Darío Barassi le escribió un emotivo texto a su esposa Lucía Gómez Centurión por los 11 años de su boda: “Eras y sos vos”

Darío Barassi le escribió un emotivo posteo a su esposa Lucía Gómez Centurión por los 11 años de casados

El conductor Darío Barassi celebró 11 años de casado por iglesia con Lucía Gómez Centurión, en un aniversario marcado por un extenso y emotivo mensaje público, lleno de recuerdos y fotos familiares. La efeméride coincidió con la confirmación oficial del regreso de su programa “Ahora caigo”, que retornará el 9 de marzo a la pantalla de El Trece.

En su publicación, Barassi repasó la historia de la pareja, las vivencias compartidas y la fortaleza de su vínculo. Enumeró viajes, mudanzas, logros y desafíos superados juntos, mencionando a sus hijas, el crecimiento en pareja y recordando detalles cotidianos con un tono cercano y sentimental.

El momento del vals entre Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión en su fiesta de boda

“Mil fotos, mil viajes, mil anécdotas, mil recuerdos, dos niñas excepcionales, una familia única, especial e imbatible, cuatro mudanzas, mil peleas, mil reconciliaciones, años de terapia, cuatro cirugías mías, cuatro paciencias extremas de ella, dietas, pelis, series, Cariloes, Uruguayes, Sanjuanes, Burakos, teatro, viajes, asados. En fin... la vida misma junto a vos que sos la mujer de mi vida”, escribió Barassi en redes sociales. Las fotografías que acompañaron el posteo ilustraron distintas etapas de la pareja, mostrando tanto la intimidad como la vida familiar.

El conductor continuó el mensaje con palabras de gratitud y reconocimiento: “El camino es espectacular, nani. Con todo lo bueno y con todo lo malo. SOS equipo, lo somos desde que te conozco”. Además, recordó el día de su casamiento, resaltando la convicción de ambos al dar el “sí quiero” y la certeza de que ese compromiso era para siempre.

Darío Barassi y su pareja pasean sonrientes el día de su boda hace 11 años

Momentos y desafíos

El vínculo de Barassi y Lucía Gómez Centurión se caracteriza por la complicidad, las celebraciones compartidas y un recorrido repleto de recuerdos. Al celebrar los años anteriores, el conductor dedicó mensajes públicos afirmando: “La mejor decisión de mi vida. Qué recorrido, amor mío. ¿Estás para once más? Yo sí. Te amo Lu Gómez Centurión”. En esa ocasión, compartió una cena sencilla en casa para conmemorar la fecha: “Celebrando aniversario civilero como corresponde”.

La pareja ha realizado numerosas mudanzas y viajes a destinos como Cariló, Uruguay, San Juan o Mar del Plata. Durante unas vacaciones recientes en José Ignacio, Punta del Este, compartieron imágenes de ambos tomados de la mano y sonriendo, reflejando su complicidad incluso en espacios públicos.

Las redes de Barassi ofrecen relatos de anécdotas cotidianas, como tardes de teatro o rutinas familiares. En tono humorístico, el conductor destacó el ambiente en José Ignacio con frases como: “Faltan gordos y peludos”, reforzando su naturalidad y cercanía.

Darío Barassi y su esposa antes de una intervención quirúrgica

La historia de amor de Darío y Lucía

La relación de Barassi y Gómez Centurión se remonta a la adolescencia y se consolidó al cumplir los veintitrés años. “Somos equipo desde los 23”, afirmó el conductor en una dedicatoria. Ambos coinciden en el valor de la pareja como “equipo” y en la superación de etapas juntos.

El conductor suele referirse a su esposa como “la mujer de mi vida” y define a su familia como “única y especial”. La llegada de sus hijas, Inés y Emilia, profundizó el sentido de equipo: “Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo”, destacó Barassi.

Lionel Messi, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión, en un enceentro a pura sonrisa

Los desafíos vividos, desde los logros hasta las dificultades, aparecen reflejados en publicaciones anteriores: “Hay picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta”, expresó Barassi en otra oportunidad.

El regreso de “Ahora caigo” a la televisión

En paralelo a la celebración personal, El Trece confirmó el regreso a la televisión de “Ahora caigo”, el ciclo conducido por Darío Barassi. El retorno está previsto para el 9 de marzo y trae consigo expectativas renovadas sobre nuevas propuestas y el particular humor del presentador.

Darío Barassi sonríe junto a su esposa y sus dos hijas en un restaurante, compartiendo un momento de felicidad familiar

El canal destacó el talento y la impronta de Barassi, reafirmando su papel en la televisión de entretenimiento argentina y celebrando su vuelta a la pantalla junto con el respaldo del público.

El aniversario y el festejo familiar de Barassi y Gómez Centurión se unieron a la expectativa por una nueva etapa profesional. La pareja mantiene la convicción de que su vínculo es el fundamento de cada desafío y logro compartido, en la vida familiar y en el escenario público.