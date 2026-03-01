Teleshow

Cinthia Fernández tiene su cuenta de Instagram suspendida: qué dijo la última vez que logró recuperarla

Con este episodio, serían cinco las ocasiones que la influencer y panelista de La Mañana con Moria sufrió el cierre de esa red social

Cinthia Fernández sufrió una nueva suspensión de su cuenta de Instagram

La nueva suspensión de la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández generó preocupación por la dependencia laboral y económica que la influencer y panelista de La Mañana con Moria (El Trece) alertó en las otras oportunidades que le sucedió. Fernández, quien ya había enfrentado varios bloqueos y logró recuperar su perfil en diciembre tras una gestión legal encabezada por su pareja, el abogado Roberto Castillo, vuelve a afrontar la incertidumbre respecto al acceso a su principal fuente de trabajo. Esta vez, aún no se pronunció al respecto ni se conocieron los motivos de la nueva sanción.

Lo concreto es que hasta las 20.30 horas del domingo 1 de marzo, si se intentaba acceder al contenido de su cuenta @cinthia_fernandez_, aparecía un cartel que indicaba: “Aún no hay publicaciones”.

Cinthia Fernández

A lo largo de al menos cinco ocasiones, con ésta última, Fernández sufrió suspensiones en su cuenta de Instagram debido, según contó, a denuncias automatizadas, muchas veces asociadas al uso de bots, lo que desencadenó bloqueos inmediatos y la pérdida temporal de acceso. Un fallo judicial reciente obligó a la filial local de la red social a cambiar sus criterios e introducir la revisión humana y el derecho a defensa antes de aplicar futuras sanciones.

La nueva suspensión de la cuenta de la panelista se relaciona con reportes masivos que provocan bloqueos automáticos en la plataforma. Fernández manifestó en televisión el impacto emocional y económico de estos episodios, al declarar que su perfil en Instagram representa el sustento fundamental de su hogar: “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”.

En el episodio de diciembre, Fernández recuperó su cuenta tras una jornada de angustia gracias a la intervención de su equipo técnico y legal. En un video difundido en redes, la influencer relató: “Estos ojitos son de llorar mucho”, mostrando su conmoción y el desgaste emocional sufrido durante el proceso.

El testimonio de Cinthia Fernández la última vez que logró recuperar su cuenta (Video: Instagram)

El respaldo de Roberto Castillo, abogado y pareja de la panelista, resultó clave para revertir el bloqueo anterior de la cuenta. Fernández lo describió públicamente como su “mayor sostén” y agradeció su esfuerzo: “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”. La intervención del abogado incluyó la gestión inmediata de acciones judiciales para defender la cuenta.

Junto al trabajo de Castillo, la estrategia contempló la participación de abogados especialistas y un profesional en ciberseguridad, quienes plantearon amparos y coordinaron el aspecto técnico para resolver la disputa con la plataforma. La panelista remarcó el valor de contar con un “gran equipo judicial y técnico para solucionar esta injusticia”.

Tras superar la suspensión, Fernández intentó reanudar su actividad laboral sin demoras, con énfasis en la urgencia por reactivar la venta de productos y contratos publicitarios que dependen directamente de su exposición en Instagram. “Prepárense porque tengo que vender de todo”, anunció al retomar el control del perfil.

Cinthia Fernández y su pareja, el abogado Roberto Castillo, clave para recuperar su cuenta a finales del año pasado

La sentencia a favor de Cinthia Fernández

El último fallo favorable a Fernández fue emitido por el Juzgado Federal de Campana, bajo la dirección del juez Adrián González Charvay. La panelista presentó una acción judicial urgente contra Facebook Argentina SRL para revertir la suspensión de su cuenta y exigir que cualquier medida similar futura pase primero por una revisión humana. El juzgado aceptó la demanda al considerar que la cuenta de la creadora constituye un “activo comercial” mediante el cual obtiene ingresos para sostener a sus hijas.

En la causa, Facebook Argentina SRL argumentó que no dispone del control operativo de Instagram, ya que su administración corresponde a Meta Platforms, Inc. Sin embargo, el tribunal concluyó que la filial argentina funciona como representante visible ante los usuarios locales y rechazó la alegación de la empresa. La sentencia estableció que toda denuncia futura sobre el perfil de Fernández debe pasar por revisión humana y garantizar el derecho de defensa de la titular.

Según documentó ante la justicia, Instagram es una importante sustento económico para Cinthia Fernández

Consecuencias económicas de las suspensiones

Instagram se ha consolidado como la principal fuente de ingresos mensuales de Fernández. De acuerdo con la documentación presentada en la demanda judicial, la panelista obtiene entre USD 2.000 y USD 3.000 al mes por conceptos de “contratos publicitarios” y “venta de productos”. Esas ganancias sostienen el hogar de la creadora y cubren la manutención de sus hijas.

Las suspensiones automáticas causaron pérdidas estimadas de entre USD 3.500 y USD 5.000 en acuerdos laborales y ventas frustradas, datos atribuidos a la ausencia de revisión y la falta de comunicación efectiva por parte de la plataforma. El carácter súbito de los bloqueos alteró la estabilidad económica de Fernández, quien subrayó que, detrás de cada cuenta, existe no solo esfuerzo personal, sino también una estructura familiar y profesional dependiente de la actividad diaria en Instagram.

