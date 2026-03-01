Teleshow

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

El hermano de Mauro apuntó contra la hipocresía y el silencio, y dejó en evidencia la distancia que atraviesa con el futbolista

Guardar
El tatuador utilizó sus
El tatuador utilizó sus redes para enviar un mensaje directo y encender la polémica en medio del tenso panorama mediático con su familia (Instagram)

La interna familiar de Mauro Icardi vuelve a quedar expuesta, esta vez a través de mensajes y gestos en redes sociales que dejan al descubierto la tensión detrás del apellido. Mientras la atención mediática sigue enfocada en el escándalo que envuelve a Mauro, Wanda Nara y la China Suárez, un nuevo episodio volvió a poner el foco en las distancias y reproches que atraviesan al clan. Esta semana, y a dos semanas de que Guido rompiera el silencio en los medios, el hermano del delantero volvió a encender la polémica con un posteo en Instagram que expuso, sin filtro, el delicado momento que viven como familia.

El mensaje de Guido fue tan directo como provocador. “Muchos se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje”, escribió, lanzando una frase que, para muchos, tenía un destinatario claro y apuntaba al corazón de la interna familiar. “Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad”, continuó, en tono desafiante y alimentando aún más la tensión mediática.

La tercera frase fue la más contundente y no dejó lugar a dudas sobre el destinatario: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía”.

El hermano del futbolista se
El hermano del futbolista se mostró contundente ante las críticas por sus dichos y la crisis familiar que atraviesa (Instagram)

El posteo de Guido llegó días después de su paso por el programa Intrusos (América), donde se refirió a su vínculo con Wanda, en pleno conflicto con su expareja. La exposición fue tal que el tatuador alternó declaraciones filosas con movimientos estratégicos en redes, dejando en claro que su postura está lejos de la diplomacia y más cerca de la confrontación directa.

En el otro extremo, la postura de su hermano mayor Juan fue diferente. En un intento de bajar la tensión, Juan publicó un mensaje conciliador en el cumpleaños del deportista. “A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños”, escribió, haciendo un llamado a la conexión fraternal más allá de los escándalos que rodean al futbolista. Sin embargo, la respuesta fue el silencio absoluto. Ni un “me gusta”, ni un comentario, ni un reposteo por parte de Mauro. El gesto resultó todavía más llamativo porque, durante la jornada, el delantero del Galatasaray replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su propio hermano.

El posteo de Juan Icardi
El posteo de Juan Icardi que pasó desapercibido por el futbolista (Instagram)

En este contexto, la figura de Ivana Icardi, hermana del delantero y habitué de los medios, también tomó protagonismo. Si bien en el pasado se mostró incondicional al lado del futbolista, en esta ocasión eligió una postura más neutral. Desde su cuenta de X, Ivana marcó su distancia con las declaraciones de Guido. “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, escribió, dejando en claro que los asuntos familiares se resuelven puertas adentro, aunque sin ocultar su desacuerdo con la exposición mediática.

Pocos minutos después, Ivana sumó un segundo mensaje en el que recordó la mala relación que tuvo con Nara durante la relación de la empresaria con Mauro. “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en televisión, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”, lanzó, dejando entrever viejas heridas y reproches no solo hacia su hermano, sino también hacia otros integrantes del entorno por el manejo de la exposición y los vínculos con la prensa.

Por su parte, Ivana Icardi
Por su parte, Ivana Icardi evitó meterse en la situación que generaron los dichos de su hermano Guido (X)

Mientras Mauro sigue adelante con su carrera internacional, Wanda se mantiene activa en sus proyectos y la China continúa su vida mediática, la familia Icardi se convierte una vez más en el espejo de los dilemas y contradicciones que atraviesan a muchas familias fuera de la televisión.

Temas Relacionados

Guido IcardiMauro IcardiWanda NaraWandagatePosteoIvana IcardiJuan IcardiCrisis familiarChina Suárez

Últimas Noticias

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

La conductora apostó por la alta costura de Gino Bogani y un estilismo de lujo, marcando tendencia en su esperado regreso a la televisión

Detalles artesanales, crepé satén y

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

El actor dedicó palabras muy especiales a su esposa, a sus compañeros de elenco, Mariano Martínez y el Bicho Gómez y al público cordobés celebrando el éxito del verano teatral

El romántico agradecimiento de Nico

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

Luego de la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria, la casa más famosa del país se prepara para el ingreso de nuevos participantes este domingo por la noche

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

El exfutbolista compartió la fecha especial junto a su mujer y su nena, Elle, con una dulce imagen familiar

El tierno homenaje de Maxi

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

El coreógrafo se emocionó al referirse a Vito, su primer nieto, y elogió a su hija en su rol de madre, en un momento que definió como “sanador y lleno de orgullo familiar”

Aníbal Pachano habló de su
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El sentido mensaje de Catherine

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advritió que Israel intensificará

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”