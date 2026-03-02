El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Esteban Lamothe con "Una comadreja", su primer libro de poesía

El actor Esteban Lamothe abrió una nueva etapa en su carrera artística al anunciar en Instagram la próxima edición de su primer libro de poesía, Una comadreja. A través de un mensaje cargado de gratitud, Lamothe agradeció públicamente a quienes lo acompañaron durante el proceso de creación, recibiendo numerosas muestras de apoyo, entre ellas, la reacción de su pareja, la actriz Débora Nishimoto.

En la red social, Lamothe compartió la noticia de la salida de “Una comadreja” para marzo y expresó su reconocimiento hacia quienes colaboraron en la elaboración del libro, incluidos familiares, amistades y figuras del ámbito artístico. Además, la publicación generó respuestas significativas, especialmente la de Nishimoto, que celebró el proyecto con mensajes afectuosos y compartió la portada de la obra.

“Con mucha alegría, ansiedad y emoción les quiero contar que mi primer libro de poesía ‘UNA COMADREJA’ será editado en marzo”, escribió Lamothe en Instagram. Destacó el proceso como “nuevo, fascinante, desconocido y profundo”.

La publicación de Débora Nishimoto, por el libro de su novio, Esteban Lamothe

El actor brindó un especial agradecimiento a Clara Muschietti por su acompañamiento como mentora literaria. También subrayó el aporte de Gabo de Caleta Olivia como responsable editorial, la colaboración de Asunción.5.soles en la ilustración y el impulso clave de Tomy Fadel en la etapa final del manuscrito.

La actriz Débora Nishimoto, que conoció a Lamothe mientras ambos rodaban la exitosa serie Envidiosa, reaccionó a la publicación con palabras emotivas: “Desde el primer día la poesía nos unió y sigue haciéndolo. Te amo por siempre y soy muy feliz por esta comadreja”. Además, compartió en sus redes la imagen de la tapa del libro y la frase “Cuántas emociones este proceso. Viva la poesía”.

Por su parte, Lamothe respondió públicamente a su pareja con un mensaje directo y un corazón: “Mi amor”. Este intercambio en redes sociales reflejó el lugar central de Nishimoto y la presencia de un acompañamiento fundamental en el proceso creativo.

El poema "Daniel", que destacó de su libro Esteban Lamothe

El proceso creativo

Durante el anuncio, Lamothe mencionó la intervención de nombres clave en la gestación del libro. Clara Muschietti fue reconocida por su rol como guía y mentora literaria. Entre los colaboradores también señaló a Fabián Casas, quien ayudó con la lectura y corrección de poemas, y a Asunción.5.soles, autora de la ilustración original de una comadreja para la portada.

En su publicación, el actor destacó a uno de sus escritos e incluyó un fragmento del poema “Daniel”, representativo del tono introspectivo de la obra: “Me metí en el agua helada para saber si esas palabras que me lastimaron tanto las disparaste por error / Me bajé tres kilómetros antes de que el auto volcara y todos mueran. / De vos aprendí: la violencia, cómo matar a una liebre de noche, a pelearme en los boliches, y que para abrir cualquier tranquera hace falta más maña que fuerza”.

La lista de agradecimientos se extendió a amigos y personas cercanas, mostrando el sentido colectivo del trabajo que Lamothe deseó imprimir a su primera obra literaria.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron en la filmación de "Envidiosa" (@deboranishimoto)

De actor a autor

Conocido por sus papeles en televisión como galán, en exitosas series y en varias películas en el cine argentino, Esteban Lamothe ha mantenido un vínculo cercano con la poesía desde siempre como un lector empedernido y dueño de una importante colección de libros.

El lanzamiento de “Una comadreja” suma una nueva dimensión a la trayectoria de Lamothe, quien, en medio de repercusiones públicas sobre su imagen y debates acerca del atractivo fuera de los cánones tradicionales, se presenta ahora también como autor literario.

En el cierre de su mensaje, el actor manifestó su deseo de que el libro circule entre lectores y despierte nuevas lecturas. Este impulso revela la intención de abrir un espacio propio en la literatura, ampliando los alcances de su carrera artística.