárez y se refirió a la acusación de que filtró un supuesto video íntimo del futbolista. “Yo estoy muy feliz”, “cada uno se comporta como quiere”, y “a mí no me interesa lo que digan los demás y nunca me importó”, soltó la animadora de MasterChef y Love is Blind.