Teleshow

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

El letrado aseguró que Facebook Argentina tiene dos días para cumplir con la reapertura de la red social de la panelista, que apareció cerrada en el primer día de marzo

Guardar
El posteo del abogado de
El posteo del abogado de Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, donde indica que la Justicia ordenó la restitución inmediata de la cuenta de la panelista

La nueva suspensión de la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández profundizó el conflicto judicial entre la panelista y Facebook Argentina SRL, renovando el debate sobre derechos laborales digitales. Este sábado, su abogado y pareja, Roberto Castillo, anunció que el Juzgado Federal de Campana ordenó a la filial local de Facebook restituir el perfil en un plazo máximo de 48 horas, bajo amenaza de una multa diaria de $300.000.

La cuenta fue suspendida el 1 de marzo de 2026, sumando el quinto cierre atribuido a denuncias automatizadas en la plataforma. Fernández, según contó depende de Instagram como principal fuente de trabajo y su defensa argumentó ante la justicia la vulneración de garantías laborales y de defensa. El fallo exige reponer la cuenta y no aplicar nuevas sanciones sin análisis previo.

Antecedentes de suspensiones

Fernández ya sufrió cinco suspensiones de su cuenta de Instagram desde 2025, todas vinculadas a reportes automáticos procesados por sistemas sin intervención humana. Este mecanismo provocó inmediata pérdida de acceso y generó episodios de angustia personal y preocupación profesional. La sucesión de bloqueos visibilizó el conflicto sostenido entre la panelista y la red social.

En diciembre de 2025, Fernández recuperó el acceso tras un recurso de amparo gestionado por Castillo, especialistas legales y un profesional en ciberseguridad. Esta intervención forzó a la plataforma a revisar manualmente la situación antes de imponer nuevas suspensiones. Fernández declaró entonces: “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”.

La defensa de Roberto Castillo fundamentó que la labor y los ingresos de Fernández dependen directamente de Instagram. Presentó ante el tribunal la solicitud de que se garantizara una instancia mínima de defensa previa a cualquier medida unilateral por parte de la empresa.

Impacto profesional, económico y personal de la suspensión

El vínculo laboral de Fernández con Instagram es esencial para su subsistencia. Según la documentación judicial citada por Infobae, percibe ingresos mensuales de entre USD 2.000 y 3.000 por contratos publicitarios y venta de productos a través de la plataforma. Las suspensiones automáticasle habrían causado pérdidas estimadas entre USD 3.500 y 5.000 en acuerdos laborales y ventas frustradas.

Después de mucha angustia, la influencer contó cómo restableció su principal fuente de ingresos (Video: Instagram)

Después de una de las suspensiones, Fernández compartió en televisión y redes sociales el impacto emocional, afirmando: “Estos ojitos son de llorar mucho”. También agradeció públicamente a Castillo: “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”.

Al recuperar su cuenta en diciembre, la panelista priorizó la reactivación inmediata de contratos y colaboraciones: “Prepárense porque tengo que vender de todo”, remarcó ante su audiencia, evidenciando la urgencia económica tras el cierre temporal de su perfil.

Detalles de la resolución judicial

En diciembre, el Juzgado Federal de Campana, bajo la dirección del juez Adrián González Charvay, estableció que cualquier suspensión futura de la cuenta de Fernández debe pasar por revisión humana y garantizar el derecho de defensa de la titular. El tribunal rechazó el argumento de Facebook Argentina SRL sobre la falta de control sobre Instagram, determinando que la filial local actúa como referente ante los usuarios nacionales.

El domingo 1 de marzo
El domingo 1 de marzo de 2026, la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández apareció así

El fallo consideró que la cuenta es un activo comercial esencial para Fernández. Ordenó que toda denuncia contra el perfil requiera análisis personal, dejando sin efecto el criterio de suspensiones automáticas gestionadas por programas de reporte.

La resolución marcó un precedente relevante para la protección de derechos laborales en el entorno digital, abriendo la puerta a nuevos reclamos legales frente a decisiones unilaterales de plataformas globales.

El caso de Cinthia Fernández ilustra cómo la dependencia de las redes sociales articula la supervivencia profesional y familiar, y resalta la importancia del acceso digital para quienes construyen allí su principal sustento.

Temas Relacionados

Cinthia FernándezRoberto CastilloInstagram

Últimas Noticias

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Figuras del deporte, la música y la televisión inundaron las redes con mensajes llenos de amor y alegría, celebrando la llegada de la pequeña y acompañando a la pareja en este momento tan especial

Los saludos de los famosos

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La empresaria aprovechó su tiempo en la ciudad italiana para reavivar la tensión con su expareja

La contundente indirecta de Wanda

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

En diálogo con Teleshow, el empresario celebró la llegada de la primera descendiente de su hija mayor Oriana junto a Paulo Dybala con una felicidad desbordante

La emoción de Ova Sabatini

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La hija de Luciana Salazar disfrutó de un gran festejo que ya tenían previsto desde diciembre. Rodeada de amigos y familiares, la pequeña lució dos outfits especialmente elegidos para la ocasión

La encantadora fiesta temática de

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Este lunes la cantante y el futbolista se convirtieron en padres y horas más tarde compartieron un emotivo posteo con la beba

La primera foto de la
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

Atento Boca Juniors: la decisión que tomó Edinson Cavani tras una recaída en su lesión lumbar

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe